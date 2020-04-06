Solo Sniper Pro mf
- Uzman Danışmanlar
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 26.17
- Etkinleştirmeler: 15
"SOLO SNIPER PRO" EA, MT4 platformu için güçlü bir scalping işlem sistemidir!
Yüksek Kazanma Oranı yaklaşık %90! Bileşik faiz risk yönetimi kullanılır! M15 timeframe!
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
Test ve ticaret için Set_file'ı kullanın: Download EA set_file
- İşlemler oldukça doğrudur: yaklaşık %90.
- Sistem, grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAMAKTADIR. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır.
- Lot hesaplamaları için bileşik faiz yöntemi uygulandı.
- EA, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar.
- Boşlukları önlemek için Cuma'dan Pazartesi'ye emir tutma zorunluluğu yoktur.
- 1 dakikalık doğrulukla hassas işlem süresi filtresi.
- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 arasındadır.
- İşlem çiftleri GBPAUD ve GBPCAD'dir.
- Çalışma süresi: EA, ayarlardaki zaman filtresine göre ABD işlem seansının sonundan Asya seansının ortasına kadar giriş fırsatları arar. Sistem işlem süresi boyunca emir açmadıysa, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir - bu EA'nın işlem sistemini hedef aldığını unutmayın.
- Zaman dilimi: sadece M15.
- EA'nın Bilgi Ekranı vardır - bağlı olduğu forex çiftinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Ekran ayrıca hesap Bakiyesi, Özsermaye ve Marjları da gösterir.
- Bilgi Spread Swap Ekranı, grafiğin herhangi bir köşesinde bulunabilir.
EA nasıl kurulur:
- Sistem, dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir MT4 hesabı gerektirir.
- GBPCAD ve GBPAUD grafiklerini açın. - Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe EA ekleyin.
- Her grafikte EA'ya "Set_file" sürümünü uygulayın. Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.
- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı çalışır durumda bırakmak (veya VPS kullanmak).
ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:
- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4 kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracı kurumunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bu konuda bana bir mesaj göndermeniz yeterlidir (aracı kurumunuzun saat dilimini kontrol etmek için). Bunu kontrol etmenize yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_file'ı sağlayacağım. - SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spreadlere (Raw spread veya ECN) sahip hesap seçmeniz çok önemlidir.