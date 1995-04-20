Inside Bar and Outside Bar Patterns m

Crypto_Forex-Indikator „Inside Bar & Outside Bar Patterns“ für MT4.





- Der Indikator „Inside Bar & Outside Bar Patterns“ ist sehr leistungsstark für den Price Action-Handel. Kein Neuanstrich; keine Verzögerung;

- Der Indikator erkennt Inside Bar- und Outside Bar-Muster im Diagramm:

- Bullisches Muster – Blaues Pfeilsignal im Diagramm (siehe Bilder).

- Bearisches Muster – Rotes Pfeilsignal im Diagramm (siehe Bilder).

- Inside Bar selbst hat ein hohes R/R-Verhältnis (Ertrag/Risiko).

- Mit PC-, Handy- und E-Mail-Benachrichtigungen.

- Der Indikator „Inside Bar & Outside Bar Patterns“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.