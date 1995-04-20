Ichimoku Higher Time Frame mh

Crypto_Forex-Indikator HTF Ichimoku für MT4.





- Der Ichimoku-Indikator ist einer der leistungsstärksten Trendindikatoren. HTF steht für „Higher Time Frame“.

- Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendhändler sowie für die Kombination mit Price Action-Einträgen.

- Der HTF Ichimoku-Indikator ermöglicht es Ihnen, Ichimoku aus einem höheren Zeitrahmen an Ihr aktuelles Diagramm anzuhängen.

- Aufwärtstrend – rote Linie über der blauen (und beide Linien liegen über der Wolke) / Abwärtstrend – rote Linie unter der blauen (und beide Linien liegen unter der Wolke).

- Öffnen Sie Kaufaufträge nur, wenn der Preis die obere Grenze der Ichimoku-Wolke durchbrochen hat.

- Öffnen Sie Verkaufsaufträge nur, wenn der Preis die untere Grenze der Ichimoku-Wolke durchbrochen hat.

- Der HTF Ichimoku-Indikator bietet die Möglichkeit, große Trends zu erfassen.





