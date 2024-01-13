Stock Indexes EA MT4

4

Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen. Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen neue Positionen eröffnet. Dies reduziert unnötige Risiken und hilft, das Konto während volatiler Marktbedingungen zu schützen. Die in Stock Indexes EA implementierte Strategie ist für die Arbeit unter Echtzeit-Marktbedingungen konzipiert und wurde ausgiebig getestet, um Stabilität und Konsistenz zu gewährleisten. Nach dem Kauf des Roboters senden Sie mir bitte eine private Nachricht und ich sende Ihnen den Zugang zur Gruppe sowie das Handbuch, und unser Support wird Ihnen bei allem helfen.

Der ermäßigte Preis beträgt $1599, gültig bis zum 31. Dezember 2025, der Preis ohne Ermäßigung beträgt $2499.

Nach dem Kauf oder der Miete von Stock Indexes EA, können Sie eines unserer Tools kostenlos erhalten (XG Gold Robot, Crude Oil Robot, Bitcoin Robot Grid, GbpUsd Robot, DS Gold Robot oder Gold Indicator)

Eigenschaften:

  • Der beliebte US30
  • Ein getestetes Produkt, entwickelt von erfahrenen Programmierern
  • Eine private Gruppe mit exzellentem Support, die Sie bei jedem Schritt unterstützt
  • Weiterentwicklung des Projekts auf der Grundlage von Kunden- und eigenen Vorschlägen, wobei alle Updates kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
  • Stock Indexes EA nutzt eine Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse, um die Marktbedingungen zu bewerten und profitable Handelsmöglichkeiten innerhalb der US30-Paare zu identifizieren.
  • Der Roboter beinhaltet robuste Risikomanagement-Strategien, um das Kapital zu schützen und die Erträge zu optimieren. Er umfasst Funktionen wie Stop-Loss-Orders, Take-Profit-Levels und Positionsgrößen, um das Risiko effektiv zu verwalten.
  • Der EA ist so konzipiert, dass er sich an wechselnde Marktbedingungen anpassen kann. Er kann seine Handelsparameter auf der Grundlage von Volatilität, Trendstärke und anderen relevanten Faktoren anpassen, um eine optimale Performance in verschiedenen Marktumgebungen zu gewährleisten.
  • Der Roboter arbeitet auf einer vollautomatischen Basis und eliminiert emotionale Entscheidungen. Dadurch können Händler vom 24/5-Handel ohne ständige manuelle Überwachung profitieren.
  • Anzeigepanel - wir haben für alle unsere Roboter das gleiche Panel-Design verwendet, in dem der tägliche Gewinn, die täglichen Pips, die aktuelle Sitzung, der Forex-Kalender und der Spread angezeigt werden, sowie Schaltflächen zum manuellen Schließen von Positionen.
  • Alle unsere Roboter sind einzigartig, aber wir verwendendas gleiche Panel, um Nachrichten und andere Informationen anzuzeigen.

Der Stock Indexes EA ist in zwei Versionen für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 erhältlich und kann mit jedem Broker verwendet werden. Die Installation ist sehr einfach, alle Funktionen sind bereits eingestellt, Sie müssen nur noch ein paar Parameter ändern. Stock Indexes EA ist mit jedem Suffix kompatibel. Dieser Roboter generiert viele Positionen im Tester, aber er ist kein HFT-Roboter und kann mit jedem Broker verwendet werden. Wir haben Kunden aus der ganzen Welt, die Stock Indexes EA mit verschiedenen Brokern nutzen.

Wie testet man den Stock Indexes EA richtig im MetaTrader 54-Tester?

  • Wählen Sie zunächst den US30-Chart (oder einen anderen bei Ihrem Broker verfügbaren) und stellen Sie den Zeitrahmen auf H1. Wählen Sie dann eine Einlage von 2000 oder eine andere, stellen Sie ein benutzerdefiniertes Datum ein, wählen Sie Every tick normal, wählen Sie den Risikoprozentsatz. Klicken Sie abschließend im MetaTrader 4-Tester auf die Schaltfläche Start.


Wie starte ich?
  • Nachdem Sie den EA gekauft haben, senden Sie uns bitte eineprivate Nachrichtmit einem Screenshot Ihrer Kaufbestätigung. Nachdem Sie den Kauf bestätigt haben, senden wir Ihnen das Handbuch und den Zugang zu einerprivaten Gruppe, in der unser Support und andere Benutzer Ihnen bei allen Einstellungen helfen und Sie sich über diesen EA austauschen können.
  • Bitte lesen Sie das Handbuch, das Sie erhalten haben. Alle Funktionen des Roboters sind dort beschrieben, und Sie müssen nur einen einzigen Parameter ändern, damit er mit Ihrem Broker funktioniert. Wenn Sie Hilfe benötigen, posten Sie Ihre Fragen in der Gruppe und unser Support wird Ihnen bei den Einstellungen helfen.
  • Schalten Sie AutoTrading in Ihrer Plattform ein, fügen Sie einen EA auf dem M5-Chart für die empfohlenen Paare hinzu, nehmen Sie die Einstellungen gemäß dem Handbuch vor, und das war's.
  • Wir empfehlen, den EA mit einem Broker zu verwenden, der einen niedrigen Spread, eine Mindesteinlage von 2000 $, einen Hebel von 1:30 bis 1:1000 und einen aktiven Nachrichtenfilter hat. Wir empfehlen, den Roboter auf einem VPS laufen zu lassen, damit er 24 Stunden lang verbunden bleibt, und den Roboter auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn zu einem echten Konto hinzufügen.
Informationen :
  • Paar: US30
  • Zeitrahmen: M5
  • Mindestmengen: 0.01
  • Plattform: MetaTrader 4
  • Mindesteinlage: 2000
  • Hebelwirkung: 1:10 bis zu 1:1000
  • Art des Kontos: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium oder ECN

Updates:
Die aktuelle Version dieses Roboters ist 4.0. Wir stellen alle neuen Updates kostenlos zur Verfügung und die aktuellste Version ist immer direkt auf der MT4-Plattform verfügbar.

Preis:
 Der Roboter kostet $1599 und kann mit jedem Broker verwendet werden . Dieser Roboter wird auf der Grundlage von Kunden- und unseren eigenen Vorschlägen weiter entwickelt. Wenn Sie interessante Ideen haben, was wir noch in diesen EA einbauen können, kontaktieren Sie bitte unser Team.

Bewertungen 5
Christian Skovsbøl
53
Christian Skovsbøl 2025.10.16 11:09 
 

Efficient, reliable, and smart execution.

aakhallaf2025
35
aakhallaf2025 2025.08.15 13:11 
 

So far so good , excellent excution very fast and accurate , support team is always there in daily basis to support you i will updat you here in montly basis about the EA performance and results

Byron
716
Byron 2024.02.16 14:29 
 

Another amazing robot with many functions for the US30. I also purchased the MT5 version to compare the results and then decide which one is better. I will update the review and include my results next week.

Antwort auf eine Rezension