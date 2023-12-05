Scalping Histogram mr
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktualisiert: 11 April 2024
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Scalping-Histogramm“ für MT4, kein Neuzeichnen.
- Der Scalping-Histogramm-Indikator kann zur Suche nach Einstiegssignalen in die Hauptrichtung der Preisdynamik nach geringfügiger Preiskorrektur verwendet werden.
- Das Scalping-Histogramm kann 2 Farben haben: Orange für bärische Dynamik und Grün für bullische.
- Sobald Sie mindestens 10 aufeinanderfolgende Histogrammbalken derselben Farbe sehen, bedeutet dies, dass eine starke Dynamik vorliegt.
- Das Einstiegssignal besteht aus 1 Spalte mit entgegengesetzter Farbe im Histogramm und der nächsten Spalte mit der anfänglichen Dynamikfarbe (siehe Bilder).
- Verwenden Sie Scalping-Ziele – die nächsten Hochs/Tiefs im Diagramm.
- Der Indikator verfügt über integrierte Warnungen für Mobilgeräte und PCs.
VERWENDUNG DES Indikators:
- für KAUFEN-Signale: mindestens 10 aufeinanderfolgende grüne Histogrammbalken (Momentum) +1 orangefarbener Balken im Histogramm (Korrektur) +1 grüner Balken (hier Long-Trade eröffnen).
- für VERKAUFSsignale: mindestens 10 aufeinanderfolgende orangefarbene Histogrammbalken (Momentum) +1 grüner Balken im Histogramm (Korrektur) +1 orangefarbener Balken (Short-Trade hier eröffnen).
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.
This indicator is simple, clear, accurate and so easy to use it to see the quick trend and major trend by adding twice. light in ressources. for me it complete my tools and especially the RSI for 8 symbols which is very important for me. The support quick and effective is nice and i always have a quick good response Well Done. Thank you.