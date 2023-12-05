Scalping Histogram mr

Crypto_Forex-Indikator „Scalping-Histogramm“ für MT4, kein Neuzeichnen.





- Der Scalping-Histogramm-Indikator kann zur Suche nach Einstiegssignalen in die Hauptrichtung der Preisdynamik nach geringfügiger Preiskorrektur verwendet werden.

- Das Scalping-Histogramm kann 2 Farben haben: Orange für bärische Dynamik und Grün für bullische.

- Sobald Sie mindestens 10 aufeinanderfolgende Histogrammbalken derselben Farbe sehen, bedeutet dies, dass eine starke Dynamik vorliegt.

- Das Einstiegssignal besteht aus 1 Spalte mit entgegengesetzter Farbe im Histogramm und der nächsten Spalte mit der anfänglichen Dynamikfarbe (siehe Bilder).

- Verwenden Sie Scalping-Ziele – die nächsten Hochs/Tiefs im Diagramm.

- Der Indikator verfügt über integrierte Warnungen für Mobilgeräte und PCs.





VERWENDUNG DES Indikators:

- für KAUFEN-Signale: mindestens 10 aufeinanderfolgende grüne Histogrammbalken (Momentum) +1 orangefarbener Balken im Histogramm (Korrektur) +1 grüner Balken (hier Long-Trade eröffnen).

- für VERKAUFSsignale: mindestens 10 aufeinanderfolgende orangefarbene Histogrammbalken (Momentum) +1 grüner Balken im Histogramm (Korrektur) +1 orangefarbener Balken (Short-Trade hier eröffnen).





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.