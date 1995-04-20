Doji Reversal pattern mr

Crypto_Forex-Indikator „Doji-Umkehrmuster“ für MT4.





- Der Indikator „Doji-Umkehrmuster“ ist reines Price-Action-Trading: Kein Neuzeichnen, keine Verzögerung;

- Der Indikator erkennt das Doji-Umkehrmuster auf dem Chart, wobei sich die Doji-Kerze in der Mitte des Musters befindet und die letzte Kerze eine Ausbruchskerze ist:

- Bullisches Doji-Umkehrmuster – Blaues Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder).

- Bärisches Doji-Umkehrmuster – Rotes Pfeilsignal auf dem Chart (siehe Bilder).

- Mit PC-, Handy- und E-Mail-Benachrichtigungen.

- Der Indikator „Doji-Umkehrmuster“ lässt sich gut mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.