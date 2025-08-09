Gold Throne MT4

5

Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD)


Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt.

Durch den Verzicht auf die Martingale-Logik bietet der Gold Throne EA ein stabileres Positionsgrößen-Framework, das Händlern die Planung der Kapitalallokation ohne plötzliche Lotgrößenerhöhung ermöglicht. Dadurch eignet er sich für Händler, die eine systematische Grid-Struktur ohne die mit Martingale-Strategien verbundenen Zinseszinsrisiken bevorzugen.


Integration eines Nachrichtenfilters

Der EA verfügt über einen integrierten Nachrichtenfilter, der den Handel bei wichtigen Wirtschaftsereignissen pausieren kann. Diese Funktion reduziert das Risiko von Handelstransaktionen in Zeiten extremer Volatilität, was insbesondere auf den Goldmärkten wichtig sein kann, wo starke Kursschwankungen häufig sind.


Zeitrahmen und Handelsstil

Der Gold Throne EA ist für den M30-Zeitrahmen optimiert. Der empfohlene Mindestzeitrahmen ist M10, da kürzere Zeitrahmen zu übermäßig aggressivem Handelsverhalten führen können. Kürzere Zeitrahmen können dazu führen, dass der EA zahlreiche Trades auf Basis schwächerer oder weniger zuverlässiger Marktsignale eröffnet, was das Konto unnötig belastet.


Risiko- und Kapitalempfehlungen

Da Grid-Trading naturgemäß mehrere offene Positionen beinhaltet, ist ein sorgfältiges Kapitalmanagement wichtig. Für verschiedene Risikokategorien werden folgende Kapitalniveaus empfohlen:

  • Hohes Risiko: Mindesteinzahlung 500 $
  • Mittleres Risiko: 1.500 $ – 2.000 $
  • Niedriges Risiko: Über 2.000 $

Diese Ebenen basieren auf der Betriebsgestaltung des Systems und der Notwendigkeit, bei Drawdowns eine ausreichende Marge aufrechtzuerhalten.

Für eine unterbrechungsfreie Ausführung wird die Nutzung eines VPS dringend empfohlen. Der kontinuierliche Betrieb stellt sicher, dass der EA Trades wie vorgesehen platzieren, verwalten und abschließen kann, ohne dass es zu Verzögerungen durch Ausfallzeiten oder instabile Verbindungen kommt.


Hauptmerkmale:

  • Nur für Gold (XAUUSD)
  • Funktioniert mit den meisten Brokern, Umgebungen mit geringem Spread empfohlen (Nicht empfohlen für Exness)
  • Nicht-Martingale-Raster-Handelsstrategie
  • Integrierter Nachrichtenfilter zur Vermeidung von ereignisbezogenem Handel
  • Optimiert für den M30-Zeitrahmen (mindestens M10)
  • Anpassbare Rasterabstände, Lotgrößen und Handelskontrolleinstellungen
  • VPS-Nutzung für optimale Stabilität empfohlen
  • Kapitalbasierte Richtlinien für verschiedene Risikostufen


Der Gold Throne EA eignet sich am besten für Händler, die die Prinzipien des Grid-Tradings verstehen und einen nicht-martingalen Ansatz für das Positionsmanagement bevorzugen. Die richtige Einrichtung und die Einhaltung der enthaltenen Richtlinien tragen zu einer disziplinierten und konsistenten Ausführung in unterschiedlichen Marktumgebungen bei.



Bewertungen 1
almuhanna q8
42
almuhanna q8 2025.08.28 11:55 
 

so far so good iam using it on demo and live account and its going well will update weekly

