Solo Sniper Pro mf

L'EA « SOLO SNIPER PRO » est un puissant système de scalping pour la plateforme MT4 !





Taux de gain élevé d'environ 90 % ! Gestion des risques par intérêts composés ! M15 timeframe!





Ce produit original est proposé exclusivement sur ce site web MQL5.





Utilisez le fichier de configuration pour les tests et le trading : Download EA set_file

- Les transactions sont très précises : environ 90 %.

- Le système n'utilise aucune méthode dangereuse comme les grilles ou la martingale. Chaque ordre possède son propre SL pour la protection du compte.

- Méthode d'intérêt composé implémentée pour le calcul des lots.

- L'EA définit automatiquement un SL dynamique en fonction de la volatilité du marché.

- Pas de conservation des ordres du vendredi au lundi pour éviter les écarts.

- Filtre de temps de fonctionnement précis à la minute près.

- Effet de levier du compte : de 1:30 à 1:2000.

- Les paires de trading sont GBPAUD et GBPCAD.

- Période de fonctionnement : L'EA recherche des opportunités d'entrée de la fin de la séance américaine au milieu de la séance asiatique, selon le filtre horaire défini dans les paramètres. Si le système n'a pas ouvert d'ordres pendant cette période, cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique. N'oubliez pas que cet EA utilise un système de trading de type « sniping ».

- Période : M15 uniquement.

- L'EA dispose d'un affichage d'informations : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage d'informations sur le spread et les swaps peut être situé dans n'importe quel coin du graphique.

Installation de l'EA :

-Le système nécessite un compte MT4 avec des spreads étroits (spread brut ou ECN).

- Ouvrir les graphiques GBPCAD et GBPAUD.

- Sélectionnez l'intervalle de temps M15 sur chaque graphique.

- Associez l'EA à chaque graphique.

- Appliquez le fichier « Set_file » à l'EA sur chaque graphique. Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag est à true.

- Le robot gère tout automatiquement ; il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser votre ordinateur fonctionner (ou d'utiliser un VPS).





IMPORTANT ! Pour des performances optimales du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :

- HORAIRES D'OUVERTURE : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec Market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier utilise un fuseau horaire GMT différent, vous devrez modifier les paramètres horaires de l'EA. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai à vérifier cela et vous fournirai le fichier « Set_file » correspondant si nécessaire.

- SPREAD et BROKER : Il est très important de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN) pour de meilleures performances.