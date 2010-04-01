「SOLO SNIPER PRO」EAは、MT4プラットフォーム向けの強力なスキャルピング取引システムです！





勝率は約90%！複利リスク管理を採用！ M15 timeframe!





このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。





- 取引精度は非常に高く、約90%です。

- システムはグリッドやマーチンゲールのような危険な手法は一切使用していません。アカウント保護のため、各注文には独自のSLが設定されています。

- ロット計算には複利方式を採用しています。

- EAは市場のボラティリティに応じて動的SLを自動的に設定します。

- ギャップを回避するため、金曜日から月曜日までの注文は保持しません。

- 1分単位の高精度な動作時間フィルターを搭載しています。

- 口座のレバレッジ：1:30～1:2000。

- 取引ペアはGBPAUDとGBPCADです。

- 動作時間：EAは設定の時間フィルターに基づき、米国取引セッション終了からアジア取引セッション中盤までエントリー機会を探します。動作時間中にシステムが注文をオープンしなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。このEAはスナイピング取引システムであることを忘れないでください。

- 時間枠：15分足のみ。

- EAには情報ディスプレイがあり、接続された通貨ペアの現在のスプレッドとスワップが表示されます。

- 画面には口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。

- 情報スプレッド・スワップディスプレイはチャートの任意の場所に配置できます。

EAのインストール方法：

- システムは、狭いスプレッド（ロースプレッドまたはECN）のMT4アカウントが必要です。

- GBPCADチャートとGBPAUDチャートを開きます。

- 各チャートでM15タイムフレームを選択します。

- 各チャートにEAをアタッチします。

- 各チャートのEAに Set_file を適用します。パラメータTrading_Flagがtrueになっていることを確認してください。

- ロボットはすべて自動的に処理します。必要なのは、MT4にインストールしてPCを起動しておくことだけです（またはVPSを使用することもできます）。





重要!!! 取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。

- 稼働時間：MT4でMarket_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合は、EAのタイムゾーンを変更する必要があります。その場合は、私にメッセージを送信してください（ブローカーのタイムゾーンを確認するため）。確認をお手伝いし、必要に応じて関連するSet_fileを提供します。

- スプレッドとブローカー: 最高のパフォーマンスを得るには、スプレッドの狭いアカウント (Raw スプレッドまたは ECN) を選択することが非常に重要です。