Scalping Channel mq
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 2.31
- Aktualisiert: 5 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Scalping_Channel“ für MT4.
- Scalping Channel hat ATR-basierte Volatilitätsgrenzen.
- Ideal für Scalping-Trading:
- Steigen Sie über eine ausstehende Limit-Order auf der Mittellinie in den Handel ein.
- Erwägen Sie bullische Einstiege, wenn ein grüner, stetiger Aufwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze über der oberen Grenze geschlossen wurde (siehe Bilder).
- Erwägen Sie bärische Einstiege, wenn ein roter, stetiger Abwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze unter der unteren Grenze geschlossen wurde (siehe Bilder).
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.