Scalping Channel mq

Crypto_Forex-Indikator „Scalping_Channel“ für MT4.





- Scalping Channel hat ATR-basierte Volatilitätsgrenzen.

- Ideal für Scalping-Trading:

- Steigen Sie über eine ausstehende Limit-Order auf der Mittellinie in den Handel ein.

- Erwägen Sie bullische Einstiege, wenn ein grüner, stetiger Aufwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze über der oberen Grenze geschlossen wurde (siehe Bilder).

- Erwägen Sie bärische Einstiege, wenn ein roter, stetiger Abwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze unter der unteren Grenze geschlossen wurde (siehe Bilder).





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.