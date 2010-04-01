Solo Sniper Pro mf

O EA "SOLO SNIPER PRO" é um poderoso sistema de negociação de scalping para a plataforma MT4!

Alta taxa de ganho em torno de 90%! Utilizamos gerenciamento de risco de juros compostos! M15 timeframe!

É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.

Use o arquivo Set_file para testes e negociação: Download EA set_file

- As negociações são muito precisas: cerca de 90%.
- O sistema NÃO utiliza métodos perigosos, como grades ou martingale. Cada ordem possui seu próprio SL para proteção da conta.
- Implementado o método de juros compostos para cálculos de lote.
- O EA define o SL dinâmico automaticamente, dependendo da volatilidade do mercado.
- Não é possível manter ordens de sexta a segunda para evitar gaps.
- Filtro preciso de tempo de operação com precisão de 1 minuto.
- Alavancagem da conta: de 1:30 a 1:2000.
- Os pares de negociação são GBPAUD e GBPCAD.
- Tempo de operação: O EA busca oportunidades de entrada do final da sessão de negociação nos EUA até meados da sessão asiática, de acordo com o filtro de tempo nas configurações. Se o sistema não abriu ordens durante o tempo de operação, significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico. Não se esqueça de que este EA está analisando o sistema de negociação.
- Período: apenas M15.
- O EA possui um Visor de Informações - ele mostra o Spread e os Swaps atuais do par de moedas onde está vinculado.
- O visor também mostra o Saldo da conta, o Patrimônio Líquido e as Margens.

- É possível localizar o Visor de Informações sobre Spread e Swap em qualquer canto do gráfico.

Como instalar o EA:
- O sistema requer uma conta MT4 com spreads estreitos (Raw spread ou ECN).
- Abra gráficos GBPCAD e GBPAUD.
- Selecione o período M15 em cada gráfico.
- Anexe o EA a cada gráfico.
- Aplique o "Set_file" ao EA em cada gráfico. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag = true.
- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4 e deixar o PC rodando (ou apenas usar o VPS).

IMPORTANTE!!! Para o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:
- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4, onde Market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário alterar as configurações de horário do EA. Basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora). Ajudarei a verificar e fornecerei o Set_file correspondente, se necessário.
- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar uma conta com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN) para obter o melhor desempenho.

Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
Robô de negociação no indicador MACD Esta é uma versão simplificada do robô de negociação, usa apenas uma estratégia de entrada (a versão avançada possui mais de 10 estratégias) Benefícios do especialista: Escalpelamento, Martingale, negociação em rede. Você pode configurar a negociação com apenas um pedido ou uma grade de pedidos. Uma grade de ordens altamente personalizável com uma etapa dinâmica, fixa ou multiplicadora e lote de negociação permitirá que você adapte o Expert Advisor a pra
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experts
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Estratégia: Os Expert Advisors usam seu indicador integrado Zig Zag para determinar as tendências de preços e calculam o sinal para decidir abrir posições de compra ou venda. Ele envia uma ordem, fecha ou move a posição de perda Trailing Stop conforme o indicador funciona. Você pode definir o período de tempo de cada dia da semana em que o EA não deve negociar (o momento ruim para negociar). Geralmente o período do dia em que as notícias de impacto são publicadas. Entradas Gerais: F
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experts
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experts
!! POR FAVOR, ATUALIZE PARA A ÚLTIMA VERSÃO 2.05 PARA UM DESEMPENHO AINDA MAIS RÁPIDO!! SMART FUNDED HFT ACABOU DE PASSAR NO DESAFIO DE 100K DA KORTANA FX NA ABERTURA DO MERCADO EM 29.01.2024, APESAR DA BAIXA VOLATILIDADE POR FAVOR, VERIFIQUE A SEÇÃO DE CAPTURAS DE TELA, COLOQUEI A PROVA LÁ IMPORTANTE NÃO PERCA O DESCONTO EXCLUSIVO DE 40% DA KORTANA FX PARA PAGAMENTOS EM CRIPTOMOEDAS ATÉ 29.01.2024.  Liberte o seu potencial de trading com o Smart Funded HFT EA!   SEM NECESSIDADE DE VPS / SEM ARQ
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Experts
The  MaverickProPlus  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favorable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 5 y
You CDI
Evgeny Vlasov
Experts
You CDI (You Can Do It) Порядок работы Советник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется состояние рынка , при возникновении необходимых условий происходит открытие рыночного ордера. Советник имеет блок TrailingStop , позволяющий перемещать StopLoss за движением цены. Основным отличием этого блока от стандартного является его не линейность. То есть чем ближе цена будет к TakeProfit, тем ближе к цене будет StopLoss. Это позволяет достигать максим
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
