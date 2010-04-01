Solo Sniper Pro mf

O EA "SOLO SNIPER PRO" é um poderoso sistema de negociação de scalping para a plataforma MT4!





Alta taxa de ganho em torno de 90%! Utilizamos gerenciamento de risco de juros compostos! M15 timeframe!





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.





Use o arquivo Set_file para testes e negociação: Download EA set_file

- As negociações são muito precisas: cerca de 90%.

- O sistema NÃO utiliza métodos perigosos, como grades ou martingale. Cada ordem possui seu próprio SL para proteção da conta.

- Implementado o método de juros compostos para cálculos de lote.

- O EA define o SL dinâmico automaticamente, dependendo da volatilidade do mercado.

- Não é possível manter ordens de sexta a segunda para evitar gaps.

- Filtro preciso de tempo de operação com precisão de 1 minuto.

- Alavancagem da conta: de 1:30 a 1:2000.

- Os pares de negociação são GBPAUD e GBPCAD.

- Tempo de operação: O EA busca oportunidades de entrada do final da sessão de negociação nos EUA até meados da sessão asiática, de acordo com o filtro de tempo nas configurações. Se o sistema não abriu ordens durante o tempo de operação, significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico. Não se esqueça de que este EA está analisando o sistema de negociação.

- Período: apenas M15.

- O EA possui um Visor de Informações - ele mostra o Spread e os Swaps atuais do par de moedas onde está vinculado.

- O visor também mostra o Saldo da conta, o Patrimônio Líquido e as Margens.

- É possível localizar o Visor de Informações sobre Spread e Swap em qualquer canto do gráfico.

Como instalar o EA:

- O sistema requer uma conta MT4 com spreads estreitos (Raw spread ou ECN).

- Abra gráficos GBPCAD e GBPAUD.

- Selecione o período M15 em cada gráfico.

- Anexe o EA a cada gráfico.

- Aplique o "Set_file" ao EA em cada gráfico. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag = true.

- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4 e deixar o PC rodando (ou apenas usar o VPS).





IMPORTANTE!!! Para o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:

- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4, onde Market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário alterar as configurações de horário do EA. Basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora). Ajudarei a verificar e fornecerei o Set_file correspondente, se necessário.

- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar uma conta com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN) para obter o melhor desempenho.