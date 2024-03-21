Follow Trend Oscillator mq

„Follow Trend Oscillator“ – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool!





– Benutzerfreundlicher Indikator bietet Möglichkeiten zum Scalping in Richtung des Haupttrends.

– Sanfter und anpassbarer Oszillator mit Signal-Historie-Teil.

– Grüne Farbe des Oszillators für Aufwärtstrends, braune Farbe – für Abwärtstrends.

– Überverkaufte Werte: unter -30; Überkaufte Werte: über 30.

– Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.