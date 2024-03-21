Follow Trend Oscillator mq
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 21 März 2024
- Aktivierungen: 10
„Follow Trend Oscillator“ – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool!
– Benutzerfreundlicher Indikator bietet Möglichkeiten zum Scalping in Richtung des Haupttrends.
– Sanfter und anpassbarer Oszillator mit Signal-Historie-Teil.
– Grüne Farbe des Oszillators für Aufwärtstrends, braune Farbe – für Abwärtstrends.
– Überverkaufte Werte: unter -30; Überkaufte Werte: über 30.
– Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.