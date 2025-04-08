Son Model Indicator in ICT Style for MT5

Son Model-Indikator (ICT-Stil) für MetaTrader 5

Der Son-Modell-Indikator wurde in Übereinstimmung mit der Son-Modell-Handelsmethodik entwickelt und liefert präzise Handelssignale auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen. Dieser Indikator wurde für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt und beinhaltet wichtige ICT-Konzepte wie Market Structure Shift (MSS) und Fair Value Gap (FVG), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Durch die Analyse von Liquiditätszonen auf dem 1-Stunden-Chart konzentriert sich der Indikator auf Bereiche, in denen der Preis wahrscheinlich reagieren, umkehren oder dem institutionellen Auftragsfluss folgen wird.

Spezifikationen des Son Model-Indikators

In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten Merkmale des Son-Modell-Indikators aufgeführt:

Merkmal

Beschreibung

Kategorie

ICT - Signal / Vorhersage - Liquiditätsbasiert

Plattform

MetaTrader 5 (MT5)

Benutzer Level

Fortgeschritten / Professionell

Signal-Typ

Ausbruch & Umkehrung

Zeitrahmen

1-5 Minuten

Handelsstil

Schnelles Scalping

Märkte

Alle Instrumente

Funktionsweise des Son Model-Indikators

Wenn der Kurs mit einer Liquiditätszone auf einem höheren Zeitrahmen interagiert (auf dem 1-Stunden-Chart zu erkennen), hebt der Indikator dieses Ereignis mit blauen Pfeilen hervor. Wenn dann eine Marktstrukturverschiebung (MSS) eintritt und der Kurs in eine Fair-Value-Lücke zurückgeht, wird ein bestätigter Handelsaufbau mit einem grünen Pfeil angezeigt.

Diese mehrstufige Bestätigung hilft dabei, Signale von geringer Qualität herauszufiltern und den Einstieg mit dem institutionellen Kursverhalten abzustimmen.

Beispiel für ein Kaufsignal

Auf dem 5-Minuten-Chart von XRP erkennt der Indikator einen Liquiditäts-Sweep, der aus dem 1-Stunden-Zeitrahmen stammt. Nach der Bestätigung einer Marktstrukturverschiebung löst ein Pullback in die FVG-Zone ein potenzielles Kaufsignal aus.

Beispiel für ein Verkaufssignal

Auf dem 5-Minuten-Chart von EUR/USD wird ein Durchbruch eines Liquiditätsniveaus im höheren Zeitrahmen mit blauen Pfeilen markiert. Gemäß den Regeln des Son-Modells erzeugt der Indikator ein Verkaufssignal, sobald sich ein MSS bildet und der Kurs in eine Fair Value Gap zurückkehrt.

Einstellungen des Son-Model-Indikators

Der Indikator umfasst anpassbare Parameter zur Verfeinerung der Leistung, wie z. B.:

- Max Candles - Bestimmt die Anzahl der historischen Kerzen, die für interne Berechnungen verwendet werden.

Diese Einstellungen ermöglichen es Händlern, den Indikator an unterschiedliche Marktbedingungen und Ausführungspräferenzen anzupassen.

Fazit

Als Teil der liquiditätsbasierten MT5-Indikatorensuite wurde der Son Model Indicator entwickelt, um Liquiditätsschwankungen, strukturelle Verschiebungen und optimale Wiedereinstiegszonen zu erkennen. Er wurde ausschließlich für den 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt und eignet sich gut für Händler, die in schnelllebigen Märkten tätig sind und sich auf eine präzise, strukturbasierte Ausführung verlassen.

