BitRocket EA

Professioneller Handelsexperte, der speziell für den Handel mit Bitcoin auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde und sich auf die Stärke des Bollinger Bands Indikators verlässt, um die Marktvolatilität mit hoher Genauigkeit auszunutzen.

Wichtigste Vorteile:

- Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15).

- Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt.

- Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutigen Trades anzeigt.

- Funktioniert in einem hochvolatilen Umfeld wie BTCUSD, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind.