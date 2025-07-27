BitRocket EA
- Experten
- Abderrahmane Benali
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 27 Juli 2025
- Aktivierungen: 5
- Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15).
- Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt.
- Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutigen Trades anzeigt.
- Funktioniert in einem hochvolatilen Umfeld wie BTCUSD, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind.
- Präzise Signale mit der Reduktion von falschen Trades bei Oszillationen.
- Währungspaar: BTCUSD (BITCOIN).
- Zeitrahmen:M15.
- Min. Einzahlung: $ 200.
Geeignet für Händler, die eine bewährte Strategie suchen, die Disziplin und Genauigkeit auf dem Bitcoin-Markt mit einer hervorragenden Anpassung an schnelle Marktveränderungen kombiniert.
Die aktuelle Version unterstützt MT5. Wenn Sie eine MT4-Version benötigen, können Sie mich kontaktieren. Herzlichen Dank!