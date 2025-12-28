EV Divergence Sniper ist ein präzisionsorientierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Marktumkehrungen durch echte Preisdivergenzen zu identifizieren, die durch RSI und Stochastic bestätigt werden. Das System konzentriert sich auf strukturelle Marktbedingungen und steigt nur dann ein, wenn Preis und Momentum ein klares Ungleichgewicht aufweisen, was die Zahl der Fehleinstiege deutlich reduziert und die Signalqualität verbessert.

Der EA verwendet einen strukturellen Stop-Loss, der nach dem letzten Swing platziert wird, kombiniert mit einem vollständig anpassbaren Risiko-Rendite-Take-Profit. Er enthält ein fortschrittliches Risikomanagement-Modul mit fester oder prozentualer Positionsgröße, intelligenter Break-Even-Aktivierung und optionalem Teilschluss auf einem zweiten R:R-Level. Jeder Handel wird unabhängig mit einer sauberen, transparenten Logik gehandhabt, ohne Grid, Martingale oder irgendeine Form von Mittelwertbildung.

EV Divergence Sniper passt sich an jedes Symbol oder jeden Zeitrahmen an und arbeitet unter einer Vielzahl von Marktbedingungen stabil. Er eignet sich für Trader, die eine technische und disziplinierte Divergenzstrategie suchen, die durch starke Filterung und konsistente Money-Management-Regeln unterstützt wird. Der EA stützt sich auf validierte Divergenz-Strukturen, Momentum-Bestätigung und Preis-Aktions-Ausrichtung, um kontrollierte, qualitativ hochwertige Einstiege zu liefern.

Der Algorithmus funktioniert wie folgt. Er identifiziert zwei bestätigte Swing-Punkte, um potenzielle höhere Hochs oder tiefere Tiefs zu erkennen. Der RSI wird dann ausgewertet, um festzustellen, ob das Momentum einen entgegengesetzten Swing bildet und eine Divergenz mit dem Preis entsteht. Die Stochastik wird als zusätzlicher Filter verwendet, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu bestätigen. Sobald ein gültiges Setup erscheint, berechnet der EA den strukturellen Stop-Loss, den Take-Profit basierend auf dem gewählten R:R-Multiplikator und die geeignete Positionsgröße. Während der Handel aktiv ist, verwalten die Break-Even- und Partial-Close-Logik die Position automatisch, je nachdem wie sich der Preis entwickelt.

Dieses System wurde für Händler entwickelt, die ein stabiles, technisch getriebenes Divergenz-Tool suchen, das unnötige Komplexität vermeidet und sich auf eine saubere Ausführung und konsequente Risikokontrolle konzentriert. EV Divergence Sniper spiegelt eine professionelle Herangehensweise an den automatisierten Handel wider, wobei der Schwerpunkt auf Struktur, Momentum und diszipliniertem Handelsmanagement liegt.