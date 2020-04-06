**AurumTrend EA: Su compañero automatizado para el oro (XAUUSD)**
Desbloquee el poder del trading consistente y sin esfuerzo con AurumTrend EA, un Asesor Experto específicamente diseñado para el seguimiento de tendencia constante en Oro (XAUUSD) dentro de la plataforma MetaTrader 5. Aprovechando una sólida estrategia de Media Móvil Simple (SMA), AurumTrend EA analiza inteligentemente el mercado y ejecuta operaciones de compra/venta basadas en los cierres de las velas, proporcionándole una experiencia de trading automatizado tranquila y eficaz.
**¿Por qué elegir AurumTrend EA?
* Utiliza SMA para identificar las principales tendencias en el oro.
* Gestión de Riesgo Inteligente: Le permite establecer un porcentaje de riesgo preciso (% de riesgo) para proteger su cuenta de la volatilidad inesperada.
* **Diseño MQL5 Profesional:** Construido con la librería oficial Trade.mqh para una ejecución rápida y eficiente de las operaciones.
* **Sin Martingala ni Estrategias de Alto Riesgo:** Un enfoque limpio y directo libre de riesgos agresivos.
* Facilidad de uso:** Configuración simple y directa - sólo tiene que adjuntar el EA a su gráfico XAUUSD.
* **Trade-Ready:** Una vez activado, analiza y abre operaciones de forma autónoma.
**Características principales:**
* **Flexible Money Management:** Configuración personalizable de Stop Loss y Take Profit en puntos.
* Nuevo Filtro de Barra: Asegura que sólo una operación se intente al comienzo de cada vela, evitando el exceso de operaciones.
**Número Mágico:** Protege sus operaciones y evita interferencias con órdenes manuales u otros EAs.
**Parámetros personalizables:** Ajuste el período de la media móvil y el marco de tiempo para que coincida con su estilo de negociación.
**AurumTrend EA** es la herramienta perfecta para los traders que buscan una solución automatizada estable y fiable para el trading en Oro, centrándose en la preservación del capital y la generación sistemática de beneficios.
**Comience a operar con oro de forma inteligente hoy mismo.
**EurumTrend EA: مستشارك الآلي للتداول على الذهب (XAUUSD)**
اكتشف قوة التداول المريح والمربح مع AurumTrend EA، الإكسبيرت المصمم خصيصاً لمتابعة اتجاهات الذهب (XAUUSD) بثبات وموثوقية على منصة MetaTrader 5. بناءً على استراتيجية المتوسط المتحرك (SMA)، يحلل AurumTrend EA السوق بذكاء ويقوم بفتح صفقات الشراء والبيع بناءً على إغلاق الشموع، ليوفر لك تجربة تداول آلية هادئة وفعالة.
**لماذا تختار AurumTrend EA؟**
* **استراتيجية اتجاهية موثوقة:** يعتمد على المتوسط المتحرك (SMA) لتحديد الاتجاهات الرئيسية للذهب.
* **إدارة مخاطر ذكية:** يتيح لك تحديد نسبة مخاطرة دقيقة (% Riesgo) لحماية حسابك من التقلبات المفاجئة.
* **تصميم ميتاتريدر 5 (MQL5) احترافي:** تم بناء الكود باستخدام مكتبة Trade.mqh لضمان التنفيذ السريع والفعال للصفقات.
* **لا يوجد مارتينجال أو مضاعفات:** استراتيجية نظيفة وخالية من المخاطر العالية.
* **سهولة الاستخدام:** إعداد بسيط ومباشر، فقط قم بتوصيل الإكسبيرت بشارت XAUUSD.
* **جاهز للتداول:** بمجرد تفعيله، يقوم بالتحليل وفتح الصفقات تلقائياً.
**الميزات الرئيسية:**
* **إدارة مالية مرنة:** إعدادات مخصصة لـ Stop Loss و Take Profit بالنقاط.
* **فلتر الشمعة الجديدة:** يضمن فتح صفقة واحدة فقط عند بداية كل شمعة لتجنب التكرار.
* **Número Mágico:** لحماية صفقاتك ومنع تداخلها مع الصفقات اليدوية أو أي إكسبيرت آخر.
* **قابل للتخصيص:** يمكنك تعديل فترة المتوسط المتحرك (MA Period) والفريم الزمني (MA Timeframe) ليناسب أسلوبك.
**AurumTrend EA** هو الأداة المثالية للمتداولين الذين يبحثون عن حل آلي مستقر وموثوق لتداول الذهب، مع التركيز على الحفاظ على رأس المال وتحقيق الأرباح بشكل منهجي.
**ابدأ تداول الذهب بذكاء اليوم!**