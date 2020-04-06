Quantum Forex AI ist ein leistungsstarkes automatisiertes Handelssystem auf MQL5-Basis, das hauptsächlich für das Scalping von Rohstoffen, insbesondere von hochvolatilen Instrumenten wie Gold (XAUUSD), entwickelt wurde. Es konzentriert sich auf Preis-Aktion-Scalping, das Erfassen von kleinen, hochwahrscheinlichen Bewegungen mit strenger Risikokontrolle.

Wichtigste Leistungen und Merkmale:

Niedriges Startkapital - Funktioniert effizient mit einer Einlage von nur $500-$700

Auf Rohstoffe fokussierte Strategie - Wird hauptsächlich für Rohstoffmärkte verwendet , insbesondere Gold-Scalping

Fortgeschrittene Preis-Scalping-Logik - Handelt basierend auf präzisen Preisbewegungen und Momentum

Emotionsfreie Automatisierung - Vollständig automatisiert, keine manuellen Eingriffe

Intelligentes Risiko- und Handelsmanagement - Automatischer Einstieg, Ausstieg, SL- und TP-Handling

24/5 Marktüberwachung - Verpasst keine Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit

Bewährte Performance-Bilanz:

2023 - 2024 Gewinn: $20.000 USD (Test)

2024 - 2025 Gewinn: $40,000+ USD (Test + Live, je nach Marktauf- und -abschwüngen)

Erzielt mit geringem Anfangskapital und disziplinierter Scalping-Ausführung

Quantum Forex AI ist nicht nur ein Trading-Bot - es ist ein hochleistungsfähiges AI-Scalping-System, das für Händler entwickelt wurde, die beständiges Wachstum, kontrolliertes Risiko und seriöse Ergebnisse im Rohstoffhandel anstreben.

AS pro Marktfluktuation. EA versuchen, Sie im Gewinn zu halten.



Halten Sie Ihr Konto für schwebende und offene Trades finanziert.

Investieren Sie als pro Ihre Logik und Verständnis.