Quantum Forex AI es un potente sistema de trading automatizado basado en MQL5, diseñado principalmente para el scalping de Materias Primas, especialmente en instrumentos de alta volatilidad como el Oro (XAUUSD). Se centra en la acción del precio, capturando pequeños movimientos de alta probabilidad con un estricto control del riesgo.

Principales características y rendimiento:

  • Bajo Capital Inicial - Funciona eficientemente con un depósito de sólo $500-$700

  • Estrategia Centrada en Materias Primas - Se utiliza principalmente para los mercados de materias primas, especialmente para el scalping de Oro.

  • Lógica avanzada de scalping de precios - Operaciones basadas en el movimiento preciso de los precios y el impulso

  • Automatización sin emociones - Totalmente automatizada, sin interferencias manuales

  • Gestión inteligente de riesgos y operaciones - Entrada, salida, SL y TP automatizados

  • Monitorización del mercado 24/5 - Nunca se pierde una configuración de alta probabilidad

Historial de rendimiento probado:

  • 2023 - 2024 Beneficio : $20,000 USD (Probando)

  • 2024 - 2025 Ganancia : $40,000+ USD (Pruebas + En Vivo, Según las subidas y bajadas del mercado)

  • Logrado con un pequeño capital inicial y la ejecución disciplinada de scalping

Quantum Forex AI no es sólo un robot de comercio, es un sistema de alto rendimiento AI scalping construido para los comerciantes que quieren un crecimiento constante, el riesgo controlado, y resultados serios en el comercio de materias primas.

Según las fluctuaciones del mercado. EA tratar de mantener en beneficios.

Mantenga su cuenta financiada para operaciones flotantes y abiertas.
Invertir según su lógica y comprensión.

Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario