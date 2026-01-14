Aixon gold

Kontostand (USD) Empfohlene Losgröße Risiko-Level Handelsstil Anmerkungen
100 - 300 0.01 Sehr niedrig Konservativ Ideal für kleine Konten und zum Testen der Stabilität
300 - 700 0.02 Niedrig Konservativ Mehr Flexibilität bei kontrolliertem Risiko
700 - 1,500 0.03 - 0.04 Mittel Ausgewogen Geeignet für stetiges Wachstum
1,500 - 3,000 0.05 - 0.07 Mittel Ausgewogen Empfohlen für langfristige Beständigkeit
3,000 - 5,000+ 0.08 - 0.10 Kontrolliert Professionell Für erfahrene Trader entwickelt

AIXION GOLD EA
ist ein intelligenter Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und fortschrittliche künstliche Intelligenz mit komplexen Analysesystemen kombiniert, um den Markt mit Präzision und ruhiger Ausführung zu handeln.

AIXION GOLD ist kein typischer Expert Advisor.
Es handelt sich um ein komplettes Trading-Intelligenzsystem, das die Marktbedingungen in Echtzeit analysiert, sich anpasst und auf sie reagiert.

Der EA stützt sich auf Modelle künstlicher Intelligenz, die von fortschrittlichen mathematischen und statistischen Engines unterstützt werden, die das Preisverhalten, die Dynamik, die Volatilität und die subtilen Marktverschiebungen untersuchen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Er wurde sorgfältig für den Goldhandel optimiert und berücksichtigt die Besonderheiten des XAUUSD, einschließlich seiner hohen Volatilität, seiner starken Bewegungen und seiner Empfindlichkeit gegenüber der Marktstimmung.

AIXION GOLD verfolgt einen ruhigen und disziplinierten Handelsansatz.
Er konzentriert sich eher auf qualitativ hochwertige Setups als auf häufige Trades.

Künstliche Intelligenz
Der EA nutzt eine intelligente Logik, um:
Kurz- und langfristige Trends zu analysieren
Stärke- und Schwächezonen zu erkennen
Sich automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen
Den Handel in unklaren oder instabilen Marktphasen zu vermeiden

Fortschrittliche Analysesysteme
Trendfilterung mit hoher Präzision
Echte Momentum-Analyse
Mehrschichtige Signalvalidierung
Ignorieren schwacher oder irreführender Signale

Risikomanagement
Das Risikomanagement ist die Grundlage von AIXION GOLD.

Der EA ist nach strengen Kapitalschutzregeln aufgebaut:
Intelligente Losgrößenberechnung
Kontrolliertes Risiko pro Trade
Keine Martingale-Strategien
Keine Grid-Systeme
Kein rücksichtsloses Positions-Scaling

Jeder Handel wird berechnet auf Basis von:
Definierte Risikoparameter
Aktuelle Marktbedingungen
Signalstärke und Bestätigungslevel

Sicherheits- und Schutzfilter
AIXION GOLD enthält mehrere wichtige Sicherheitsfilter:
Spread-Filter
Filter für hohe Volatilität
Session-Filter
Filter für hochwirksame Nachrichten
Filter für abnormales Kursverhalten

Diese Filter verhindern den Handel unter gefährlichen Bedingungen und tragen zur Stabilität des Kontos bei.

Handelsstil
Exklusiv für XAUUSD entwickelt
Sorgfältig ausgewählte Handelseinträge
Kein Overtrading
Streng regelbasierte Ausführung

Performance und Stabilität
AIXION GOLD ist konzipiert für:
Langfristige Beständigkeit
Ausgewogene Performance
Geringes emotionales Engagement

Das Ziel ist nicht der aggressive kurzfristige Gewinn, sondern ein stetiges und nachhaltiges Kontowachstum.

Für wen ist dieser EA geeignet
Trader, die ein ruhiges und diszipliniertes System suchen
Anleger, die Risikokontrolle gegenüber schnellen Gewinnen bevorzugen
Trader, die intelligente Entscheidungen gegenüber zufälligen Eingaben bevorzugen
Trader, die auf langfristige Stabilität setzen

Zusammenfassung
AIXION GOLD EA repräsentiert eine Verschmelzung von:
Künstlicher Intelligenz, Disziplin, Risikomanagement und raffinierter Performance.

Er ist ein stiller, aber leistungsstarker Handelspartner auf dem Goldmarkt,
der mit Präzision arbeitet und die Ergebnisse für sich selbst sprechen lässt.

AIXION GOLD
Intelligenz, die mit Vertrauen handelt.


