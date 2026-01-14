Aixon gold

Kontostand (USD) Empfohlene Losgröße Risiko-Level Handelsstil Anmerkungen 100 - 300 0.01 Sehr niedrig Konservativ Ideal für kleine Konten und zum Testen der Stabilität 300 - 700 0.02 Niedrig Konservativ Mehr Flexibilität bei kontrolliertem Risiko 700 - 1,500 0.03 - 0.04 Mittel Ausgewogen Geeignet für stetiges Wachstum 1,500 - 3,000 0.05 - 0.07 Mittel Ausgewogen Empfohlen für langfristige Beständigkeit 3,000 - 5,000+ 0.08 - 0.10 Kontrolliert Professionell Für erfahrene Trader entwickelt

AIXION GOLD EA

ist ein intelligenter Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und fortschrittliche künstliche Intelligenz mit komplexen Analysesystemen kombiniert, um den Markt mit Präzision und ruhiger Ausführung zu handeln.

AIXION GOLD ist kein typischer Expert Advisor.

Es handelt sich um ein komplettes Trading-Intelligenzsystem, das die Marktbedingungen in Echtzeit analysiert, sich anpasst und auf sie reagiert.

Der EA stützt sich auf Modelle künstlicher Intelligenz, die von fortschrittlichen mathematischen und statistischen Engines unterstützt werden, die das Preisverhalten, die Dynamik, die Volatilität und die subtilen Marktverschiebungen untersuchen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Er wurde sorgfältig für den Goldhandel optimiert und berücksichtigt die Besonderheiten des XAUUSD, einschließlich seiner hohen Volatilität, seiner starken Bewegungen und seiner Empfindlichkeit gegenüber der Marktstimmung.

AIXION GOLD verfolgt einen ruhigen und disziplinierten Handelsansatz.

Er konzentriert sich eher auf qualitativ hochwertige Setups als auf häufige Trades.

Künstliche Intelligenz

Der EA nutzt eine intelligente Logik, um:

Kurz- und langfristige Trends zu analysieren

Stärke- und Schwächezonen zu erkennen

Sich automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen

Den Handel in unklaren oder instabilen Marktphasen zu vermeiden

Fortschrittliche Analysesysteme

Trendfilterung mit hoher Präzision

Echte Momentum-Analyse

Mehrschichtige Signalvalidierung

Ignorieren schwacher oder irreführender Signale

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist die Grundlage von AIXION GOLD.

Der EA ist nach strengen Kapitalschutzregeln aufgebaut:

Intelligente Losgrößenberechnung

Kontrolliertes Risiko pro Trade

Keine Martingale-Strategien

Keine Grid-Systeme

Kein rücksichtsloses Positions-Scaling

Jeder Handel wird berechnet auf Basis von:

Definierte Risikoparameter

Aktuelle Marktbedingungen

Signalstärke und Bestätigungslevel

Sicherheits- und Schutzfilter

AIXION GOLD enthält mehrere wichtige Sicherheitsfilter:

Spread-Filter

Filter für hohe Volatilität

Session-Filter

Filter für hochwirksame Nachrichten

Filter für abnormales Kursverhalten

Diese Filter verhindern den Handel unter gefährlichen Bedingungen und tragen zur Stabilität des Kontos bei.

Handelsstil

Exklusiv für XAUUSD entwickelt

Sorgfältig ausgewählte Handelseinträge

Kein Overtrading

Streng regelbasierte Ausführung

Performance und Stabilität

AIXION GOLD ist konzipiert für:

Langfristige Beständigkeit

Ausgewogene Performance

Geringes emotionales Engagement

Das Ziel ist nicht der aggressive kurzfristige Gewinn, sondern ein stetiges und nachhaltiges Kontowachstum.

Für wen ist dieser EA geeignet

Trader, die ein ruhiges und diszipliniertes System suchen

Anleger, die Risikokontrolle gegenüber schnellen Gewinnen bevorzugen

Trader, die intelligente Entscheidungen gegenüber zufälligen Eingaben bevorzugen

Trader, die auf langfristige Stabilität setzen

Zusammenfassung

AIXION GOLD EA repräsentiert eine Verschmelzung von:

Künstlicher Intelligenz, Disziplin, Risikomanagement und raffinierter Performance.

Er ist ein stiller, aber leistungsstarker Handelspartner auf dem Goldmarkt,

der mit Präzision arbeitet und die Ergebnisse für sich selbst sprechen lässt.

AIXION GOLD

Intelligenz, die mit Vertrauen handelt.