Aurum AI mt5

4.79
UPDATE — DEZEMBER 2025
Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht.
Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel.

Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt.
Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ein großes Update veröffentlicht:
  • Premium-Panel vollständig überarbeitet und für alle Bildschirmauflösungen optimiert
  • Erweitertes Schutzsystem für den Handel hinzugefügt
  • Leistungsstarker News-Filter auf Basis von Forex Factory integriert
  • Zwei zusätzliche Filter zur präziseren Signalbestimmung ergänzt
  • Optimierung, Geschwindigkeit und allgemeine Stabilität deutlich verbessert
  • Sichere Recovery-Funktion nach Verlusttrades hinzugefügt
  • Neues Premium-Chart-Design implementiert

ÜBER DEN EXPERT ADVISOR
Aurum — Premium Expert Advisor für den Goldhandel (XAU/USD)
Aurum ist ein professioneller Expert Advisor, der für stabilen und sicheren Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er arbeitet mit klarer Systemlogik, Trendanalyse und striktem Risikomanagement.
Der EA verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden — keine Grid-Systeme, kein Martingale, kein aggressives Nachkaufen.
Jeder Trade ist durch einen Stop Loss geschützt und folgt strikt dem Prinzip: ein Signal — ein Trade.

PROMOTION
Rabatt — 40 %
Nur 3 Lizenzen zum Preis von $300 verfügbar

Bonus für Aurum-Käufer
Als Geschenk erhalten Sie den exklusiven Expert Advisor „GoldPrime AI“, der nach dem Fraktalsystem arbeitet.
GoldPrime AI Testergebnisse ansehen
GoldPrime AI ist nicht frei im Verkauf erhältlich und exklusiv nur für Aurum-Käufer verfügbar.
Bonus erhalten:
Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich einfach – ich sende Ihnen den Bonus zu.

WIE AURUM ARBEITET
  • Handelt ausschließlich in Trendrichtung – kein Raten
  • Saubere Logik ohne Martingale, Grids oder gefährliche Systeme
  • Jeder Trade ist durch Stop Loss und Take Profit abgesichert
  • Extrem einfache Einrichtung – installieren und sofort starten
  • Geeignet für Prop-Firmen und professionelle Konten
  • Ein Jahr realer Handel – nicht nur schöne Backtests

ANFORDERUNGEN FÜR AURUM
  • Handelspaar: XAU/USD (Gold)
  • Timeframe: M5
  • Mindestkapital: ab $100 für 0.01 Lot
  • Broker: jeder zuverlässige Broker
  • Kontotyp: Standard, ECN und andere
  • VPS: optional, empfohlen für 24/7 Betrieb

INSTALLATION & START
1. Öffnen Sie den Chart von XAU/USD (Gold).
2. Stellen Sie den Timeframe auf M5 ein.
3. Wählen Sie die Lot-Berechnungsmethode:
  — Fester Lot;
  — Oder automatische Risikoberechnung.
Danach ist Aurum vollständig einsatzbereit.

Ein System mit Zukunft
Aurum ist ein Werkzeug für systematischen Handel und strenges Risikomanagement.
Das Projekt wird kontinuierlich weiterentwickelt: Wir überwachen den realen Handel, verbessern die Logik, erhöhen die Stabilität und veröffentlichen regelmäßig Updates.
Dies ist kein einmaliges Produkt, sondern ein Expert Advisor mit Zukunft.
Bewertungen 33
Michael Uccheddu
203
Michael Uccheddu 2025.12.01 15:47 
 

Je me suis payé Aurum AI , Apres 2 mois de test cet EA presente securité et precision merci Leonid !!

001bruno
29
001bruno 2025.07.09 22:38 
 

A brilliant EA, impressive on the backtest and I am confident on its future executions. Also this product comes with nice perks.

pooborde
99
pooborde 2025.06.30 15:41 
 

Good EA win rate from the backtest is high and ea designed for secure performance It combines trend analysis and strict risk control

ORIX mt5
Leonid Arkhipov
5 (2)
Experten
ORIX System —  ist ein algorithmisches Handelssystem, das speziell für das Währungspaar GBPUSD im Zeitrahmen M5 entwickelt und optimiert wurde und auf einer tiefgehenden Analyse der Marktstruktur und des Preisverhaltens basiert. Der Expert Advisor verwendet keine standardmäßigen Indikatorsignale und handelt nicht nach vereinfachten Vorlagen. Die Grundlage des Systems bildet eine eigene Logik zur Bestimmung des Marktkontexts, die auf den Prinzipien von Impuls, Pause, Liquidität und Preisreaktion
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
Experten
ORIX System —  ist ein algorithmisches Handelssystem, das speziell für das Währungspaar GBPUSD im Zeitrahmen M5 entwickelt und optimiert wurde und auf einer tiefgehenden Analyse der Marktstruktur und des Preisverhaltens basiert. Der Expert Advisor verwendet keine standardmäßigen Indikatorsignale und handelt nicht nach vereinfachten Vorlagen. Die Grundlage des Systems bildet eine eigene Logik zur Bestimmung des Marktkontexts, die auf den Prinzipien von Impuls, Pause, Liquidität und Preisreaktion
