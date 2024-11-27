Aurum AI mt5
- Experten
- Leonid Arkhipov
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht.
Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel.
Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt.
Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ein großes Update veröffentlicht:
- Premium-Panel vollständig überarbeitet und für alle Bildschirmauflösungen optimiert
- Erweitertes Schutzsystem für den Handel hinzugefügt
- Leistungsstarker News-Filter auf Basis von Forex Factory integriert
- Zwei zusätzliche Filter zur präziseren Signalbestimmung ergänzt
- Optimierung, Geschwindigkeit und allgemeine Stabilität deutlich verbessert
- Sichere Recovery-Funktion nach Verlusttrades hinzugefügt
- Neues Premium-Chart-Design implementiert
ÜBER DEN EXPERT ADVISOR
Aurum — Premium Expert Advisor für den Goldhandel (XAU/USD)
Aurum ist ein professioneller Expert Advisor, der für stabilen und sicheren Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er arbeitet mit klarer Systemlogik, Trendanalyse und striktem Risikomanagement.
Der EA verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden — keine Grid-Systeme, kein Martingale, kein aggressives Nachkaufen.
Jeder Trade ist durch einen Stop Loss geschützt und folgt strikt dem Prinzip: ein Signal — ein Trade.
PROMOTION
Rabatt — 40 %
Nur 3 Lizenzen zum Preis von $300 verfügbar
Bonus für Aurum-Käufer
Als Geschenk erhalten Sie den exklusiven Expert Advisor „GoldPrime AI“, der nach dem Fraktalsystem arbeitet.
GoldPrime AI Testergebnisse ansehen
GoldPrime AI ist nicht frei im Verkauf erhältlich und exklusiv nur für Aurum-Käufer verfügbar.
Bonus erhalten:
Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich einfach – ich sende Ihnen den Bonus zu.
WIE AURUM ARBEITET
- Handelt ausschließlich in Trendrichtung – kein Raten
- Saubere Logik ohne Martingale, Grids oder gefährliche Systeme
- Jeder Trade ist durch Stop Loss und Take Profit abgesichert
- Extrem einfache Einrichtung – installieren und sofort starten
- Geeignet für Prop-Firmen und professionelle Konten
- Ein Jahr realer Handel – nicht nur schöne Backtests
ANFORDERUNGEN FÜR AURUM
- Handelspaar: XAU/USD (Gold)
- Timeframe: M5
- Mindestkapital: ab $100 für 0.01 Lot
- Broker: jeder zuverlässige Broker
- Kontotyp: Standard, ECN und andere
- VPS: optional, empfohlen für 24/7 Betrieb
INSTALLATION & START
1. Öffnen Sie den Chart von XAU/USD (Gold).
2. Stellen Sie den Timeframe auf M5 ein.
3. Wählen Sie die Lot-Berechnungsmethode:
— Fester Lot;
— Oder automatische Risikoberechnung.
Danach ist Aurum vollständig einsatzbereit.
Ein System mit Zukunft
Aurum ist ein Werkzeug für systematischen Handel und strenges Risikomanagement.
Das Projekt wird kontinuierlich weiterentwickelt: Wir überwachen den realen Handel, verbessern die Logik, erhöhen die Stabilität und veröffentlichen regelmäßig Updates.
Dies ist kein einmaliges Produkt, sondern ein Expert Advisor mit Zukunft.
Je me suis payé Aurum AI , Apres 2 mois de test cet EA presente securité et precision merci Leonid !!