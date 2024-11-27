Aurum AI mt5

Premium-Panel vollständig überarbeitet und für alle Bildschirmauflösungen optimiert

Erweitertes Schutzsystem für den Handel hinzugefügt

Leistungsstarker News-Filter auf Basis von Forex Factory integriert

Zwei zusätzliche Filter zur präziseren Signalbestimmung ergänzt

Optimierung, Geschwindigkeit und allgemeine Stabilität deutlich verbessert

Sichere Recovery-Funktion nach Verlusttrades hinzugefügt

Neues Premium-Chart-Design implementiert

Handelt ausschließlich in Trendrichtung – kein Raten

Saubere Logik ohne Martingale, Grids oder gefährliche Systeme

Jeder Trade ist durch Stop Loss und Take Profit abgesichert

Extrem einfache Einrichtung – installieren und sofort starten

Geeignet für Prop-Firmen und professionelle Konten

Ein Jahr realer Handel – nicht nur schöne Backtests

Handelspaar: XAU/USD (Gold)

Timeframe: M5

Mindestkapital: ab $100 für 0.01 Lot

Broker: jeder zuverlässige Broker

Kontotyp: Standard, ECN und andere

VPS: optional, empfohlen für 24/7 Betrieb

Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht.Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel.Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt.Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ein großes Update veröffentlicht:Aurum ist ein professioneller Expert Advisor, der für stabilen und sicheren Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er arbeitet mit klarer Systemlogik, Trendanalyse und striktem Risikomanagement.Der EA verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden — keine Grid-Systeme, kein Martingale, kein aggressives Nachkaufen.Jeder Trade ist durch einen Stop Loss geschützt und folgt strikt dem Prinzip: ein Signal — ein Trade.Rabatt — 40 %Nur 3 Lizenzen zum Preis von $300 verfügbarAls Geschenk erhalten Sie den exklusiven Expert Advisor „GoldPrime AI“, der nach dem Fraktalsystem arbeitet.GoldPrime AI ist nicht frei im Verkauf erhältlich und exklusiv nur für Aurum-Käufer verfügbar.Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich einfach – ich sende Ihnen den Bonus zu.1. Öffnen Sie den Chart von XAU/USD (Gold).2. Stellen Sie den Timeframe auf M5 ein.3. Wählen Sie die Lot-Berechnungsmethode:— Fester Lot;— Oder automatische Risikoberechnung.Danach ist Aurum vollständig einsatzbereit.Aurum ist ein Werkzeug für systematischen Handel und strenges Risikomanagement.Das Projekt wird kontinuierlich weiterentwickelt: Wir überwachen den realen Handel, verbessern die Logik, erhöhen die Stabilität und veröffentlichen regelmäßig Updates.Dies ist kein einmaliges Produkt, sondern ein Expert Advisor mit Zukunft.