Recovery Zone Scalper
- Experten
- Menaka Sachin Thorat
- Version: 2.0
SMART RECOVERY EA - Kostenlose Ausgabe (MT5)
SMART RECOVERY EA ist ein KOSTENLOSER Expert Advisor für den MetaTrader 5, der von Automation FX entwickelt und zu Lern- und Testzwecken erstellt wurde.
Dieser EA hilft Händlern, die auf Erholung basierende Handelslogik sowohl mit manueller Kontrolle als auch mit grundlegender automatischer Unterstützung zu verstehen.
🔹 Hauptmerkmale (FREE Version)
-
Manuelle Buy / Sell / Close All-Schaltflächen
-
Übersichtliches Informationspanel mit Live-Handelsdaten
-
Grundlegende Erholungs- und Handelsüberwachungslogik
-
Einfacher stochastikbasierter Automatikmodus
-
Geeignet zum Erlernen des EA-Verhaltens und zum Testen von Strategien
🔒 PRO Version (nicht im Lieferumfang enthalten)
Die KOSTENLOSE Version ist begrenzt.
Die PRO Version beinhaltet:
-
Fortgeschrittenes intelligentes Erholungs- und Absicherungssystem
-
Dynamische Losgrößenbestimmung und Risikomanagement
-
Mehrere Bestätigungsfilter
-
Kontrolle von Sitzungen und Nachrichten
-
Optimierte Leistung und Updates
⚠️ Risiko-Hinweis
Der Handel mit Forex, Indizes, Kryptowährungen oder Rohstoffen ist mit einem hohen Risiko verbunden.
Dieser EA garantiert keine Gewinne und ist kein Signaldienst.
Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.
Der Entwickler ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste.
📌 Nur für Bildungszwecke