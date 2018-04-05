Recovery Zone Scalper

SMART RECOVERY EA - Kostenlose Ausgabe (MT5)

SMART RECOVERY EA ist ein KOSTENLOSER Expert Advisor für den MetaTrader 5, der von Automation FX entwickelt und zu Lern- und Testzwecken erstellt wurde.

Dieser EA hilft Händlern, die auf Erholung basierende Handelslogik sowohl mit manueller Kontrolle als auch mit grundlegender automatischer Unterstützung zu verstehen.

🔹 Hauptmerkmale (FREE Version)

Manuelle Buy / Sell / Close All-Schaltflächen

Übersichtliches Informationspanel mit Live-Handelsdaten

Grundlegende Erholungs- und Handelsüberwachungslogik

Einfacher stochastikbasierter Automatikmodus

Geeignet zum Erlernen des EA-Verhaltens und zum Testen von Strategien

🔒 PRO Version (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die KOSTENLOSE Version ist begrenzt.

Die PRO Version beinhaltet:

Fortgeschrittenes intelligentes Erholungs- und Absicherungssystem

Dynamische Losgrößenbestimmung und Risikomanagement

Mehrere Bestätigungsfilter

Kontrolle von Sitzungen und Nachrichten

Optimierte Leistung und Updates

⚠️ Risiko-Hinweis

Der Handel mit Forex, Indizes, Kryptowährungen oder Rohstoffen ist mit einem hohen Risiko verbunden.

Dieser EA garantiert keine Gewinne und ist kein Signaldienst.

Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Der Entwickler ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste.

📌 Nur für Bildungszwecke