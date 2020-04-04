VolumeBasedColorsBars - Kostenlose leistungsstarke Volumenanalyse für alle Trader

Entschlüsseln Sie die verborgene Geschichte hinter jedem Kursbalken! VolumeBasedColorsBars ist ein professioneller, 100% KOSTENLOSER Indikator, der Ihre Chartkerzen auf der Grundlage einer echten, adaptiven Volumenanalyse einfärbt. Erkennen Sie sofort einen Anstieg der Marktaktivität, identifizieren Sie eine Erschöpfung und fangen Sie die Bewegungen ein, auf die es ankommt.

Dieser Indikator bietet Ihnen :

- Dynamische farbkodierte Balken für sofortigen Volumen-Kontext

- Adaptive Schwellenwerte auf der Grundlage historischer, sitzungsbezogener Durchschnittswerte

- Farbliche Unterscheidung zwischen Hausse und Baisse für eine klare Trendanzeige

- Funktioniert für jedes Symbol, jeden Zeitrahmen, mit Tick- oder Realvolumen

- Keine versteckten Kosten, keine Einschränkungen - völlig kostenlos für alle Nutzer !

Perfekt für :

- Daytrader, Swingtrader und Scalper

- Aufspüren von Ausbrüchen, Fallen und Erschöpfungszonen

- Verbessern Sie jede preis- oder volumenbasierte Strategie

Fügen Sie Ihren Charts einen professionellen Volumenkontext hinzu - und das zum Nulltarif!

Technische Beschreibung - Wie VolumeBasedColorsBars funktioniert

VolumeBasedColorsBars analysiert das Volumen eines jeden Kursbalkens im Verhältnis zu einem dynamischen, sitzungsbezogenen historischen Mittelwert. Die Kerzen werden nur dann eingefärbt, wenn das Volumen einen benutzerdefinierten Schwellenwert über dem Mittelwert überschreitet, mit separaten Farbschemata für bullische und bearische Balken.

Hauptmerkmale :

- Adaptiver historischer Mittelwert: Für jeden Balken berechnet der Indikator den Mittelwert des Volumens zum gleichen Zeitpunkt in den vorangegangenen Tagen, wobei ein konfigurierbarer Rückblick und ein Fenster mit Balken davor und danach verwendet werden. Dieser Mittelwert schließt die oberen und unteren Werte aus, um eine Verzerrung durch Ausreißer zu vermeiden.

- Multi-Schwellenwert-Färbung: Vier vom Benutzer festgelegte Schwellenwerte (standardmäßig 10 %, 25 %, 50 % und 100 % über dem Mittelwert) lösen bei steigenden Volumina progressiv hellere Farben aus. Jeder Schwellenwert hat eine eigene Farbe für Hausse- und Baisse-Balken.

- Session-Aware-Vergleich: Das Volumen wird mit der gleichen Barrenposition innerhalb der letzten Tage verglichen, nicht nur mit einem gleitenden Durchschnitt, was es robust gegenüber Intraday-Saisonalität und Session-Effekten macht.

- Bull/Bear-Trennung: Bullen- und Bären-Balken sind unterschiedlich gefärbt, so dass Sie die Richtung von Bewegungen mit hohem Volumen sofort erkennen können.

- Tick- oder reales Volumen: Arbeitet sowohl mit dem Tick-Volumen (Standard) als auch mit dem realen Volumen (falls verfügbar), wählbar über die Eingabe.

- Behandlung von Wochenenden: Überspringen Sie optional die Wochenenden, um eine genauere Analyse der Forex-/CFD-Märkte zu erhalten.

- Keine Unordnung: Nur Balken mit signifikantem Volumen werden eingefärbt; andere bleiben unsichtbar, damit Ihr Diagramm sauber und übersichtlich bleibt.

Wie Sie es verwenden :

1. Befestigen Sie den Indikator an einem beliebigen Chart und Zeitrahmen.

2. Passen Sie den Rückblickzeitraum, das Balkenfenster und die Schwellenwerte an Ihren Markt und Stil an.

3. Achten Sie auf farbige Balken - das sind die Momente, in denen das Volumen wirklich zählt!

Warum kostenlos?