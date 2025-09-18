Click Trading

Ein-Klick-Handel - Auto TP SL

Entwickler TraderLinkz

Version 1.00

Kategorie Dienstprogramm

Was es macht

Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu

Setzt sie einmal pro Ticket

Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben

Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten

Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse

Warum Sie das wollen

Sie platzieren schnellere Eingaben

Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele

Sie reduzieren Fettfingerfehler

Sie behalten die volle manuelle Kontrolle

Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an Lassen Sie TP und SL beim Platzieren von Orders leer, wenn Sie die voreingestellten Abstände wünschen Der EA fügt TP und SL automatisch hinzu Verschieben Sie TP und SL wann immer Sie wollen Eröffnen Sie weitere Trades und Pending Orders Der EA setzt TP und SL für jedes neue Ticket.

TP_Ticks Vorgabe 500

SL_Ticks Vorgabe 2000

OnlyCurrentSymbol Voreinstellung false

ManualOnly Voreinstellung true

ShowStatusPanel standardmäßig wahr

Nur manuelle Trades, wenn ManualOnly true ist

Alle Symbole, wenn OnlyCurrentSymbol falsch ist

Einmal pro Ticket, also kein Blinken und keine Kämpfe mit Ihren Bearbeitungen

Verwendet die Tick-Größe des Brokers pro Symbol

Respektiert die Mindeststoppdistanz des Brokers

EURUSD mit Tick-Größe 0.00001

500 Ticks entsprechen 50 Pips

2000 Ticks entsprechen 200 Pips

XAUUSD mit Tick-Größe 0,01

500 Ticks entsprechen 5,00 Kurseinheiten

2000 Ticks entsprechen 20,00 Kurseinheiten

Formel

Ticks multipliziert mit Tick-Größe gleich Preisabstand

Marktpositionen kaufen und verkaufen

Schwebende Orders Kauflimit Verkaufslimit Kaufstopp Verkaufsstopp Kaufstopplimit Verkaufsstopplimit

Es werden keine Trades eröffnet

Es verwaltet keine Trailing-Stops

Es überschreibt nicht beide Legs, sobald sie existieren

Öffnen Sie MetaTrader 5

File dann Open Data Folder

MQL5 dann Experten

Kopieren Sie die ex5 oder mq5

Starten Sie das Terminal neu oder aktualisieren Sie den Navigator

Ziehen Sie den EA auf einen Chart und erlauben Sie den Algo-Handel

Testen Sie im visuellen Modus des Strategy Testers

Platzieren Sie mehrere Market und Pending Orders ohne TP und SL

Bestätigen Sie, dass TP und SL einmal pro Ticket erscheinen

Passen Sie TP_Ticks und SL_Ticks an die Volatilität Ihres Instruments an

TP SL blinkt ständig

Sie haben wahrscheinlich einen anderen EA verwendet, der dasselbe Ticket modifiziert

Führen Sie nur diesen EA für den Test aus

TP SL erscheint nicht

Überprüfen Sie ManualOnly

Einige Broker kennzeichnen manuelle Orders mit einer magischen Zahl, die nicht Null ist

Setzen Sie ManualOnly auf false und versuchen Sie es erneut

Invalid stops error

Ihr Broker hat einen größeren Mindeststoppabstand

Erhöhen Sie SL_Ticks oder reduzieren Sie TP_Ticks

Zeigt eingestellte Positionen und Aufträge

Zeigt Ihre aktuellen Eingaben

Umschalten mit ShowStatusPanel

Quick News Trading mit automatischem Take Profit (TP) und Stop Loss (SL), Pending Orders, Limit Orders,

Alle Symbole einschließlich Forex, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und Aktien

Keine DLL

Keine WebRequest

Strategie-Tester kompatibel

Ein-Klick-Handel mq5

Kompilierte ex5

1.00 erste Version

Auto TP SL für manuelle Trades und Pending Orders

Einmalige Einstellung pro Ticket

On chart status

Entwickler TraderLinkz

MQL5 Profil TraderLinkz

Senden Sie Ihren Brokernamen, das Symbol und einen Screenshot des Statuspanels, wenn Sie um Hilfe bitten.

