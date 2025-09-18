Click Trading

5
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL

Entwickler TraderLinkz
Version 1.00
Kategorie Dienstprogramm

Was es macht

Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu
Setzt sie einmal pro Ticket
Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben
Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten

Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse

Warum Sie das wollen

Sie platzieren schnellere Eingaben
Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele
Sie reduzieren Fettfingerfehler
Sie behalten die volle manuelle Kontrolle

Schneller Start

  1. Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an

  2. Lassen Sie TP und SL beim Platzieren von Orders leer, wenn Sie die voreingestellten Abstände wünschen

  3. Der EA fügt TP und SL automatisch hinzu

  4. Verschieben Sie TP und SL wann immer Sie wollen

  5. Eröffnen Sie weitere Trades und Pending Orders

  6. Der EA setzt TP und SL für jedes neue Ticket.

Eingaben

  • TP_Ticks Vorgabe 500

  • SL_Ticks Vorgabe 2000

  • OnlyCurrentSymbol Voreinstellung false

  • ManualOnly Voreinstellung true

  • ShowStatusPanel standardmäßig wahr

Wie es sich verhält

  • Nur manuelle Trades, wenn ManualOnly true ist

  • Alle Symbole, wenn OnlyCurrentSymbol falsch ist

  • Einmal pro Ticket, also kein Blinken und keine Kämpfe mit Ihren Bearbeitungen

  • Verwendet die Tick-Größe des Brokers pro Symbol

  • Respektiert die Mindeststoppdistanz des Brokers

Beispiele

  • EURUSD mit Tick-Größe 0.00001
    500 Ticks entsprechen 50 Pips
    2000 Ticks entsprechen 200 Pips

  • XAUUSD mit Tick-Größe 0,01
    500 Ticks entsprechen 5,00 Kurseinheiten
    2000 Ticks entsprechen 20,00 Kurseinheiten

Formel
Ticks multipliziert mit Tick-Größe gleich Preisabstand

Was es abdeckt

  • Marktpositionen kaufen und verkaufen

  • Schwebende Orders Kauflimit Verkaufslimit Kaufstopp Verkaufsstopp Kaufstopplimit Verkaufsstopplimit

Was es nicht tut

  • Es werden keine Trades eröffnet

  • Es verwaltet keine Trailing-Stops

  • Es überschreibt nicht beide Legs, sobald sie existieren

Einrichtung

  • Öffnen Sie MetaTrader 5

  • File dann Open Data Folder

  • MQL5 dann Experten

  • Kopieren Sie die ex5 oder mq5

  • Starten Sie das Terminal neu oder aktualisieren Sie den Navigator

  • Ziehen Sie den EA auf einen Chart und erlauben Sie den Algo-Handel

Beste Vorgehensweise

  • Testen Sie im visuellen Modus des Strategy Testers

  • Platzieren Sie mehrere Market und Pending Orders ohne TP und SL

  • Bestätigen Sie, dass TP und SL einmal pro Ticket erscheinen

  • Passen Sie TP_Ticks und SL_Ticks an die Volatilität Ihres Instruments an

Fehlersuche

  • TP SL blinkt ständig
    Sie haben wahrscheinlich einen anderen EA verwendet, der dasselbe Ticket modifiziert
    Führen Sie nur diesen EA für den Test aus

  • TP SL erscheint nicht
    Überprüfen Sie ManualOnly
    Einige Broker kennzeichnen manuelle Orders mit einer magischen Zahl, die nicht Null ist
    Setzen Sie ManualOnly auf false und versuchen Sie es erneut

  • Invalid stops error
    Ihr Broker hat einen größeren Mindeststoppabstand
    Erhöhen Sie SL_Ticks oder reduzieren Sie TP_Ticks

Status-Panel

Zeigt eingestellte Positionen und Aufträge
Zeigt Ihre aktuellen Eingaben
Umschalten mit ShowStatusPanel

Kompatibilität

  • Quick News Trading mit automatischem Take Profit (TP) und Stop Loss (SL), Pending Orders, Limit Orders,

  • Alle Symbole einschließlich Forex, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und Aktien

  • Keine DLL

  • Keine WebRequest

  • Strategie-Tester kompatibel

Dateien enthalten

  • Ein-Klick-Handel mq5

  • Kompilierte ex5

Änderungsprotokoll

  • 1.00 erste Version
    Auto TP SL für manuelle Trades und Pending Orders
    Einmalige Einstellung pro Ticket
    On chart status

Unterstützung

  • Entwickler TraderLinkz

  • MQL5 Profil TraderLinkz

  • Senden Sie Ihren Brokernamen, das Symbol und einen Screenshot des Statuspanels, wenn Sie um Hilfe bitten.

Bewertungen 2
itakhola
476
itakhola 2025.11.09 19:50 
 

I tried it on the demo account and it worked fine. I’ll also test it on the real account today and update my review later. I would like to ask the developer to add an option to turn off the stop loss. I tried setting the stop loss to “0,” but it didn’t work on the BTCUSD pair.

