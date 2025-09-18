Click Trading
- Experten
- Jawad Tauheed
- Version: 1.5
Entwickler TraderLinkz
Version 1.00
Kategorie Dienstprogramm
Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu
Setzt sie einmal pro Ticket
Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben
Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten
Scannt bei jedem Tick und reagiert auf HandelsereignisseWarum Sie das wollen
Sie platzieren schnellere Eingaben
Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele
Sie reduzieren Fettfingerfehler
Sie behalten die volle manuelle Kontrolle
Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an
Lassen Sie TP und SL beim Platzieren von Orders leer, wenn Sie die voreingestellten Abstände wünschen
Der EA fügt TP und SL automatisch hinzu
Verschieben Sie TP und SL wann immer Sie wollen
Eröffnen Sie weitere Trades und Pending Orders
Der EA setzt TP und SL für jedes neue Ticket.
TP_Ticks Vorgabe 500
SL_Ticks Vorgabe 2000
OnlyCurrentSymbol Voreinstellung false
ManualOnly Voreinstellung true
ShowStatusPanel standardmäßig wahr
Nur manuelle Trades, wenn ManualOnly true ist
Alle Symbole, wenn OnlyCurrentSymbol falsch ist
Einmal pro Ticket, also kein Blinken und keine Kämpfe mit Ihren Bearbeitungen
Verwendet die Tick-Größe des Brokers pro Symbol
Respektiert die Mindeststoppdistanz des Brokers
EURUSD mit Tick-Größe 0.00001
500 Ticks entsprechen 50 Pips
2000 Ticks entsprechen 200 Pips
XAUUSD mit Tick-Größe 0,01
500 Ticks entsprechen 5,00 Kurseinheiten
2000 Ticks entsprechen 20,00 Kurseinheiten
Formel
Ticks multipliziert mit Tick-Größe gleich Preisabstand
Marktpositionen kaufen und verkaufen
Schwebende Orders Kauflimit Verkaufslimit Kaufstopp Verkaufsstopp Kaufstopplimit Verkaufsstopplimit
Es werden keine Trades eröffnet
Es verwaltet keine Trailing-Stops
Es überschreibt nicht beide Legs, sobald sie existieren
Öffnen Sie MetaTrader 5
File dann Open Data Folder
MQL5 dann Experten
Kopieren Sie die ex5 oder mq5
Starten Sie das Terminal neu oder aktualisieren Sie den Navigator
Ziehen Sie den EA auf einen Chart und erlauben Sie den Algo-Handel
Testen Sie im visuellen Modus des Strategy Testers
Platzieren Sie mehrere Market und Pending Orders ohne TP und SL
Bestätigen Sie, dass TP und SL einmal pro Ticket erscheinen
Passen Sie TP_Ticks und SL_Ticks an die Volatilität Ihres Instruments an
TP SL blinkt ständig
Sie haben wahrscheinlich einen anderen EA verwendet, der dasselbe Ticket modifiziert
Führen Sie nur diesen EA für den Test aus
TP SL erscheint nicht
Überprüfen Sie ManualOnly
Einige Broker kennzeichnen manuelle Orders mit einer magischen Zahl, die nicht Null ist
Setzen Sie ManualOnly auf false und versuchen Sie es erneut
Invalid stops error
Ihr Broker hat einen größeren Mindeststoppabstand
Erhöhen Sie SL_Ticks oder reduzieren Sie TP_Ticks
Zeigt eingestellte Positionen und Aufträge
Zeigt Ihre aktuellen Eingaben
Umschalten mit ShowStatusPanel
Quick News Trading mit automatischem Take Profit (TP) und Stop Loss (SL), Pending Orders, Limit Orders,
Alle Symbole einschließlich Forex, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und Aktien
Keine DLL
Keine WebRequest
Strategie-Tester kompatibel
Ein-Klick-Handel mq5
Kompilierte ex5
1.00 erste Version
Auto TP SL für manuelle Trades und Pending Orders
Einmalige Einstellung pro Ticket
On chart status
MQL5 Profil TraderLinkz
Senden Sie Ihren Brokernamen, das Symbol und einen Screenshot des Statuspanels, wenn Sie um Hilfe bitten.
I tried it on the demo account and it worked fine. I’ll also test it on the real account today and update my review later. I would like to ask the developer to add an option to turn off the stop loss. I tried setting the stop loss to “0,” but it didn’t work on the BTCUSD pair.