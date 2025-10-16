Gold 1 Minute
- Experten
- Nguyen Chung
- Version: 10.0
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
GOLD 1 MINUTE - Präzisions-Skalierer für XAUUSD
Geschwindigkeit. Präzision. Sicherheit.
Handeln Sie Gold wie ein Profi - schnell, präzise und beständig im 1-Minuten-Chart.
I. Überblick
EA Gold 1 Minute ist ein vollautomatisches Handelssystem, das ausschließlich für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde und eine reine Price-Action-Logik verwendet.
Versio
n 10.0 ist die letzte stabile Version, die für reale Marktbedingungen optimiert und für langfristige Konsistenz strukturiert ist.
Dieser EA enthält 4 Price-Action-Modelle, einen Trendfilter und ein flexibles Risikomanagement.
Der EA wurde für einen sauberen Handel entwickelt - kein Repaint, kein Martingal, kein Grid und keine wiederholten Trades bei jeder Kerze.
II. Kern-Handelslogik (in der endgültigen Version enthalten)
Diese Price-Action-Modelle sind integriert und können über Eingaben ein- und ausgeschaltet werden:
1. Engulfing (Bullish & Bearish)
Starke Momentum-Kerzen, gefiltert nach Körpergröße, ATR und Struktur.
2. Pin Bar (Fortgeschrittene)
Erkennt Longwick-Umkehrungen mit Body-Filtern, Liquiditäts-Sweeps und Swing-Validierung.
3. Ausbruch + Wiederholungstest
Echte Breakout-Erkennung mit doppelter Anti-Spam-Logik zur Vermeidung wiederholter Einträge.
III. Trend-Filter
Der EA verwendet EMA-Linien zur Bestimmung der Markttendenz:
Dieser Trendfilter erhöht die Genauigkeit erheblich und reduziert Fehlsignale.
IV. Risikomanagement (anpassbar)
Mindestguthaben:
- Standard-Konto: >$1000
- Mikro-Konto: >$100
Der EA unterstützt:
- Festes Lot
- Risikobasierte Lotgröße (%)
Der EA berechnet automatisch die Lotgröße basierend auf:
- Kontostand
- Stop-Loss-Abstand
- Tickgröße und Tickwert (unterstützt sowohl 2-stellige als auch 3-stellige XAUUSD-Broker)
- Präzise mit allen Brokern - keine Lot-Fehlberechnungen.
✔ RRR (Risiko:Gewinn-Verhältnis)
Setzt TP automatisch auf der Grundlage des gewählten RRR.
VI. Wie der EA funktioniert (Ausführungsablauf)
- Bei jeder neuen geschlossenen Kerze:
- EMA Trend wird erkannt
- Alle Price Action Modelle werden gescannt
- Wenn ein gültiges BUY oder SELL Setup erscheint
- Spread, Marge, Volumen, SL/TP-Abstand werden überprüft
- Lot wird berechnet
- Die Order wird mit SL & TP ausgeführt
- Anti-Spam-Logik verhindert doppelte Eingaben
- Der EA eröffnet keine Trades innerhalb der gleichen Kerze.
VII. Sicherheitsfunktionen
- Kein Martingal
- Kein Raster
- Keine Zufallstransaktionen
- Keine Absicherung
- Strenger Stop Loss für jede Order
- Volumen- und Margin-Kontrollen
- Kompatibel mit allen Brokern (2-stellig & 3-stellig XAUUSD)
VIII. Warum diesen EA wählen?
- Saubere und transparente Logik
- Basiert vollständig auf Price Action Modellen
- Starke Filter zur Vermeidung von Fehlsignalen
- Einfach zu bedienen für Anfänger
- Tiefgründig genug für fortgeschrittene Trader
- Speziell für XAUUSD M1 entwickelt
- Stabiles und vorhersehbares Verhalten
Dieser EA wurde entwickelt, um sich wie ein disziplinierter Price Action Trader zu verhalten - aber mit Automatisierung, Präzision und ohne Emotionen.
IX. Unterstützung
Wenn Sie Fragen haben, Optimierungstipps benötigen oder Anregungen zu Handelseinstellungen wünschen, können Sie mich gerne direkt auf MQL5 kontaktieren.
