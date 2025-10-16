Gold 1 Minute

4.89

GOLD 1 MINUTE - Präzisions-Skalierer für XAUUSD

Geschwindigkeit. Präzision. Sicherheit.

💥💥💥 Special Christmas and New Year promotion. Price only $30. Promotion valid until January 2nd, 2026.
EA Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724


Handeln Sie Gold wie ein Profi - schnell, präzise und beständig im 1-Minuten-Chart.

I. Überblick

EA Gold 1 Minute ist ein vollautomatisches Handelssystem, das ausschließlich für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde und eine reine Price-Action-Logik verwendet.

Versio

n 10.0 ist die letzte stabile Version, die für reale Marktbedingungen optimiert und für langfristige Konsistenz strukturiert ist.

Dieser EA enthält 4 Price-Action-Modelle, einen Trendfilter und ein flexibles Risikomanagement.

Der EA wurde für einen sauberen Handel entwickelt - kein Repaint, kein Martingal, kein Grid und keine wiederholten Trades bei jeder Kerze.


II. Kern-Handelslogik (in der endgültigen Version enthalten)

Diese Price-Action-Modelle sind integriert und können über Eingaben ein- und ausgeschaltet werden:

1. Engulfing (Bullish & Bearish)

Starke Momentum-Kerzen, gefiltert nach Körpergröße, ATR und Struktur.

2. Pin Bar (Fortgeschrittene)

Erkennt Longwick-Umkehrungen mit Body-Filtern, Liquiditäts-Sweeps und Swing-Validierung.

3. Ausbruch + Wiederholungstest

Echte Breakout-Erkennung mit doppelter Anti-Spam-Logik zur Vermeidung wiederholter Einträge.

III. Trend-Filter

Der EA verwendet EMA-Linien zur Bestimmung der Markttendenz:

Dieser Trendfilter erhöht die Genauigkeit erheblich und reduziert Fehlsignale.

IV. Risikomanagement (anpassbar)

Mindestguthaben:

  • Standard-Konto: >$1000
  • Mikro-Konto: >$100

Der EA unterstützt:

  • Festes Lot
  • Risikobasierte Lotgröße (%)

Der EA berechnet automatisch die Lotgröße basierend auf:

    • Kontostand
    • Stop-Loss-Abstand
    • Tickgröße und Tickwert (unterstützt sowohl 2-stellige als auch 3-stellige XAUUSD-Broker)
    • Präzise mit allen Brokern - keine Lot-Fehlberechnungen.

✔ RRR (Risiko:Gewinn-Verhältnis)

Setzt TP automatisch auf der Grundlage des gewählten RRR.

VI. Wie der EA funktioniert (Ausführungsablauf)

  • Bei jeder neuen geschlossenen Kerze:
  • EMA Trend wird erkannt
  • Alle Price Action Modelle werden gescannt
  • Wenn ein gültiges BUY oder SELL Setup erscheint
  • Spread, Marge, Volumen, SL/TP-Abstand werden überprüft
  • Lot wird berechnet
  • Die Order wird mit SL & TP ausgeführt
  • Anti-Spam-Logik verhindert doppelte Eingaben
  • Der EA eröffnet keine Trades innerhalb der gleichen Kerze.

VII. Sicherheitsfunktionen

  • Kein Martingal
  • Kein Raster
  • Keine Zufallstransaktionen
  • Keine Absicherung
  • Strenger Stop Loss für jede Order
  • Volumen- und Margin-Kontrollen
  • Kompatibel mit allen Brokern (2-stellig & 3-stellig XAUUSD)

VIII. Warum diesen EA wählen?

  • Saubere und transparente Logik
  • Basiert vollständig auf Price Action Modellen
  • Starke Filter zur Vermeidung von Fehlsignalen
  • Einfach zu bedienen für Anfänger
  • Tiefgründig genug für fortgeschrittene Trader
  • Speziell für XAUUSD M1 entwickelt
  • Stabiles und vorhersehbares Verhalten

Dieser EA wurde entwickelt, um sich wie ein disziplinierter Price Action Trader zu verhalten - aber mit Automatisierung, Präzision und ohne Emotionen.


IX. Unterstützung

Wenn Sie Fragen haben, Optimierungstipps benötigen oder Anregungen zu Handelseinstellungen wünschen, können Sie mich gerne direkt auf MQL5 kontaktieren.

Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Experten
30 TAGE VOLL FUNKTIONSFÄHIGE TESTVERSION - ERLEBEN SIE DIE KRAFT VON BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid ist das fortschrittlichste und flexibelste Grid-Trading-System für MetaTrader 5, jetzt erweitert um unser KI-gesteuertes Neural Model Brain für wirklich adaptive und intelligente Handelsentscheidungen. Ob Sie ein professioneller algorithmischer Trader oder ein ambitionierter Neuling sind, Bitbot V6 gibt Ihnen die Leistung, Sicherheit und Transparenz, die Sie
FREE
Bit Bot
Arash Panahi
Experten
BitBot – Fortgeschrittener BTCUSD-Trading-Roboter für den H1-Chart BitBot ist ein intelligenter und anpassungsfähiger Handelsroboter, der speziell für Bitcoin (BTCUSD) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert vollständig auf technischer Analyse und legt besonderen Wert auf volumenbasierte Strategien zur präzisen Entscheidungsfindung – ein entscheidender Faktor im volatilen Kryptomarkt. Die Logik von BitBot dreht sich um die Echtzeitanalyse des Handelsvolumens von Bitcoin und führenden Altc
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experten
Dies ist meine neueste kostenlose Version für Gold. Mit optimierten Parametern und benutzerfreundlichen Funktionen ist diese Version wahrscheinlich sehr einfach zu bedienen und sehr effektiv. Sie können die TP- und SL-Parameter nach Belieben anpassen, aber die Standardeinstellungen sollten für Sie gut funktionieren, ohne dass Sie weitere Anpassungen vornehmen müssen. Diese Version ist für den M5 konzipiert. Diese Version erfordert keine große Kapitalinvestition; nur $100-$200 reichen aus, damit
FREE
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experten
Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experten
Willkommen in der Zukunft des algorithmischen Handels. Der Nascore Scalper EA ist ein präzisionsgefertigter, KI-inspirierter Scalping-Roboter, der ausschließlich für den Handel mit dem NAS100 (US Tech 100 Index) entwickelt wurde. Er analysiert Smart Money Footprints, Breakout-Zonen und High-Timeframe-Bias, um hochwahrscheinliche Scalping-Einstiege zu erfassen. Hauptmerkmale: Optimiert für NAS100 (US100) - Schnelllebiger Nasdaq-basierter Indexhandel Smart Money-Konzepte - Integriert Struktur, Br
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (3)
Experten
Bitte geben Sie eine Bewertung ab, um die Entwicklung dieses Expert Advisors zu unterstützen NeuroEdge EA ist ein fortschrittlicher trendfolgender Scalper, der sich dynamisch an das Marktverhalten anpasst. Mit präzisen Algorithmen und einer intelligenten Mittelwertbildungslogik sorgt er für einen minimalen Drawdown, während er hochwahrscheinliche Setups unter Trendbedingungen erfasst. NeuroEdge analysiert kontinuierlich den Marktfluss, um optimale Ein- und Ausstiege zu gewährleisten - und gibt
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Experten
Die Besonderheit des Brent Trend Bot sind die einfachen Grundwerkzeuge und die Logik der Funktionsweise. Es gibt nicht viele Strategien und Dutzende von Einstellungen, wie bei anderen EAs, sondern er arbeitet nach einem einzigen Algorithmus. Das Funktionsprinzip ist eine Trendfolgestrategie mit dem Versuch, die maximale Profitabilität unter Berücksichtigung des Risikos zu erreichen. Daher kann er für Anfänger empfohlen werden. Seine Stärke ist das Prinzip des Abschlusses von Transaktionen. Sein
FREE
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Experten
Ultra KZM ist ein Expert Advisor, der eine einzigartige Handelsoperation verwendet. Seine Strategie basiert auf der Kombination von Raster- und Korrelationssystem, einer neuen Methode, die ich erfunden und lange Zeit entwickelt habe. Sie können Live-Signal von diesen Links sehen: (Leerzeichen löschen) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Beachten Sie, dass dieser EA auf einem ECN-Konto
Auswahl:
coco boss
8
coco boss 2025.12.28 17:43 
 

Hello, first of all I would like to thank you for the product. I haven't tested it yet. I would like to know how to change the batch numbers 0.01, 0.02, etc.? Thank you in advance.

Igor Bulgakov
2509
Igor Bulgakov 2025.12.26 14:01 
 

Good

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.12.26 14:16
Thank you so much!
tano dipietro
18
tano dipietro 2025.12.23 12:21 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.12.23 15:15
Hello, thank you for your feedback, although it wasn't very positive, I appreciate it.
Most people ask me how to set up a standard account to get advice.
If you use a standard account, you need over $1000 to see results.
If you use a micro account, you only need $100.
All EAs only help you manage entry points, but trading risks are unavoidable, so please be cautious! When you feel better, please come back and change your review to help the community!
Evgeny Belyaev
90973
Evgeny Belyaev 2025.12.19 19:07 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.12.20 09:04
Thank you so much!
Tor Hzpk
34
Tor Hzpk 2025.12.11 16:03 
 

Very Good for Newbe but EA is Professional .

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.12.11 16:04
Thank you for your wonderful review of my EA. Yes, I wanted everything to be simple for everyone, but inside it's a huge machine at work!
Gigasoft Yazılım
55
Gigasoft Yazılım 2025.12.05 17:33 
 

I bought it outright. I've been running it on both a demo and live account. So far, the results are impressive and successful. I'm keeping an eye on it. I'm continuing to run it, especially with a smaller case. I also bought the other grid product.

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.12.11 15:46
Thank you so much for this wonderful review.
If anyone is interested in the EA that he mentioned, it's here: https://www.mql5.com/en/market/product/156724
Jaco1978
14
Jaco1978 2025.12.02 08:03 
 

Gold EA works great, back test shows good results on 5m chart.

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.12.02 09:51
Thank you so much for the 5-star review! I really appreciate your support, and I’m glad the EA is working well for you. If you ever need help or have suggestions for improvements, feel free to message me anytime!
Richie
51
Richie 2025.11.29 06:40 
 

Pretty awesome Gold EA. Started on demo and profits are great! Excellent stuff from the developer, A+ I must say very impressive.

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.11.29 08:15
Thanks for your wonderful review. I love you guys.
Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.11.29 00:24 
 

Surprisingly strong Gold EA. Once I adjusted my preferred risk settings, it started producing consistent gains. Excellent work from the developer , truly appreciate the dedication.

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.11.29 00:31
Thank you. Wish you all the best.
gimbals
24
gimbals 2025.11.27 03:46 
 

Great EA! Profitable on demo so far. Will put it in live soon.

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.11.28 16:00
Thank you, today (11/28/2025) everyone has a very good profit!
Russell
50
Russell 2025.11.25 18:45 
 

just downloaded and try this, so far so good, will update more once its longer. cheers. thanks for creating this EA :)

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.11.27 01:25
Thank you so much. I will try to improve it better!
aleks74god
84
aleks74god 2025.11.24 17:24 
 

Непонятно почему то не открывает ордера а пишет постоянно эту ошибку Not enough money to send order with 0.04000000 lot or Margin Calculati Хотя в настройках у меня стоит LOT 0.01,скрин не могу скинуть не вижу как!

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.11.25 06:03
Please select lot calculation method = Fixed lot
Uwe Rybacki
154
Uwe Rybacki 2025.11.19 13:36 
 

Hi everyone, I downloaded the Gold 1 EA for 10 days and tested it in the real demo as well as in StrategyTester Meta 5. The results in StrategyTester Meta 5 were really strong. In the real demo, I sent a history for Monday, November 17, 2025, so everyone can see that the EA is working very well. I only intervened about 8 times, but I'm monitoring it. I have to say, the EA is amazing, and it's free! The support from Nguyen Chung is simply exemplary. You get very prompt answers and solutions that are 101% helpful and easy to understand. I've also been using Gold 1 in my real account since today and have already made a very good profit. I can only recommend that everyone try this EA. Then you'll see for yourself how good Gold 1 is. I'm sure it will generate a lot of enthusiasm. I should mention that, of course, you have to test and then find your best setup, or you can usually test with the default settings. In any case, I'm thrilled, and I've tested many Expert Advisors and was always a bit unsure, but Gold 1 impressed me immediately and achieved very good results. So, trying it out costs nothing, and the Expert Advisor is also free. Good luck!

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.11.19 13:48
Thanks for your enthusiastic 102% rating.
As you said, people should experiment and backtest carefully with input parameters to find the right parameters for themselves.
Orizudonald81
14
Orizudonald81 2025.11.18 14:11 
 

Waw, am in serious profits

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.11.18 14:53
Yes, Let's celebrate together. Hope EA will be useful.
Michal Maruniak
42
Michal Maruniak 2025.11.18 13:37 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.11.18 14:08
Venujte pozornosť metóde výpočtu dávky. Ak chcete pevnú veľkosť dávky, vyberte možnosť „Pevná veľkosť dávky“.
Fida Zaki
37
Fida Zaki 2025.11.14 23:41 
 

Best gold EA I’ve used so far! I’m running it on my real account and already in profit. I really hope Nguyen Chung continues improving it for even better results and more features. I recommend to add a user-controlled TSL would make it perfect. Thank you!

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.11.14 23:45
Thanks, glad you and many others made a profit this past week.
GGgoran
14
GGgoran 2025.11.14 19:04 
 

Hi there, the indicator is excellent. Can an email alert be added?

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.11.14 23:35
Thanks a lot, I will take note of this in future versions
90171581
14
90171581 2025.11.14 07:02 
 

هلو شباب ....اكسبيرت خفيف لطيف ...قمت بتجربته وربحت منه بعض الاموال لكن لم اعمل عليه باك تيست...الجميل بالامر اعداداته سهلة جدا......شكرا لك ايها المبدع..

اي شخص حاب استفسار هذا معرفي على التلكرام @ahmedws90

thank u

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.11.14 07:06
Thanks for your review. It's great that you made money. Your positive review will motivate me to develop this EA further. Since trading on 1 minute is very fast, I seem to improve it every day.
Amod Kiran Shirke
232
Amod Kiran Shirke 2025.11.14 06:58 
 

Super EA and Sir keeps adding new improvements as per Gold's changing price

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.11.14 07:00
Thanks for your review. This will help more people know about this great free EA.
Vidmantas Makovskis
60
Vidmantas Makovskis 2025.10.30 07:46 
 

Sorry for ealier comment, just you (Author) could say for me settings, i analyzed, tested all possible settings and found best one. Maybe you have recommended one setting?

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.11.12 01:31
Thanks, Default settings are always best for Gold on 1 minute timeframe.
12
Antwort auf eine Rezension