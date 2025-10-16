Geschwindigkeit. Präzision. Sicherheit.

💥💥💥 Special Christmas and New Year promotion. Price only $30. Promotion valid until January 2nd, 2026.

EA Gold 1 Minute Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/156724



Handeln Sie Gold wie ein Profi - schnell, präzise und beständig im 1-Minuten-Chart.

I. Überblick



EA Gold 1 Minute ist ein vollautomatisches Handelssystem, das ausschließlich für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde und eine reine Price-Action-Logik verwendet.

Versio

n 10.0 ist die letzte stabile Version, die für reale Marktbedingungen optimiert und für langfristige Konsistenz strukturiert ist.

Dieser EA enthält 4 Price-Action-Modelle, einen Trendfilter und ein flexibles Risikomanagement.

Der EA wurde für einen sauberen Handel entwickelt - kein Repaint, kein Martingal, kein Grid und keine wiederholten Trades bei jeder Kerze.





II. Kern-Handelslogik (in der endgültigen Version enthalten)



Diese Price-Action-Modelle sind integriert und können über Eingaben ein- und ausgeschaltet werden:

1. Engulfing (Bullish & Bearish)

Starke Momentum-Kerzen, gefiltert nach Körpergröße, ATR und Struktur.

2. Pin Bar (Fortgeschrittene)

Erkennt Longwick-Umkehrungen mit Body-Filtern, Liquiditäts-Sweeps und Swing-Validierung.

3. Ausbruch + Wiederholungstest

Echte Breakout-Erkennung mit doppelter Anti-Spam-Logik zur Vermeidung wiederholter Einträge.

III. Trend-Filter



Der EA verwendet EMA-Linien zur Bestimmung der Markttendenz: Dieser Trendfilter erhöht die Genauigkeit erheblich und reduziert Fehlsignale.

IV. Risikomanagement (anpassbar)



Mindestguthaben: Standard-Konto: >$1000

Mikro-Konto: >$100 Der EA unterstützt: Festes Lot

Risikobasierte Lotgröße (%)

Der EA berechnet automatisch die Lotgröße basierend auf:

Kontostand



Stop-Loss-Abstand



Tickgröße und Tickwert (unterstützt sowohl 2-stellige als auch 3-stellige XAUUSD-Broker)



Präzise mit allen Brokern - keine Lot-Fehlberechnungen.

✔ RRR (Risiko:Gewinn-Verhältnis)

Setzt TP automatisch auf der Grundlage des gewählten RRR.

VI. Wie der EA funktioniert (Ausführungsablauf)



Bei jeder neuen geschlossenen Kerze:

EMA Trend wird erkannt

Alle Price Action Modelle werden gescannt

Wenn ein gültiges BUY oder SELL Setup erscheint

Spread, Marge, Volumen, SL/TP-Abstand werden überprüft

Lot wird berechnet

Die Order wird mit SL & TP ausgeführt

Anti-Spam-Logik verhindert doppelte Eingaben

Der EA eröffnet keine Trades innerhalb der gleichen Kerze.

VII. Sicherheitsfunktionen



Kein Martingal

Kein Raster

Keine Zufallstransaktionen

Keine Absicherung

Strenger Stop Loss für jede Order

Volumen- und Margin-Kontrollen

Kompatibel mit allen Brokern (2-stellig & 3-stellig XAUUSD)

VIII. Warum diesen EA wählen?



Saubere und transparente Logik

Basiert vollständig auf Price Action Modellen

Starke Filter zur Vermeidung von Fehlsignalen

Einfach zu bedienen für Anfänger

Tiefgründig genug für fortgeschrittene Trader

Speziell für XAUUSD M1 entwickelt

Stabiles und vorhersehbares Verhalten

Dieser EA wurde entwickelt, um sich wie ein disziplinierter Price Action Trader zu verhalten - aber mit Automatisierung, Präzision und ohne Emotionen.





IX. Unterstützung



Wenn Sie Fragen haben, Optimierungstipps benötigen oder Anregungen zu Handelseinstellungen wünschen, können Sie mich gerne direkt auf MQL5 kontaktieren.