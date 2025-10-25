Prop Firm Ready! Chiroptera ist ein Expert Advisor für mehrere Währungen und einzelne Trades, der in den ruhigen Stunden der Nacht arbeitet. Er verwendet Einzelhandelsgeschäfte mit taktisch platzierten Take Profits und Stop Losses, die kontinuierlich angepasst werden, um Gewinne zu maximieren und Verluste zu minimieren.

Einzigartige Eigenschaften, die Chiroptera von anderen Expert Advisors unterscheiden:

er platziert einzelne Trades und verwendet keine Martingale, Grid oder andere zum Scheitern verurteilte Methoden Chiroptera handelt nur 2-3 Stunden pro Tag aktiv: außerhalb dieser Zeit sind die Vermögenswerte nicht im Markt und liegen sicher beim Broker er platziert Limit-Orders, um Slippage und Ausführungsverzögerungen zu vermeiden er moduliert den Broker-Preis-Feed, um eine optimale Platzierung von Limit-Orders zu gewährleisten, unabhängig von der Broker-Spanne er überwacht mehrere Aspekte des Preisfeeds wie Volumen und Preisspitzen in Echtzeit, um sicherzustellen, dass Ad-hoc- und nicht angekündigte Ereignisse (z. B. Tweets über Tarife) überwacht werden Es stellt eine Verbindung zu einem Live-Nachrichtenserver her, der es ermöglicht, Feiertage und Auswirkungen vergangener und zukünftiger Nachrichtenereignisse zu überwachen. er verwendet einen fortschrittlichen, zeitlich exponentiell gewichteten, adaptiven Lernalgorithmus, um zu berechnen, welche Paare für einen bestimmten Broker auf der Grundlage der laufenden Performance am besten abschneiden. Lassen Sie die ersten 60 Tage (Standardeinstellung) zu, um die richtigen Bedingungen zu "lernen". Das anfängliche Set kann auch im Backtest "gelernt" und in das Live-Konto eingespeist werden, um weiter zu lernen. Es sendet Echtzeit-Benachrichtigungen an die Benutzer, damit diese die Leistung des EA in Echtzeit überwachen können.

Eingabeparameter und Standardwerte

= 12345; // Magische Zahl, die es Chiroptera ermöglicht, reibungslos neben anderen EAs auf demselben Konto zu laufen OneChartSetup = true; // erlaubt es, Chiroptera mit einem Chart zu verbinden und alle Währungen laufen zu lassen. False' bewirkt, dass Chiroptera nur auf dem aktuellen Symbol läuft

"EURUSD;GBPUSD;AUDCAD;EURAUD;EURCAD;GBPAUD;GBPCAD;EURCHF;GBPCHF;USDJPY;EURJPY;USDCAD;EURGBP;USDCHF;CADCHF;CHFJPY;AUDJPY;AUDCHF;AUDUSD;GBPJPY"; // Liste der Paare, auf denen Chiroptera effektiv läuft. Bietet maximalen Gewinn BestPairs= "CHFJPY;EURJPY;GBPAUD;GBPJPY;EURAUD"; // Liste der Paare, auf denen Chiroptera am besten läuft. Liefert den maximalen Gewinnfaktor

; // Flagge, die ein einfaches Umschalten zwischen "AllPairs" und "BestPairs" ermöglicht RiskFactor=5 ; // Standard-Lotgröße = RiskFactor * Kontostand / Kontraktgröße (also RiskFactor von 5 und Kontostand von 10.000 entspricht 0,5 Lot)

; // Setzt RiskFactor außer Kraft und geht von einer benutzerdefinierten Standard-Lotgröße aus StopLoss=1300 ; // StopLoss (0=kein Stoploss)

; // Platziert den Take Profit näher am aktuellen Kursniveau (0=Standardniveau für Take Profit) ForceLimitOrder=true ; // Platziert eine Marktorder, wenn das Preisniveau für die Limit-Order nach dem aktuellen Preisniveau gefunden wird

; // Entfernt vorübergehend den Stop Loss in Zeiten hoher Spreads, um ein unnötiges Auslösen von Stop Loss-Levels zu verhindern WeekendMaxAllowableGapPts=1500 ;//Verhindert den Handel unmittelbar nach dem Wochenende, wenn die Wochenendlücke zu groß ist (0=keine Prüfung)

; // Blockiert vergangene Nachrichten, die erhebliche Auswirkungen hatten (derzeit auf Unterschiede zwischen tatsächlichen und geschätzten Werten von Zinsentscheidungen eingestellt) BlockFutureNews=true ; // Blockiert symbolspezifische Nachrichten aus der Zukunft, die in der Vergangenheit zu viel Volatilität verursacht haben

; // Sperrt den Handel während der Feiertage der New Yorker Börse (wenn die Liquidität gering ist) UseGoldForGMTOffset=true ; // Verwendet Gold zur Bestimmung der GMT-Verschiebung. Wenn Fehler auftreten, wählen Sie 'false'.

; // Ermöglicht das Herunterladen der vollständigen Nachrichtenhistorie vom 2022.01.01 bis heute und deren Verwendung im Backtest AdaptiveMinimumLookBack=60 ; // Die Mindestanzahl an Tagen, die die Paar-Performance beobachtet werden muss, bevor mit der Anpassung der Lotsizes für einzelne Paare begonnen wird (0=keine Adaption)

; // Die maximale Anzahl von Tagen zur Beobachtung der Paarentwicklung (0=unbegrenzter Rückblick) AdaptiveTimeWeight=EXPONENTIAL ; // Die zur Bewertung der Paarleistung verwendete Methode (Exponential gewichtet jüngere Abschlüsse stärker als ältere Abschlüsse)

; // Verhindert die Platzierung von Geschäften auf der anderen Seite des temporären Momentums, bei denen ein Rücklauf in die falsche Richtung zu erwarten ist HH1CheckFridayOnly=false ; // Führt den H1-Check nur vor der Freitagssitzung durch

; // Verhindert den Handel mit einem Symbol, wenn das Symbol einen plötzlichen Schock zeigt (z.B. aufgrund von Tweets auf Tarifen) TrendFilterMaxGapPts=800 ; // Verhindert die Platzierung von Trades auf der anderen Seite von kurzfristigen Trends, bei denen ein Rücklauf in die falsche Richtung zu erwarten ist

.2; // Verhindert den Handel, wenn der Swap voraussichtlich größer ist als das angegebene Verhältnis im Vergleich zum maximal erzielbaren Gewinn TradeMode=BOTH ; // Ermöglicht den Handel nur in der Verkaufsrichtung, Kaufrichtung, in beiden oder in keiner der beiden Richtungen

;// Verhindert, dass Symbole gehandelt werden, wenn der maximale Spread verletzt wird (0=keine Prüfung) MinProfitPts=0 ;// Verhindert, dass Symbole gehandelt werden, wenn der minimal zulässige Gewinn nicht erreicht werden kann (0=keine Prüfung)

; // Erlaubt das Schreiben oder Lesen von adaptiven Gewichten in/aus einer Datei. Adaptive Dateien können im Strategy Tester generiert werden WeightsFileName= ""; // Erlaubt dem Benutzer, einen eigenen Namen für die Datei mit den adaptiven Gewichten anzugeben

; // Sendet eine Benachrichtigung an den Benutzer, wenn der Slippage beim Einstieg oder Ausstieg größer als der Schwellenwert ist (-1 bedeutet keine Benachrichtigung) PrintSessionReports=false ; // Druckt nach jeder Sitzung die Sitzungsleistungsberichte im Terminal aus

; // Druckt nach jeder Sitzung die Liste der Paarleistung im Terminal aus PrintNewsBlocking=true ; // Gibt im Terminal aus, ob Nachrichten blockiert werden (und warum)

; // Zeigt im Terminal an, ob Feiertage blockiert sind SendNotifications=true; // Ermöglicht den Empfang von Echtzeit-Performance-Benachrichtigungen in der MT5-App

Live-Performance VT Markets https://www.mql5.com/en/signals/2339735

https://www.mql5.com/en/signals/2339735 Star Trader https://www.mql5.com/en/signals/2340733

https://www.mql5.com/en/signals/2340733 Global Prime https://www.mql5.com/en/signals/2339732

https://www.mql5.com/en/signals/2339732 Titan FX https://www.mql5.com/en/signals/2339736



Verwendung im Live-Konto

Hängen Sie Chiroptera an einen Chart an, z.B. 'EURUSD'. Der Zeitrahmen ist unerheblich.

Wenn Sie Performance-Berichte in der MT5 Mobile App erhalten möchten: Platzieren Sie die MetaQuotes ID im MT5 Terminal im Bereich 'Tools'-->'Notifications', aktivieren Sie 'Enable Push Notifications' und setzen Sie 'SendNotifications' im EA auf true

Verwendung im Strategy Tester

Chiroptera EA hat die News-Datei als Ressource eingebettet. Die eingebetteten News sind bis zum Veröffentlichungsdatum der Version, die Sie verwenden, aktuell.

Um News für Daten nach der eingebetteten News-Datei herunterzuladen, setzen Sie bitte 'DownloadNewsFile' auf true.

Die optimale Performance im Backtest (oder auf einem Live-Konto) beginnt, wenn der adaptive Lotsize-Algorithmus die optimale Lösung für die Lotsizes gelernt hat. Dies geschieht nach 'AdaptiveMinimumLookBack' Tagen (Standard ist 60). Siehe Video unten, wie die Konvergenz bei der Bestimmung der Lotsize funktioniert.