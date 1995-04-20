RSI with Alerts mq

Crypto_Forex-Indikator „RSI mit Alarmen“ für MT4, ohne Repainting.





– RSI ist einer der beliebtesten Oszillatoren für den Handel.

– Integrierte Alarme für PC und Mobilgeräte für Eintritt in den überverkauften/überkauften Bereich und Austritt aus dem überverkauften/überkauften Bereich.

– Mit einstellbaren Trigger-Levels für die Alarmaktivierung.

– Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Momentum-Trading-Systeme.

– Er eignet sich hervorragend für Verkaufseinstiege in einem starken überkauften Bereich (über 70) und Kaufeinstiege in einem starken überverkauften Bereich (unter 30).

– Der RSI selbst ist sehr nützlich zur Divergenzerkennung.

– Der Indikator kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.

– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Techniken kombinieren.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.