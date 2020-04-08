Order Blocks SMT MT4

Order Blocks SMT ist nicht "nur ein weiterer Indikator".

Es ist das Tool, mit demSie den institutionellen Orderflow lesen und Entscheidungen mit der gleichen Logik treffen können, die von Banken und Fonds verwendet wird - direkt imMetaTrader 5 (MT5).

Was dieser MT5 Order Blocks-Indikator fürSie tut

MitOrder Blocks SMT ( ein fortschrittlicher Smart Money / ICT Order Blocks Indikator für MT5) können Sie:

Hören Sie auf, Angebot und Nachfrage zu erraten und beginnen Sie mit dem Handel auf klaren, objektiven und wiederholbaren Niveaus .

Sehen Sie auf einem Chart die Orderblöcke von bis zu 4 Zeitrahmen ( M15, H1, H4, D1, etc.).

Wenden Sie Smart Money Concepts (SMC) / ICT-Methodik an, ohne stundenlang manuell Zonen zu zeichnen.

Konzentrieren Sie sich auf diePlanung von Trades und das Risikomanagement, während der Indikator die Erkennung, Zeichnung und Aktualisierung in Echtzeit übernimmt.

Der Held ist nicht der Code,der Held sind Sie, der Trader, der mit Order Blocks SMT seinen Smart-Money-Vorteil im Markt umsetzt.

Warum Orderblöcke beim Smart Money / ICT Trading wichtig sind

EinOrder Block ist dieletzte entgegengesetzte Kerze vor einer starken impulsiven Bewegung.

Laut Smart Money Concepts / ICTplatzieren Institutionen dortgroße Aufträge.

Diese Bereiche fungieren in der Regel als:

Angebots- und Nachfragezonen

Hochwahrscheinliche Reaktionslevels

Premium-Einstiegspunkte mit attraktivem Risiko-Ertrags-Verhältnis

DerMT5-Indikator Order Blocks findet und zeichnet diese Zonen automatisch für Sie ein, damit Sie sich darauf konzentrieren können:

Wo Sie einsteigen

Wo Sie Ihren Stop setzen sollten

Wie Sie den Handel steuern

Wie Order Blocks SMT Ihren täglichen Arbeitsablauf verändert

Stellen Sie sich Ihre Handelssitzung in MetaTrader 5 vor:

Sie öffnen Ihren Chart und sehen sofort dieOrderblöcke Daily, H4, H1 und M15, die Ihnen zugeordnet sind . Sie kennen dieTendenz des höheren Zeitrahmens und warten auf saubere Pullbacks in institutionelle Zonen. Wenn der Preis einen wichtigen Orderblock berührt, erhalten Sie einenAlarm auf dem Bildschirm und/oder eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Handy. Sie entscheiden auf der Grundlage Ihrer Regeln, ob Sie den Handel eingehen - aber Sie steigen nicht mehrmitten im Nirgendwo ein.

Order Blocks SMT ersetzt nicht Ihre Strategie.

Es gibt IhnenStruktur, Klarheit und Präzision für den Smart Money / ICT Handel auf MT5.

Hauptmerkmale - rund um den Trader entwickelt

1. Echte Multi-Timeframe-Orderblöcke (bis zu 4 TFs)

Überwachen Sie 4 Timeframes gleichzeitig ( z.B. M15, H1, H4, D1).

Orderblöcke mit höherem Zeitrahmen werden auf Charts mit niedrigerem Zeitrahmen angezeigt , so dass Sie immer den institutionellen Kontext sehen.

Die automatische Filterung verhindert doppelte Zeitrahmen und sorgt dafür, dass Ihr Chart übersichtlich bleibt.

👉 Sie müssen nicht zwischen mehreren Charts hin- und herspringen - Sie erhalten IhreSmart Money Map an einem Ort.

2. Smart-Panel-Schnittstelle (Ein-Klick-Steuerung)

Order Blocks SMT enthält ein kompaktes, professionelles Panel, das fürschnelle Entscheidungen ausgelegt ist:

Eine Schaltfläche pro Zeitrahmen zum Umschalten der Sichtbarkeit der Orderblöcke.

Visuelle Handelssignale auf dem Panel: Grüne Umrandung = Preis innerhalb der bärischen OB → potenzielle KAUF-Zone Rote Umrandung = Preis innerhalb des bullischen OB → potenzieller VERKAUFsbereich Grau = kein aktives Signal

Das Panel kann minimiert werden , um Platz auf dem Bildschirm zu schaffen.

Die Zustände bleiben erhalten, wenn Sie den Zeitrahmen wechseln - Ihr Layout bleibt so, wieSie es eingestellt haben .

Sie bestimmen, was Sie sehen: Scalper-Ansicht, Swing-Ansicht oder vollständige SMC / ICT-Ansicht.

3. Intelligente Orderblock-Erkennung

Order Blocks SMT konzentriert sich aufsinnvolle Zonen, nicht auf Rauschen:

Validiert Orderblöcke anhand des Preisaktionsverhaltens .

Entfernt automatisch ungültige OBs , wenn der Preis die Zone vollständig durchquert.

Optional: Entfernen Sie OBs bei der ersten Berührung , wenn Sie nur die erste Reaktion handeln.

Optionale50%-Level-Linie zur Unterstützung von Präzisionseinträgen in der Mitte des Kurses.

👉 Sie arbeiten mitsauberen, aktuellen institutionellen Zonen anstelle eines unübersichtlichen Charts.

4. Flexibler Lookback (Live Trading & Backtesting)

Wählen Sie, wie viel Historie Order Blocks SMT scannt:

Letzte Woche

Letzter Monat

Letztes Jahr

Oder einbenutzerdefiniertes Startdatum für gezieltes Backtesting

Der Scan-Algorithmus ist auf Leistung optimiert, so dass Sie den Indikator für mehrere Symbole und Zeitrahmen verwenden können, ohne Ihren MT5 zu verlangsamen.

5. Eingebautes Alarmsystem (Desktop + Mobile)

Sie müssen nicht den ganzen Tag den Chart beobachten. DieserMQL5 MT5-Indikator benachrichtigt Sie, wenn der Preis eine institutionelle Zone erreicht:

Pop-up-Warnungen im MetaTrader 5

Push-Benachrichtigungen an Ihr mobiles Gerät

Klare, von Menschen lesbare Meldungen, zum Beispiel: "EURUSD H1: Preis hat Bullish Order Block erreicht"

👉 Sie können weggehen und trotzdem reagieren, wennIhr Setup erscheint.

Wie Order-Blöcke SMT Order-Blöcke interpretiert

Bullischer Orderblock (Verkaufszone)

Letzte bullische Kerze vor einer starken Abwärtsbewegung .

Wenn der Kurs in diesen Bereich zurückkehrt, kann er alsAngebots-/Verkaufszone dienen ( institutionelle Verkaufsaufträge).

Bearish Order Block (Kaufzone)

Letzte rückläufige Kerze vor einer starken Aufwärtsbewegung .

Wenn der Kurs in diesen Bereich zurückkehrt, kann er alsNachfrage-/Kaufzone fungieren ( institutionelle Kaufaufträge).

Order Blocks SMT:

Erkennt diese Zonen automatisch

Zeichnet sie als Rechtecke auf dem Chart

Verwendet das Panel, um anzuzeigen, wann sich der aktuelle Kurs in einerpotenziellen Kauf- oder Verkaufszone befindet

Parameter - Schnelle und flexible Konfiguration

Sie können den Indikator leicht an Ihren eigenen Smart Money / ICT-Stil anpassen:

Parameter Standard Was es für Sie tut Zeitrahmen 1-4 M15 / H1 / H4 / D1 Wählen Sie die 4 Zeitrahmen aus, die Sie überwachen möchten. Rückblickzeitraum Letzter Monat Legen Sie fest, wie weit zurück nach Orderblöcken gesucht werden soll. Benutzerdefiniertes Startdatum - Ideal für gezieltes Backtesting und Studien. Bullish OB Farbe Blau Farbe der bullischen (Nachfrage) Orderblöcke. Bearish OB Farbe Rot Farbe der bärischen Orderblöcke (Angebot). 50%-Level anzeigen falsch Zeichnet eine Mittellinie für verfeinerte Eingaben. Bei erster Berührung entfernen false Löscht einen OB nach seiner ersten Berührung. Warnungen aktivieren false Aktivieren Sie Popup-Warnungen, wenn ein Preis in einen OB eintritt. Push einschalten falsch Senden Sie die gleichen Warnungen an Ihr Mobiltelefon.

Strategie-Ideen mit Smart Money Concepts (SMC / ICT)

Orderblocks SMT ist ein leistungsstarkerOrderblock-Indikator für MetaTrader 5, aberSie entscheiden, wie Sie ihn einsetzen.

1. Zusammenlaufende Zonen

Suchen Sie nach überlappenden Orderblöcken in verschiedenen Zeitrahmen:

Beispiel: M15, H1 und H4 Orderblöcke im gleichen Bereich.

Diese Überschneidungszonen werden oft zuwahrscheinlichen Umkehr- oder Fortsetzungsbereichen.

Sie können Ihre eigenen Zusammenflüsse hinzufügen: Trend, Liquidität, Fibonacci, usw.

2. HTF Bias + LTF Einstieg

Verwenden Sie H4/D1-Orderblöcke , um den wichtigsten institutionellen Bias zu definieren. Warten Sie auf ein Retracement in einen Orderblock aufM15 / H1. Verwenden Sie Ihren Einstiegs-Trigger (BOS, CHoCH, Zurückweisung, usw.) in Übereinstimmung mit derRichtung des höheren Zeitrahmens.

3. Kombinieren Sie mit anderen SMC / ICT Tools

Verbessern Sie Ihre Setups, indem Sie Order Blocks SMT kombinieren mit:

Fair-Value-Lücken (FVG)

Liquiditäts-Sweeps/Stop Hunts

Bruch der Struktur (BOS)

Änderung des Charakters (CHoCH)

Order Blocks SMT gibt Ihnen die Zonen vor;Sie wählen den Auslöser und das Risikomanagement.

Best Practices zur Maximierung der Ergebnisse