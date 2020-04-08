Order Blocks SMT MT4

Order Blocks SMT ist nicht "nur ein weiterer Indikator".
Es ist das Tool, mit demSie den institutionellen Orderflow lesen und Entscheidungen mit der gleichen Logik treffen können, die von Banken und Fonds verwendet wird - direkt imMetaTrader 5 (MT5).

Was dieser MT5 Order Blocks-Indikator fürSie tut

MitOrder Blocks SMT ( ein fortschrittlicher Smart Money / ICT Order Blocks Indikator für MT5) können Sie:

  • Hören Sie auf, Angebot und Nachfrage zu erraten und beginnen Sie mit dem Handelauf klaren, objektiven und wiederholbaren Niveaus.

  • Sehen Sie auf einem Chart die Orderblöcke von bis zu 4 Zeitrahmen ( M15, H1, H4, D1, etc.).

  • Wenden SieSmart Money Concepts (SMC) / ICT-Methodik an, ohne stundenlang manuell Zonen zu zeichnen.

  • Konzentrieren Sie sich auf diePlanung von Trades und das Risikomanagement, während der Indikator die Erkennung, Zeichnung und Aktualisierung in Echtzeit übernimmt.

Der Held ist nicht der Code,der Held sind Sie, der Trader, der mit Order Blocks SMT seinen Smart-Money-Vorteil im Markt umsetzt.

Warum Orderblöcke beim Smart Money / ICT Trading wichtig sind

EinOrder Block ist dieletzte entgegengesetzte Kerze vor einer starken impulsiven Bewegung.
Laut Smart Money Concepts / ICTplatzieren Institutionen dortgroße Aufträge.

Diese Bereiche fungieren in der Regel als:

  • Angebots- und Nachfragezonen

  • Hochwahrscheinliche Reaktionslevels

  • Premium-Einstiegspunkte mit attraktivem Risiko-Ertrags-Verhältnis

DerMT5-Indikator Order Blocks findet und zeichnet diese Zonen automatisch für Sie ein, damit Sie sich darauf konzentrieren können:

  • Wo Sie einsteigen

  • Wo Sie Ihren Stop setzen sollten

  • Wie Sie den Handel steuern

Wie Order Blocks SMT Ihren täglichen Arbeitsablauf verändert

Stellen Sie sich Ihre Handelssitzung in MetaTrader 5 vor:

  1. Sie öffnen Ihren Chart und sehen sofort dieOrderblöcke Daily, H4, H1 und M15, die Ihnen zugeordnet sind .

  2. Sie kennen dieTendenz des höheren Zeitrahmens und warten auf saubere Pullbacks in institutionelle Zonen.

  3. Wenn der Preis einen wichtigen Orderblock berührt, erhalten Sie einenAlarm auf dem Bildschirm und/oder eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Handy.

  4. Sie entscheiden auf der Grundlage Ihrer Regeln, ob Sie den Handel eingehen - aber Sie steigen nicht mehrmitten im Nirgendwo ein.

Order Blocks SMT ersetzt nicht Ihre Strategie.
Es gibt IhnenStruktur, Klarheit und Präzision für den Smart Money / ICT Handel auf MT5.

Hauptmerkmale - rund um den Trader entwickelt

1. Echte Multi-Timeframe-Orderblöcke (bis zu 4 TFs)

  • Überwachen Sie4 Timeframes gleichzeitig ( z.B. M15, H1, H4, D1).

  • Orderblöcke mit höherem Zeitrahmen werden auf Charts mit niedrigerem Zeitrahmen angezeigt, so dass Sie immer den institutionellen Kontext sehen.

  • Die automatische Filterung verhindert doppelte Zeitrahmen und sorgt dafür, dass Ihr Chart übersichtlich bleibt.

👉 Sie müssen nicht zwischen mehreren Charts hin- und herspringen - Sie erhalten IhreSmart Money Map an einem Ort.

2. Smart-Panel-Schnittstelle (Ein-Klick-Steuerung)

Order Blocks SMT enthält ein kompaktes, professionelles Panel, das fürschnelle Entscheidungen ausgelegt ist:

  • Eine Schaltfläche pro Zeitrahmen zumUmschalten der Sichtbarkeit der Orderblöcke.

  • Visuelle Handelssignale auf dem Panel:

    • Grüne Umrandung = Preis innerhalb derbärischen OB → potenzielleKAUF-Zone

    • Rote Umrandung = Preis innerhalb desbullischen OB → potenziellerVERKAUFsbereich

    • Grau = kein aktives Signal

  • Das Panelkann minimiert werden, um Platz auf dem Bildschirm zu schaffen.

  • Die Zustände bleiben erhalten, wenn Sie den Zeitrahmen wechseln - Ihr Layout bleibt so, wieSie es eingestellt haben .

Sie bestimmen, was Sie sehen: Scalper-Ansicht, Swing-Ansicht oder vollständige SMC / ICT-Ansicht.

3. Intelligente Orderblock-Erkennung

Order Blocks SMT konzentriert sich aufsinnvolle Zonen, nicht auf Rauschen:

  • Validiert Orderblöcke anhand desPreisaktionsverhaltens.

  • Entfernt automatisch ungültige OBs, wenn der Preis die Zone vollständig durchquert.

  • Optional:Entfernen SieOBs bei der ersten Berührung, wenn Sie nur die erste Reaktion handeln.

  • Optionale50%-Level-Linie zur Unterstützung von Präzisionseinträgen in der Mitte des Kurses.

👉 Sie arbeiten mitsauberen, aktuellen institutionellen Zonen anstelle eines unübersichtlichen Charts.

4. Flexibler Lookback (Live Trading & Backtesting)

Wählen Sie, wie viel Historie Order Blocks SMT scannt:

  • Letzte Woche

  • Letzter Monat

  • Letztes Jahr

  • Oder einbenutzerdefiniertes Startdatum für gezieltes Backtesting

Der Scan-Algorithmus ist auf Leistung optimiert, so dass Sie den Indikator für mehrere Symbole und Zeitrahmen verwenden können, ohne Ihren MT5 zu verlangsamen.

5. Eingebautes Alarmsystem (Desktop + Mobile)

Sie müssen nicht den ganzen Tag den Chart beobachten. DieserMQL5 MT5-Indikator benachrichtigt Sie, wenn der Preis eine institutionelle Zone erreicht:

  • Pop-up-Warnungen im MetaTrader 5

  • Push-Benachrichtigungen an Ihr mobiles Gerät

  • Klare, von Menschen lesbare Meldungen, zum Beispiel:

    "EURUSD H1: Preis hat Bullish Order Block erreicht"

👉 Sie können weggehen und trotzdem reagieren, wennIhr Setup erscheint.

Wie Order-Blöcke SMT Order-Blöcke interpretiert

Bullischer Orderblock (Verkaufszone)

  • Letztebullische Kerze vor einer starken Abwärtsbewegung .

  • Wenn der Kurs in diesen Bereich zurückkehrt, kann er alsAngebots-/Verkaufszone dienen ( institutionelle Verkaufsaufträge).

Bearish Order Block (Kaufzone)

  • Letzterückläufige Kerze vor einer starken Aufwärtsbewegung .

  • Wenn der Kurs in diesen Bereich zurückkehrt, kann er alsNachfrage-/Kaufzone fungieren ( institutionelle Kaufaufträge).

Order Blocks SMT:

  • Erkennt diese Zonen automatisch

  • Zeichnet sie als Rechtecke auf dem Chart

  • Verwendet das Panel, um anzuzeigen, wann sich der aktuelle Kurs in einerpotenziellen Kauf- oder Verkaufszone befindet

Parameter - Schnelle und flexible Konfiguration

Sie können den Indikator leicht an Ihren eigenen Smart Money / ICT-Stil anpassen:

Parameter Standard Was es für Sie tut
Zeitrahmen 1-4 M15 / H1 / H4 / D1 Wählen Sie die 4 Zeitrahmen aus, die Sie überwachen möchten.
Rückblickzeitraum Letzter Monat Legen Sie fest, wie weit zurück nach Orderblöcken gesucht werden soll.
Benutzerdefiniertes Startdatum - Ideal für gezieltes Backtesting und Studien.
Bullish OB Farbe Blau Farbe der bullischen (Nachfrage) Orderblöcke.
Bearish OB Farbe Rot Farbe der bärischen Orderblöcke (Angebot).
50%-Level anzeigen falsch Zeichnet eine Mittellinie für verfeinerte Eingaben.
Bei erster Berührung entfernen false Löscht einen OB nach seiner ersten Berührung.
Warnungen aktivieren false Aktivieren Sie Popup-Warnungen, wenn ein Preis in einen OB eintritt.
Push einschalten falsch Senden Sie die gleichen Warnungen an Ihr Mobiltelefon.

Strategie-Ideen mit Smart Money Concepts (SMC / ICT)

Orderblocks SMT ist ein leistungsstarkerOrderblock-Indikator für MetaTrader 5, aberSie entscheiden, wie Sie ihn einsetzen.

1. Zusammenlaufende Zonen

Suchen Sie nach überlappenden Orderblöcken in verschiedenen Zeitrahmen:

  • Beispiel: M15, H1 und H4 Orderblöcke im gleichen Bereich.

  • Diese Überschneidungszonen werden oft zuwahrscheinlichen Umkehr- oder Fortsetzungsbereichen.

Sie können Ihre eigenen Zusammenflüsse hinzufügen: Trend, Liquidität, Fibonacci, usw.

2. HTF Bias + LTF Einstieg

  1. Verwenden Sie H4/D1-Orderblöcke , um den wichtigsten institutionellen Bias zu definieren.

  2. Warten Sie auf ein Retracement in einen Orderblock aufM15 / H1.

  3. Verwenden Sie Ihren Einstiegs-Trigger (BOS, CHoCH, Zurückweisung, usw.) in Übereinstimmung mit derRichtung des höheren Zeitrahmens.

3. Kombinieren Sie mit anderen SMC / ICT Tools

Verbessern Sie Ihre Setups, indem Sie Order Blocks SMT kombinieren mit:

  • Fair-Value-Lücken (FVG)

  • Liquiditäts-Sweeps/Stop Hunts

  • Bruch der Struktur (BOS)

  • Änderung des Charakters (CHoCH)

Order Blocks SMT gibt Ihnen die Zonen vor;Sie wählen den Auslöser und das Risikomanagement.

Best Practices zur Maximierung der Ergebnisse

  1. Respektieren Sie OBs mit höherem Zeitrahmen
    Daily Order Blocks sind tendenziell stärker als H4 und H4 stärker als H1.

  2. Konzentrieren Sie sich auf frische Zonen
    Dieerste Berührung eines Orderblocks ist normalerweise die sauberste.

  3. Klicken Sie nicht auf Market, nur weil Sie ein Kästchen sehen
    Warten Sie auf Ihre Bestätigungsregeln und folgen Sie Ihrem Handelsplan.

  4. Handeln Sie wenn möglich mit dem allgemeinen Trend
    Orderblöcke, die sich am Haupttrend orientieren, sind im Allgemeinen zuverlässiger.

  5. Schützen Sie Ihr Kapital
    Setzen Sie Stopps außerhalb des Orderblocks und halten Sie Ihr Risiko pro Handel unter Kontrolle.


Empfohlene Produkte
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Automated Trendlines
Georgios Kalomoiropoulos
5 (16)
Indikatoren
Trendlinien sind das wichtigste Werkzeug der technischen Analyse im Devisenhandel. Leider zeichnen die meisten Händler sie nicht richtig. Der automatische Trendlinien-Indikator ist ein professionelles Tool für ernsthafte Trader, das Ihnen hilft, die Trendbewegung der Märkte zu visualisieren. Es gibt zwei Arten von Trendlinien Bullische Trendlinien und Bärische Trendlinien. Im Aufwärtstrend wird die Forex-Trendlinie durch die niedrigsten Swing-Punkte der Preisbewegung gezogen. Wenn man mindest
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi geglättet Strategie ist ein sehr einfaches, aber leistungsfähiges System, um Forex-Markt Trend Richtung zu bekommen. Dieser Indikator ist eigentlich 2 Indikatoren in 1 Pack, Heiken Ashi und Heiken Ashi Smoothed Moving Average beide enthalten. Da HA (Heiken Ashi) und HAS (Heiken Ashi Smoothed) in einem einzigen Systemereignis mit den notwendigen Puffern und einer Schleife berechnet werden, ist es der schnellste, optimierte und effizienteste HA-Indikator des MetaTrader 4. Sie können wä
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indikatoren
Power Renko ist ein Indikator, der mit Hilfe eines Histogramms Renko-Bausteine unterhalb des Charts anzeigt. Sie können die Ziegelgröße und den Zeitrahmen der Renko-Bausteine auswählen sowie festlegen, ob der Schlusskurs oder der Höchst-/Tiefstkurs der Kerzen verwendet werden soll oder nicht. Renko-Bausteine basieren ausschließlich auf dem Preis und nicht auf der Zeit, daher werden die Renko-Bausteine nicht mit der Zeit des Charts abgeglichen. Sie sind äußerst nützlich für den Trendhandel und vi
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indikatoren
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar. Einfaches Umschalten, einfache Einrichtung, alles in einem Fenster. Platzieren Sie den Custom Chart-Indikator und betrachten Sie Renko, Heiken Ashi, Tick Bar, Range Bar Charts in Echtzeit im Real Chart. Positionieren Sie das Offline-Chartfenster so, dass das Kontrollfeld des Indikators sichtbar ist. Wechseln Sie den Chartmodus durch Anklicken einer Schaltfläche. Verbinden Sie mit dem Ausgangschart jeden Indikator, Expert Advisor ohne jegliche Einschränk
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
FX Flow
Eva Stella Conti
Indikatoren
Der FX Flow-Indikator kann als Antizipator für den nächsten Trend verwendet werden, der vorzugsweise durch die Price Action oder einen anderen Oszillator (RSi, Stochastic ..) bestätigt wird. Er berücksichtigt die Geldströme der wichtigsten Währungen USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY und verarbeitet sie. Hervorragendes Werkzeug für Indizes, aber auch für Korrelationen zwischen Währungen. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Blaue Linie: Bullenmarkt Gelbe Linie: Bärenmarkt Hinweis : Wenn der Indikat
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Binäre Optionen Unterstützung-Widerstand-Indikator Dieser Indikator wurde für den Handel mit binären Optionen entwickelt und zeigt effektiv Rückschritte von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an. Die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Ein roter Pfeil, der nach unten zeigt, weist auf eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit hin, während ein blauer Pfeil, der nach oben zeigt, auf Kaufgelegenheiten hindeutet. Lediglich die Farbe der Signalpfeile muss angepasst werden. Es wird empfohlen, i
ForexdivergencePS
Mikhail Bilan
Indikatoren
Guten Tag! Bitte beachten Sie, dass der ForexdivergencePS-Indikator nicht der neueste in der Handelsstrategie sein kann Der Forex-Indikator erkennt und zeigt absteigende und aufsteigende Divergenzen auf dem Chart an. Wenn sich ein neues Muster bildet, wird ein Pop-up-Fenster ausgelöst. Auf dem Chart wird ein Pfeil eingeblendet, der die Art des Phänomens anzeigt und dabei hilft, eine Order in der optimalen Richtung zu eröffnen. Händlerfreunde bewerten die Effektivität des Tools als überdurchs
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indikatoren
Der LineMagnit-Indikator für MT4 ist ein hochpräzises Werkzeug, das Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bildet, die Preise magnetisch anziehen. Diese Funktion ermöglicht es Händlern, die wahrscheinlichsten Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt leicht zu bestimmen sowie die Richtungskräfte des Marktes zu identifizieren, da die Niveaus auf den Kapitalzuflüssen in das Instrument basieren. Ausgestattet mit einer intuitiv verständlichen grafischen Oberfläche, ermöglicht der LineMagnit Indicator
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF Ichimoku für MT4. - Der Ichimoku-Indikator ist einer der leistungsstärksten Trendindikatoren. HTF steht für „Higher Time Frame“. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendhändler sowie für die Kombination mit Price Action-Einträgen. - Der HTF Ichimoku-Indikator ermöglicht es Ihnen, Ichimoku aus einem höheren Zeitrahmen an Ihr aktuelles Diagramm anzuhängen. - Aufwärtstrend – rote Linie über der blauen (und beide Linien liegen über der Wolke) / Abwärtstrend
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 5 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta. Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er-Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem
ATeam Divergence
Hoang Ngoc Thach
Indikatoren
Der CCI Divergence ist an sich schon ein recht nützlicher Indikator, aber er ist noch effektiver, wenn er mit Divergenzmustern gehandelt wird. Das Signal des CCI Divergence Indikators ist eines der stärksten Signale unter den Indikatoren, die es auf dem Markt gibt. Hier ist eine neue Version des Divergenz-Indikators, der die CCI-Methode verwendet, mit weiteren Verbesserungen. Divergenzen weisen auf einen potenziellen Investitionspunkt hin, weil das Richtungsmoment den Preis nicht bestätigt. Ein
Arrows Forecasters
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Der Arrows Forecasters Indikator ist eine einfache, visuelle und effektive Trenderkennung. Der intelligente Algorithmus des Indikators bestimmt den Trend mit einer guten Wahrscheinlichkeit. Es wird nur ein Parameter für die Einstellungen verwendet. Der Indikator zeigt die Punkte einer möglichen Marktumkehr an. Fertiges Handelssystem. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und hinkt nicht hinterher. Funktioniert bei allen Währungspaaren und in allen Zeitrahmen. Sie sollten bedenken, dass es ra
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
Market Overview MT4
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Indikatoren
Optimieren Sie Ihre Handelsentscheidungen mit unserem Marktstärke- und Stimmungsindikator und handeln Sie nicht mehr gegen den Trend! Unser Indikator wurde sorgfältig für seriöse Händler entwickelt, die Wert auf genaue und zeitnahe Informationen legen, und bietet auf sehr einfache Weise eine Vogelperspektive der 28 wichtigsten Währungspaare. Dieses Tool ist in der Lage, die Währungspaare nach ihrer Beliebtheit, der Stärke des Aufwärts- oder Abwärtstrends und dem prozentualen Anteil von Käufern
Nice Trade Point
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Dieser Nice Trade Point-Indikator ist für den Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu generieren. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Der Indikator wird auch nicht neu gezeichnet. Der Punkt, an dem das Signal gegeben wird, ändert sich nicht.
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Indikatoren
Guten Tag liebe Trader! Um Ihre Aufmerksamkeit der Indikator erstellt und arbeitet auf der Grundlage der Trend-Indikator ADX, für den Handel auf die Änderung der Richtung, die berücksichtigt, die Korrektur und gibt die Möglichkeit, auf sie zu verdienen. Ich verwende diesen Indikator für Scalping. Ich empfehle Zeitrahmen von 15 Minuten (M15) bis zur Stunde (H1). Der rote Kreis ist ein Verkaufssignal (Sell) Der grüne Kreis ist ein Kaufsignal (Buy). Je kleiner Ihr Zeitrahmen ist, desto weniger Pips
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indikatoren
PABT Pattern Indicator - es ist ein klassisches System eines der Signalmuster. Indikator-Logik - die Hi & Lo der Bar ist vollständig innerhalb des Bereichs der vorangegangenen Bar, schauen, um sie als Pullback im Trend zu handeln. Wenn der Indikator das PABT-Muster gefunden hat, zeichnet er zwei Linien und einen Pfeil, die den Trendweg anzeigen. - Die erste Linie ist der Einstiegspunkt und wird gezeichnet bei: 1. Auf dem Höchststand des Signalbalkens oder in der Mitte des Signalbalkens (abhängig
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indikatoren
Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren. Hauptmerkm
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Daten des Stochastik-Oszillators in einem höheren Zeitrahmen auf dem Chart an. Die Haupt- und Signallinien werden in einem separaten Fenster angezeigt. Die gestufte Reaktion wird nicht geglättet. Der Indikator eignet sich zum Üben von "manuellen" Forex-Handelsstrategien, die die Daten von mehreren Bildschirmen mit unterschiedlichen Zeitrahmen eines einzigen Symbols verwenden. Der Indikator verwendet die gleichen Einstellungen wie der Standardindikator und eine Dropdown-Li
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indikatoren
Neue, genauere Version des Xmaster-Indikators. Mehr als 200 Händler aus der ganzen Welt haben mehr als 15.000 Tests verschiedener Kombinationen dieses Indikators auf ihren PCs durchgeführt, um die effektivste und genaueste Formel zu erhalten. Und hier präsentieren wir Ihnen den "Xmaster Formula Indicator Forex No Repaint" Indikator, der genaue Signale anzeigt und nicht neu lackiert wird. Dieser Indikator sendet auch Signale an den Händler per E-Mail und Push. Mit jedem neuen Tick analysiert es
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
RSI Divergence with FVG Signal MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator RSI-Divergenz + FVG-Signal kombiniert die Divergenz des Relative-Stärke-Index (RSI) mit der Erkennung der Fair Value Gap (FVG) , um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, die sowohl auf Momentum-Verschiebungen als auch auf institutionellen Ungleichgewichtszonen basieren. Hauptmerkmale: Erkennung von RSI-Divergenzen : Identifiziert sowohl reguläre als auch versteckte Aufwärts-/Abwärts-Divergenzen zwischen Preis und RSI. Divergenzen weisen auf mögliche
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt 3 Drives harmonische Muster (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt. Nach
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator ist ein Handelssystem für den kurzfristigen Handel. Scalper Assistant hilft, die Richtung der Transaktion zu bestimmen, und zeigt auch die Einstiegs- und Ausstiegspunkte an. Der Indikator zeichnet zwei Linien (mögliche Punkte für die Eröffnung von Positionen). Im Moment des Durchbruchs der oberen Linie nach oben (und wenn alle Handelsbedingungen erfüllt sind), erscheint ein Aufwärtspfeil (ein Kaufsignal), sowie 2 Ziele. Im Moment des Durchbruchs der unteren Linie nach unten (und w
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indikatoren
Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
SuperTrend AI Clustering by Lux
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der SuperTrend AI-Indikator ist ein neuartiger Ansatz, um die Lücke zwischen der maschinellen Lernmethode K-Means-Clustering und technischen Indikatoren zu schließen. In diesem Fall wenden wir K-Means-Clustering auf den berühmten SuperTrend-Indikator an. ANWENDUNG Benutzer können den SuperTrend AI Trailing Stop ähnlich wie den regulären SuperTrend-Indikator interpretieren. Die Verwendung höherer Minimum/Maximum-Faktoren führt zu längerfristigen Signalen. (Abbildung 1) Die für jedes Signal ang
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indikatoren
Der We-Spread mt4-Indikator ist ein Spread-Trading-Tool und eignet sich für diejenigen, die die Märkte mit einem anderen Ansatz studieren wollen als die Inhalte, die normalerweise in Online-Trading-Buchläden verfügbar sind. Ich denke, die Spread Trading Strategie ist eine der besten, die ich in den letzten Jahren verwendet habe. Dies ist ein einzigartiger Indikator für den Spread-Handel, denn er erlaubt es Ihnen, bis zu 3 Spreads auf einmal zu studieren. Was ist Spread Trading auf Forex Das Spre
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator überwacht das Chart kontinuierlich auf eine sich festigende Marktbewegung in eine Richtung und gibt ein präzises Signal unmittelbar vor dem eigentlichen Impuls.  Multisymbol- und Multitimeframe-Scanner hier verfügbar – Scanner für ACB Breakout Arrows MT4 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator automatisch bereitgestellt. Mitge
Weitere Produkte dieses Autors
Market Sentiment MT4
Flora Rosa Seeholzer
Indikatoren
MT5-Version Das Verständnis der Marktstimmung ist ein entscheidender Aspekt des erfolgreichen Handels. Die Marktstimmung bezieht sich auf das allgemeine Gefühl oder die Einstellung von Händlern und Anlegern gegenüber einem bestimmten Finanzinstrument, z. B. einer Aktie, einem Währungspaar oder einer Kryptowährung. Es handelt sich um eine kollektive Wahrnehmung der Emotionen und Überzeugungen der Marktteilnehmer in Bezug auf die künftige Kursrichtung des Vermögenswerts. Die Marktstimmung kann bu
GaussChannelPro MT4
Flora Rosa Seeholzer
Indikatoren
MT5-Version GaussChannelPro ist ein leistungsstarker und innovativer Handelsindikator, der Ihre Handelsstrategie mit der Präzision von Gauß-basierten Kanälen verbessert. Dieser Indikator nutzt die Prinzipien der Gauß'schen (Normal-)Verteilung und erstellt einen einzigartigen Kanal auf Ihrem Preisdiagramm, der wertvolle Einblicke in Markttrends und potenzielle Wendepunkte bietet. Mithilfe einer fortschrittlichen statistischen Analyse berechnet GaussChannelPro die optimalen Kanalgrenzen auf der Gr
Gold Trend Breakout EA ProTrading MT4
Flora Rosa Seeholzer
Experten
Professionelles Trend-Erfassungssystem für XAUUSD Sind Sie auf der Suche nach einer zuverlässigen Strategie für den Goldhandel ohne gefährliche Glücksspielmethoden? Gold Trend Breakout EA ProTrading wurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Volatilitätsbewegungen im XAUUSD zu erfassen, wobei eine ausgeklügelte Breakout-Logik in Kombination mit einem strengen Risikomanagement zum Einsatz kommt. Im Gegensatz zu riskanten Grid- oder Martingale-Systemen, die Konten sprengen, ist dieser EA auf Nachhal
JPY Trend EA ProTrading MT4
Flora Rosa Seeholzer
Experten
USDJPY Trend EA ProTrading (Optimiert für USDJPY) JPY Trend EA ProTrading ist ein professioneller USDJPY-Trendfortsetzungs-Expert Advisor für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 , der entwickelt wurde, um saubere Ausbruchsbewegungen während etablierter bullischer Bedingungen zu erfassen. Dieser EA konzentriert sich auf hochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Setups mit strukturiertem Risiko und einem regelbasierten Ausführungsprozess. Er wurde für USDJPY auf H1 optimiert und für Händler entwickelt, die
Market Sentiment MT5
Flora Rosa Seeholzer
Indikatoren
MT4-Version Das Verständnis der Marktstimmung ist ein entscheidender Aspekt des erfolgreichen Handels. Die Marktstimmung bezieht sich auf das allgemeine Gefühl oder die Einstellung von Händlern und Anlegern gegenüber einem bestimmten Finanzinstrument, z. B. einer Aktie, einem Währungspaar oder einer Kryptowährung. Es handelt sich um eine kollektive Wahrnehmung der Emotionen und Überzeugungen der Marktteilnehmer in Bezug auf die künftige Kursrichtung des Vermögenswerts. Die Marktstimmung kann bul
GaussChannelPro MT5
Flora Rosa Seeholzer
Indikatoren
MT4-Version GaussChannelPro ist ein leistungsstarker und innovativer Handelsindikator, der Ihre Handelsstrategie mit der Präzision von Gauß-basierten Kanälen verbessert. Dieser Indikator nutzt die Prinzipien der Gauß'schen (Normal-)Verteilung und erstellt einen einzigartigen Kanal auf Ihrem Kurschart, der wertvolle Einblicke in Markttrends und potenzielle Wendepunkte bietet. Mithilfe einer fortschrittlichen statistischen Analyse berechnet GaussChannelPro die optimalen Kanalgrenzen auf der Grundl
Order Blocks SMT MT5
Flora Rosa Seeholzer
Indikatoren
Order Blocks SMT ist nicht "nur ein weiterer Indikator". Es ist das Tool, mit dem Sie den institutionellen Auftragsfluss lesen und Entscheidungen mit derselben Logik treffen können, die von Banken und Fonds verwendet wird - direkt im MetaTrader 5 (MT5) . Was dieser MT5 Order Blocks Indikator für Sie tut Mit Order Blocks SMT (ein fortschrittlicher Smart Money / ICT Order Blocks Indikator für MT5) können Sie: Hören Sie auf, Angebot und Nachfrage zu erraten und beginnen Sie mit dem Handel auf klare
Gold Trend Breakout EA ProTrading
Flora Rosa Seeholzer
Experten
Professionelles Trendfolgesystem für XAUUSD Sind Sie auf der Suche nach einer zuverlässigen Strategie für den Goldhandel ohne gefährliche Glücksspielmethoden? Gold Trend Breakout EA ProTrading wurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Volatilitätsbewegungen im XAUUSD zu erfassen, indem eine ausgeklügelte Breakout-Logik mit einem strengen Risikomanagement kombiniert wird. Im Gegensatz zu riskanten Grid- oder Martingale-Systemen, die Konten sprengen, ist dieser EA auf Nachhaltigkeit und Wachstum a
JPY Trend EA ProTrading
Flora Rosa Seeholzer
Experten
USDJPY Trend EA ProTrading (Optimiert für USDJPY) JPY Trend EA ProTrading ist ein professioneller USDJPY-Trendfortsetzungs-Expert Advisor für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 , der entwickelt wurde, um saubere Ausbruchsbewegungen während etablierter bullischer Bedingungen zu erfassen. Dieser EA konzentriert sich auf hochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Setups mit strukturiertem Risiko und einem regelbasierten Ausführungsprozess. Er wurde für USDJPY auf H1 optimiert und für Händler entwickelt, die
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension