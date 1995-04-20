Market Structure Order Block Dashboard MT4

Market Structure Order Block Dashboard MT4 – ICT / Smart Money Concepts Indikator für MetaTrader 4

Market Structure Order Block Dashboard MT4 ist ein fortgeschrittener Indikator für MetaTrader 4, entwickelt für Trader, die mit Smart Money Concepts (SMC) und dem ICT-Ansatz arbeiten: Marktstruktur, Order Blocks, BOS / ChoCH, Fair Value Gaps (FVG), Liquiditätszonen, Kill Zones und Volume Profile – alles in einem einzigen visuellen Dashboard.

Es handelt sich nicht um einen Expert Advisor – der Indikator eröffnet oder verwaltet keine Trades. Es ist ein reines Analyse-Tool, das dir hilft, die Preisstruktur besser zu lesen und Handelspläne auf Forex, Indizes und Metallen (z. B. XAUUSD) aufzubauen.

Hauptfunktionen

  • Automatische Markstruktur-Erkennung: Erkennung von Swings (HH, HL, LH, LL) mit anpassbarer Swing-Stärke.
  • BOS & ChoCH: Erkennung von Break of Structure und Change of Character, direkt auf dem Chart mit Linien und Textlabels eingezeichnet.
  • Order Blocks (Angebot & Nachfrage):
    • Automatische Erkennung von bullischen und bärischen Order Blocks.
    • Filterung nach Volumen, Kerzenkörper-Größe und Preisimpuls.
    • Strength-Score in % und Zählung der Retests jeder Zone.
    • Option, bereits mitigierte OBs zu entfernen und Zonen in die Zukunft zu verlängern.
  • Fair Value Gaps (FVG):
    • Automatische Erkennung von bullischen und bärischen FVGs.
    • Minimaler Gap-Abstand in Pips ist konfigurierbar.
    • Option, FVGs zu markieren oder zu entfernen, die mehr als 50 % gefüllt sind.
  • Liquiditätszonen:
    • Erkennung von Equal Highs / Equal Lows ($$$EQH / $$$EQL).
    • Konfigurierbare Toleranz in Punkten und Mindestanzahl an Berührungen.
    • Kennzeichnung von Zonen, die bereits vom Preis „gesweept“ wurden.
  • Kill Zones (Handelssessions):
    • Asian-, London- und New York-Session (einzeln aktivierbar).
    • GMT Offset-Einstellung zur Anpassung an die Serverzeit deines Brokers.
    • Farbig hervorgehobene Session-Rechtecke und Live-Session-Label auf dem Chart.
  • Integriertes Volume Profile:
    • Volumenanalyse über die letzten X Kerzen (benutzerdefiniert).
    • Berechnung und Anzeige von POC, VAH und VAL.
    • Trennung von Kauf- und Verkaufvolumen auf wichtigen Preisniveaus.
  • Modernes MT4-Dashboard:
    • Kompaktes Panel mit Trend, letztem BOS/ChoCH-Signal, Anzahl aktiver Order Blocks, FVGs, aktueller Session sowie einem Confluence Score (%).
    • Sehr gut lesbare Farben auf dunklem Hintergrund – ideal für Daytrading und Swingtrading.

Eingaben und Anpassung

  • InpSwingStrength – Swing-Stärke für HH/HL/LH/LL-Erkennung.
  • InpMaxBars – maximale Anzahl der zu analysierenden Kerzen.
  • InpShowBOS / InpShowChoCH – BOS und ChoCH ein-/ausschalten.
  • InpShowOB, InpMaxOB, InpDeleteMitigatedOB, InpExtendOB – volle Kontrolle über Order Blocks.
  • InpShowFVG, InpMaxFVG, InpFVGMinPips, InpDeleteFilledFVG – Einstellungen für Fair Value Gaps.
  • InpShowLiquidity, InpEqualTolerance, InpMinTouchesLiq – Parameter für Liquiditätszonen.
  • InpShowKillZones, InpShowAsian / London / NewYork, InpGMTOffset – Konfiguration der Kill Zones.
  • InpShowVolumeProfile, InpVPBars, InpVPLevels, InpVPWidth – Volume-Profile-Parameter.
  • InpDashX / InpDashY – Position des Dashboards auf dem Chart.

Alle Elemente (Farben, Schriftgrößen, Transparenz, Anzahl angezeigter Zonen) sind so gestaltet, dass sie in realen Marktbedingungen gut lesbar bleiben – egal ob du Scalping, Intraday oder Swingtrading betreibst.

Wie du den Indikator im SMC / ICT-Trading nutzen kannst

  1. Wähle dein Instrument (major Forex-Paar, Index, XAUUSD etc.) und deinen Arbeits-Timeframe (M5, M15, H1, H4…).
  2. Lass Market Structure Order Block Dashboard MT4 automatisch die Marktstruktur, BOS/ChoCH, Order Blocks, FVGs und Liquiditätszonen erkennen.
  3. Nutze den Confluence Score und die aktive Session (Kill Zone), um die interessantesten Preiszonen zu filtern.
  4. Baue deinen eigenen Ein- und Ausstiegsplan nach deinen Risikomanagement-Regeln (Stop-Loss, Positionsgröße, Multi-Timeframe-Analyse usw.).

Der Indikator ersetzt kein vollständiges Handelssystem und kein Money Management, aber er spart viel Zeit bei der Marktstrukturanalyse und beim Einzeichnen der Schlüsselzonen.

Empfohlene Symbole und Timeframes

  • Wichtige Forex-Paare: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY usw.
  • Indizes: DAX, US30, NAS100 – abhängig von der Liquidität deines Brokers.
  • Timeframes: M5 bis H4 für Intraday, H4 bis D1 für Swingtrading.

Risikohinweis

Es gibt keinerlei Gewinn- oder Erfolgsgarantie. Market Structure Order Block Dashboard MT4 ist ein technisches Analysewerkzeug für erfahrene Trader. Der Handel mit Forex, CFDs und anderen gehebelten Produkten ist mit einem hohen Verlustrisiko verbunden. Teste jeden neuen Indikator immer zuerst auf einem Demokonto, bevor du ihn auf einem Live-Konto einsetzt, und verwende einen Risikomanagement-Plan, der zu deinem persönlichen Profil passt.

