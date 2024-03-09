The Seismograph Marketquake Detector

5
Der Seismograph
Unabhängig davon, wie Sie handeln, möchten Sie auf jeden Fall den Eintritt in den Markt mit geringer Liquidität vermeiden.- Der Seismograph hilft Ihnen, den richtigen Zeitpunkt für den Markteintritt vor der Marktrallye zu finden.
Auch wenn Sie darauf geachtet haben, zu Marktzeiten einzusteigen, die geschäftig sein sollten, ist es eine Tatsache, dass viele Menschen oft in Märkten mit geringer Liquidität gefangen sind.
Nach mehreren Stunden des Wartens wurde der Markt plötzlich voll, aber... Es stellte sich heraus, dass viele Menschen nun in die entgegengesetzte Richtung des Marktes gingen.

Es ist wirklich ermüdend, wenn die Leute lange warten müssen, bis das schwankende Minus dauert, oder wenn die Leute sogar Verluste reduzieren oder gestoppt werden müssen.

Bitte mieten Sie es nicht, bevor Sie die Produktbeschreibung gelesen haben.* Nachdem Sie die Beschreibung gelesen haben, werden Sie verstehen, wie der Seismograph für Sie besser funktioniert.- - - - - Die Arbeitsgrundlage des Seismographen ist Market Watch.* Der Seismograph kann nicht auf dem Tester ausgeführt werden, da MT4 keine Market Watch- und OnTimer()-Funktion auf dem Backtester bietet.- - - - - -

Der Seismograph kann nur auf regulierten Brokern korrekt laufen.
Unregulierte Broker erzeugen ein irrationales Ungleichgewicht bei den Währungen, was zu unvollkommenen Ergebnissen für The Seismograph führen kann.
(!) Wenn Sie einen nicht regulierten Broker nutzen, verwenden Sie bitte nicht den Seismographen.

ein. Was ist der Seismograph?
1. Der Erfinder des Seismographen war ein Mathematiker und Statistiker, der sich mit der Psychologie des Zentralbankwesens auskannte.
- Es war eine außergewöhnliche Gelegenheit für mich, das Programm zu erstellen, - vielen Dank.

2. Ein echter Frühindikator. Der Seismograph ist ein authentischer und echter Frühindikator (100% verwendet keine eingebauten MetaTrader-Indikatoren).* Dieses Konzept ist originell und wurde nie im Internet veröffentlicht.- - - - -Frühindikator bedeutet, die frühen Anzeichen zu kennen, bevor etwas passiert. Keine Neulackierung, keine Beschichtung.- - - - -

3. Marktbeben-Detektor.
Bei Vulkanen zum Beispiel liefern Seismographen Zeichen, bevor der Vulkan ausbricht.
Die Verwendung von Seismographen auf dem Markt dient dazu, Ihnen zu sagen, wann ein Marktbeben auftritt, obwohl die Balken auf dem Chart normal zu sein scheinen.

Wie der Begriff, den wir gehört haben: "Ruhe vor dem Sturm" - der Seismograph wird es Ihnen sagen, bevor der Sturm kommt.

4. Paar und Zeitrahmen. Für die aktuelle Version arbeitet der Seismograph für EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD und USDCHF mit den besten Zeitrahmen bei M15 und M30. - Sie können aber M5 verwenden, wenn Sie mehr Benachrichtigungen erhalten möchten.- - - - -a. Der Zeitrahmen hier bezieht sich auf die Entfernung, die der Seismograph jedes Mal zurücklegt, wenn der Seismograph nach Marktbeben sucht, und berechnet keine Datenbalken auf dieser Skala.    * Weil die Seismograh Preisänderungen aus der Marktbeobachtung liest.

b. Der von Ihnen gewählte Zeitrahmen dient nur dazu, die vorherigen Ergebnisse bei jeder Änderung von bar.c anzuzeigen. Die besten Währungen für den Einstieg sind EURUSD und GBPUSD entsprechend ihren Bewegungsmerkmalen. - Oder Sie können die 5 Paare ausprobieren, die in der aktuellen Version zur Verfügung gestellt werden.

d. Sie können den Seismographen auch für jedes Paar in mehreren Zeitrahmen gleichzeitig platzieren. - Beispiel: EURUSD - M5, M15, M30 und H1.

5. Wenn wir uns die vertikale Linie als Markierung für das Marktbeben im Screenshot ansehen,
 können wir eine größere Chance sehen als andere Methoden, die im Internet üblich sind.

6. Hinweis: Der Seismograph steht nicht zum Verkauf.- nur zur Miete.

b. Warum wird der Seismograph von Händlern benötigt?
1. Wiederherstellung des positiven Vertrauens in die Marktbewegungen.
2. Reduzieren Sie das Risiko, indem Sie bessere Handelsgewohnheiten entwickeln.
Weil der Händler keine Handelsposition eröffnet, bevor er Benachrichtigungen vom Seismographen erhält.
3. Hohe Genauigkeit, einfach zu bedienen und benutzerfreundlich.

c. Warum kann der Seismograph nicht getestet werden?
Der Erfinder des Seismographen war ein Mathematiker und Statistiker eines internationalen Bankdienstleisters. Sie haben ein Verständnis für die Psychologie der Zentralbanker bei der Angleichung von Währungen an andere Währungen. Zu Ihrer Information, es gibt zwei wichtige Dinge:
1. Die Zentralbank hat eine "Möglichkeit", das natürliche Ungleichgewicht ihrer Währung herauszufinden. Sie werden früher oder später eingreifen, um sie zu stabilisieren.
2. Aus bestimmten Gründen gibt es andere Zentralbanken, die bewusst zuerst anders handeln und dadurch ein Ungleichgewicht für andere Währungen schaffen, - was letztendlich andere Zentralbanken zwingt, etwas zu tun, zu intervenieren.
3. Der Seismograph überwacht die Bewegungen aller Währungen genau.* Benachrichtigungen werden sofort gesendet, sobald das Marktbeben auftritt.
Im Allgemeinen sieht die Kerze der Balken auf dem Chart normal aus, aber dahinter gibt es einen starken Sog wie zwei Platten der Erde, die kollidieren.

Zu diesem Zweck:
 Leider kann der Tester in MT4 nicht perfekt für Multipairs und Zeitrahmen gleichzeitig funktionieren.Der Seismograph benötigt Market Watch, aber der Tester auf MetaTrader stellt sie nicht zur Verfügung.
* Der Tester stellt auch OnTimer() nicht zur Verfügung.

- - - -


d. Erste Schritte vor dem Einsatz des Seismographen.
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr MT4 über vollständige Daten für alle Paare und alle Zeitrahmen verfügt.

- - -  Der Seismograph bietet eine Funktion zum Aktualisieren von Daten. - Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Aktualisieren",  dann erledigt der Seismograph dies automatisch.
- - -

2. Für eine optimale erste Verarbeitungslast ist es am besten, die Option Anzahl der Balken mit einer angemessenen Zahl zu füllen.- wenn Sie frühere Ergebnisse sehen möchten, z. B. mit den Standardwerten von 200 Balken oder maximal 800 Balken 
* Dies wirkt sich auf den ersten Vorgang aus, wenn Sie den Seismographen zum ersten Mal auf dem Diagramm platzieren.

Anmerkung. Die Verarbeitungslast ist angemessen, da sie nicht jeden Tick verarbeitet, bei dem sich der Preis bewegt. Der Seismograph verarbeitet bestimmte Zeiten nur bei Bedarf automatisch.
- - - - -
e. Eingabe-Parameter.
1. Skala für die Erkennung von Marktbeben, Standardoption ist Skala 1. 
Dies ist ein Mindestmaßstab, den Sie erhalten möchten. Wenn Sie Skala 1 wählen, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn ein Marktbeben auf Skala 1 und höher auftritt.

2. Die Anzahl der Balken, die im Diagramm angezeigt werden sollen, ist die Standardoption 200 Balken.* Das heißt, um vorherige Ergebnisse anzuzeigen.

3. Diagrammgröße, Standardoption ist 2.

4. Suffix des Symbols automatisch prüfen, Standardoption ist true.
- Bei Bedarf können Sie jedoch das Symbolsuffix entsprechend dem Symbol in Ihrem MT4 ausfüllen.

5. Vertikale Linie zeichnen, Standardoption ist true. Wenn der Seismograph ein Marktbeben erkennt, wird eine neue vertikale Linie auf dem letzten Balken als Benachrichtigung auf dem Chart platziert.

6. Linienstärke, Standardoption ist 1.
Sie können mit 2 füllen, wenn Sie eine dickere Linie sehen möchten.

7. Schaltfläche anzeigen (im Diagramm) zum Aktualisieren von Daten, Standardoption ist true.

8. Sound, die Standardoption ist true. Wenn der Seismograph ein Marktbeben erkennt, gibt er einen Ton als Benachrichtigung ab.

Zu diesem Zeitpunkt können die Benachrichtigungen in den Optionen angepasst werden:
9. Push-Benachrichtigung, Standardoption ist true.
10. E-Mail-Benachrichtigung, Standardoption ist false.
11. Benachrichtigung im Diagramm, Standardoption ist false.
- - -
Danke & freundliche Grüße.

Bewertungen 2
pizzaemilio
111
pizzaemilio 2024.05.24 10:35 
 

Yohana is the best in the market. This indicator is fantastic! This can detect marketquakes very well and you can build a nice strategy. I had the pleasure of contributing to the development of the seismograph and I must say that she was most helpful in answering any questions I had. I hope the collaboration can continue in the future. I love Yahona

M Iqbal Akbar
3891
M Iqbal Akbar 2024.03.21 17:54 
 

Whatever your trading style, this indicator will improve the quality of your trading activities, imagine that you no longer need to be trapped in a market with low liquidity conditions, of course trading activities will be more effective and enjoyable. Frankly, I like this indicator, I would be even happier if one day there was an EA capable of carrying out this seismograph function. Thanks in advance Mrs Yohana. 🙏

