Non repaint signal indicator

📊 MV Arrow- Professioneller Swing Signal Indikator

Kommentar für Set-Dateien und Benutzerhandbuch.



MV Arrow v4.0 ist ein präzisionsbasierter MT4-Pfeilindikator, der mit Hilfe eines Multi-Filter-Bestätigungssystems hochwahrscheinliche Swing-BUY- und SELL-Zonen identifiziert.

Er konzentriert sich auf Marktextreme, filtert Rauschen und Signale von geringer Qualität heraus, um klare, gut abgestufte Handelsmöglichkeiten zu liefern.

Dieser Indikator ist ideal für Händler, die saubere Charts, disziplinierte Einstiege und bestätigungsbasierte Signale gegenüber ständigen Alarmen bevorzugen.

🔍 Kernsignallogik

Signale werden nur generiert, wenn der Preis ein echtes Swing-Extrem bildet, das durch mehrere technische Bedingungen bestätigt wird.

✅ Schwingungspunkt-Erkennung

Identifiziert absolute Swing-Hochs und Swing-Tiefs

Verwendet konfigurierbare Links/Rechts-Bar-Validierung

Stellt sicher, dass die Signalkerze der höchste oder niedrigste Punkt in ihrem Bereich ist

Dies verhindert Signale, die sich wiederholen, und zufällige Einträge.

🧠 Multi-Indikator-Bestätigungs-Engine

Jedes Signal wird anhand eines Punktesystems validiert, bei dem mehrere Bedingungen übereinstimmen müssen:

🔹 Trend & Momentum

Beziehung zwischen schnellem und langsamem EMA

EMA Steigungsrichtung (Trendverzerrung)

🔹 RSI-Bestätigung

Überverkauft / Erholungsverhalten für KAUFsignale

Überkauft / abschwächendes Verhalten für VERKAUFSSIGNALE

🔹 Volatilität & Preislage

Zusammenspiel der Bollinger Bänder

Kurslage relativ zur BB-Mittellinie und den Extremen

🔹 Marktdruck-Analyse

Bulls Power & Bears Power Stärke Vergleich

Momentumverstärkung in der Signalrichtung

Es werden nur Signale mit ausreichender Bestätigungsstärke angezeigt.

⏱ Signalabstände & Rauschfilterung

Um Overtrading und Unordnung zu vermeiden:

Mindestbalken zwischen aufeinanderfolgenden Signalen erzwungen

Zeitbasierte Validierung stellt sicher, dass die Signale in angemessenen Abständen angezeigt werden

Verhindert Mehrfachpfeile in Konsolidierungszonen

Dies macht den Indikator besonders nützlich für die Zeitrahmen M15, M30, H1 und H4.

📈 Visuelle Merkmale und Warnungen

Klare KAUFEN (grün) und VERKAUFEN (rot) Pfeile

Historische Signale werden nicht neu gezeichnet

Optionale Popup-Warnungen bei neuen bestätigten Signalen

Leichtgewichtig und optimiert für den Live-Handel

Die Pfeile werden zur besseren Sichtbarkeit leicht über oder unter dem Preis eingezeichnet.

⚙️ Vollständig anpassbare Eingaben

Perioden des gleitenden Durchschnitts

RSI-Periode

Bollinger Band-Einstellungen

Schwankungsstärke und Signalabstände

Pfeilfarben und -breite

Ein/Aus-Schalter für Alarme

Einfache Anpassung an Scalping-, Intraday- oder Swing-Handelsstile.

🎯 Beste Anwendungsfälle

Einstieg und Ausstieg beim Swing-Trading

Trend-Pullback-Bestätigung

Erkennung von Marktumkehrungen

Bestätigungswerkzeug für manuelle Strategien

Funktioniert gut mit Preisaktionen, Unterstützung und Widerstand und strukturbasiertem Handel

⚠️ Wichtige Hinweise