Non repaint signal indicator
- Indikatoren
Marrion Netondo Wabomba
Version: 4.0
- Aktivierungen: 20
📊 MV Arrow- Professioneller Swing Signal Indikator
Kommentar für Set-Dateien und Benutzerhandbuch.
MV Arrow v4.0 ist ein präzisionsbasierter MT4-Pfeilindikator, der mit Hilfe eines Multi-Filter-Bestätigungssystems hochwahrscheinliche Swing-BUY- und SELL-Zonen identifiziert.
Er konzentriert sich auf Marktextreme, filtert Rauschen und Signale von geringer Qualität heraus, um klare, gut abgestufte Handelsmöglichkeiten zu liefern.
Dieser Indikator ist ideal für Händler, die saubere Charts, disziplinierte Einstiege und bestätigungsbasierte Signale gegenüber ständigen Alarmen bevorzugen.
🔍 Kernsignallogik
Signale werden nur generiert, wenn der Preis ein echtes Swing-Extrem bildet, das durch mehrere technische Bedingungen bestätigt wird.
✅ Schwingungspunkt-Erkennung
-
Identifiziert absolute Swing-Hochs und Swing-Tiefs
-
Verwendet konfigurierbare Links/Rechts-Bar-Validierung
-
Stellt sicher, dass die Signalkerze der höchste oder niedrigste Punkt in ihrem Bereich ist
Dies verhindert Signale, die sich wiederholen, und zufällige Einträge.
🧠 Multi-Indikator-Bestätigungs-Engine
Jedes Signal wird anhand eines Punktesystems validiert, bei dem mehrere Bedingungen übereinstimmen müssen:
🔹 Trend & Momentum
-
Beziehung zwischen schnellem und langsamem EMA
-
EMA Steigungsrichtung (Trendverzerrung)
🔹 RSI-Bestätigung
-
Überverkauft / Erholungsverhalten für KAUFsignale
-
Überkauft / abschwächendes Verhalten für VERKAUFSSIGNALE
🔹 Volatilität & Preislage
-
Zusammenspiel der Bollinger Bänder
-
Kurslage relativ zur BB-Mittellinie und den Extremen
🔹 Marktdruck-Analyse
-
Bulls Power & Bears Power Stärke Vergleich
-
Momentumverstärkung in der Signalrichtung
Es werden nur Signale mit ausreichender Bestätigungsstärke angezeigt.
⏱ Signalabstände & Rauschfilterung
Um Overtrading und Unordnung zu vermeiden:
-
Mindestbalken zwischen aufeinanderfolgenden Signalen erzwungen
-
Zeitbasierte Validierung stellt sicher, dass die Signale in angemessenen Abständen angezeigt werden
-
Verhindert Mehrfachpfeile in Konsolidierungszonen
Dies macht den Indikator besonders nützlich für die Zeitrahmen M15, M30, H1 und H4.
📈 Visuelle Merkmale und Warnungen
-
Klare KAUFEN (grün) und VERKAUFEN (rot) Pfeile
-
Historische Signale werden nicht neu gezeichnet
-
Optionale Popup-Warnungen bei neuen bestätigten Signalen
-
Leichtgewichtig und optimiert für den Live-Handel
Die Pfeile werden zur besseren Sichtbarkeit leicht über oder unter dem Preis eingezeichnet.
⚙️ Vollständig anpassbare Eingaben
-
Perioden des gleitenden Durchschnitts
-
RSI-Periode
-
Bollinger Band-Einstellungen
-
Schwankungsstärke und Signalabstände
-
Pfeilfarben und -breite
-
Ein/Aus-Schalter für Alarme
Einfache Anpassung an Scalping-, Intraday- oder Swing-Handelsstile.
🎯 Beste Anwendungsfälle
-
Einstieg und Ausstieg beim Swing-Trading
-
Trend-Pullback-Bestätigung
-
Erkennung von Marktumkehrungen
-
Bestätigungswerkzeug für manuelle Strategien
-
Funktioniert gut mit Preisaktionen, Unterstützung und Widerstand und strukturbasiertem Handel
⚠️ Wichtige Hinweise
-
Dies ist ein Signalindikator, kein automatisches Handelssystem
-
Keine Martingal-, Grid- oder Repaint-Logik
-
Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement
-
Es wird empfohlen, mit höheren Zeitrahmen zu bestätigen