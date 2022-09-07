Wie oft haben Sie schon einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Nachweisen der Live-Kontoleistung mit fantastischen Zahlen und überall Statistiken gekauft, aber nachdem Sie ihn verwendet haben, sprengen Sie Ihr Konto?



Sie sollten einem Signal nicht einfach so vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt erschienen ist, und das ist es, was RelicusRoad Pro am besten kann!

Benutzerhandbuch + Strategien + Schulungsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version verfügbar





Eine neue Sichtweise auf den Markt

RelicusRoad ist der weltweit leistungsstärkste und beste Trading-Indikator für Forex, Futures, Kryptowährungen, Aktien und Indizes, der Tradern alle Informationen und Tools an die Hand gibt, die sie zum Wachstum ihrer Konten benötigen. Wir bieten technische Analysen und Handelspläne, um jedem Trader zum Erfolg zu verhelfen, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen.

Es ist ein wichtiger Trading-Indikator, der genügend Informationen liefert, um zukünftige Märkte vorherzusagen. Wir glauben an eine Komplettlösung anstelle mehrerer verschiedener Indikatoren auf dem Chart, die keinen Sinn ergeben. Dies ist ein All-in-One-Indikator, der Signale, Pfeile + Kursbewegungen anzeigt, die unschlagbar und sehr genau sind.

RelicusRoad verwendet Technologie des Maschinellen Lernens (KI), um Tradern die notwendigen Informationen und Tools zu liefern, um erfolgreiche und informierte Trader zu werden.

Vorhersage zukünftiger Preise mit führenden Indikationen

Fast alle technischen Indikatoren hinken hinterher, was bedeutet, dass sie nur berichten können, was bereits geschehen ist. Sie bestätigen also nur, was Sie in der Vergangenheit sehen können, wo der Preis bereits war. Wir glauben an führende Indikatoren, um zukünftige Preise ohne Nachzeichnen vorherzusagen und uns nicht zu sehr auf nachlaufende Indikationen zu verlassen, die sich ändern und Nachzeichnen verursachen können.

Wenn Sie eine Position nur basierend auf nachlaufenden Indikatoren eingehen, ist das wie Glücksspiel mit Ihrem Geld. Wir glauben, dass Sie, bevor Sie überhaupt daran denken, eine Position einzugehen, den Markt verstehen und wissen müssen, wohin und warum sich der Preis bewegt.

RelicusRoad hilft Ihnen dabei für alle Symbole, einschließlich XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber), EURUSD, GBPUSD, NASDAQ, GER30/US30, Aktien, Indizes, Krypto usw.

Indem wir Ihnen den Rahmen geben, den Sie benötigen, um zu verstehen, wohin der Preis gehen könnte, werden Ihre Einträge so viel präziser, genauer und fundierter.

Benutzerfreundliche Marktanalyse & Strategien für Anfänger & Profis

RelicusRoad Pro wurde entwickelt, um Benutzern umfassende Marktinformationen auf einen Blick zu bieten. Es basiert auf über 10+ Jahren Handelserfahrung und wurde benutzerfreundlich und intuitiv entwickelt.

Zusätzlich wird RelicusRoad von einer Trader-Community unterstützt, die sowohl Anfängern als auch professionellen Tradern Anleitung und Unterstützung bietet. Die Community verfügt auch über eine "Ruhmeshalle", in der positives Feedback und tägliche Ergebnisse geteilt werden, um die Benutzer zu motivieren.

#Funktioniert auch auf MAC und Mobilgeräten, sodass Sie unterwegs eine unschlagbare Analyse haben und den Preis jederzeit und überall vorhersagen können.

Hinweis für Anfänger: Wählen Sie aus 7 bewährten Strategien aus unserer Discord-Gruppe, die von Tausenden von Tradern bestätigt und validiert wurden.

INDIKATOREN & FUNKTIONEN:



1) Funding Talent / Prop Trading Firmen (7 Optionen) 2) Maschinelles Lernen basierte Liquiditätslevel (Volumenanalyse, Bollinger, TMA, Price Action) 3) Signallinien 1 & 2 (Strategie-basiert) (RSI, Stochastik, MACD, Ichimoku, Parabolic SAR, etc.) 4) Price Action Levels (Smart Money führendes Konzept) 5) Dynamische Umkehrpunkte (Verzögert, Hoch, Tiefs, HL, LL, HH, LH) 6) Tägliche Hoch-/Tiefpunkte (Führende Analyse, Smart Money) 7) Tägliche Pivot-Levels (Führend basierend auf Fibonacci) 8) Scalping Fibonacci Levels (Marktlücke, Fair Value Gap) 9) Angebot & Nachfrage (BOS, Order Blocks, Fair Value Gap) 10) Multi-TF Unterstützungs- und Widerstandslinien (Order Blocks, Premium, Discount) 11) Signalwolke (Price Action & Momentum) 12) Fibonacci Umkehr-Levels (Price Action) 13) Multi-TF Trendleiste (ADX & Parabolic SAR) 14) Automatische Marktsitzungszeiten (New York, London, Tokio) 15) Kerzen-Timer (Rot = Markt geschlossen) PFEILE: 1) Scalping-Pfeile (2 Typen) 2) Umkehr-Pfeile (Liquidität) 3) MAO Trend-Pfeile (MACD) 4) Kerzenmuster-Pfeile (Price Action) 5) Orderhistorien-Pfeile INFOPANEL: 1) Serverzeit, Kerzen-Timer 2) Server-Konnektivität und Antwortzeit 3) Spread, Lot-Größenberechnung, Offene Lots, Offenes Risiko 4) Kontostand Positiv % Gesamt und Pro Symbol 5) RSI, Stochastik, Bullen und Bären





**SEHEN SIE SICH DIE VIDEOS & BILDER UNTEN AN**







