Wie oft haben Sie schon einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Nachweisen der Live-Kontoleistung mit fantastischen Zahlen und überall Statistiken gekauft, aber nachdem Sie ihn verwendet haben, sprengen Sie Ihr Konto?

Sie sollten einem Signal nicht einfach so vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt erschienen ist, und das ist es, was RelicusRoad Pro am besten kann!

Benutzerhandbuch + Strategien + Schulungsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version verfügbar


Eine neue Sichtweise auf den Markt


RelicusRoad ist der weltweit leistungsstärkste und beste Trading-Indikator für Forex, Futures, Kryptowährungen, Aktien und Indizes, der Tradern alle Informationen und Tools an die Hand gibt, die sie zum Wachstum ihrer Konten benötigen. Wir bieten technische Analysen und Handelspläne, um jedem Trader zum Erfolg zu verhelfen, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen.

Es ist ein wichtiger Trading-Indikator, der genügend Informationen liefert, um zukünftige Märkte vorherzusagen. Wir glauben an eine Komplettlösung anstelle mehrerer verschiedener Indikatoren auf dem Chart, die keinen Sinn ergeben. Dies ist ein All-in-One-Indikator, der Signale, Pfeile + Kursbewegungen anzeigt, die unschlagbar und sehr genau sind.

 

RelicusRoad verwendet Technologie des Maschinellen Lernens (KI), um Tradern die notwendigen Informationen und Tools zu liefern, um erfolgreiche und informierte Trader zu werden.

 

Vorhersage zukünftiger Preise mit führenden Indikationen

Fast alle technischen Indikatoren hinken hinterher, was bedeutet, dass sie nur berichten können, was bereits geschehen ist. Sie bestätigen also nur, was Sie in der Vergangenheit sehen können, wo der Preis bereits war. Wir glauben an führende Indikatoren, um zukünftige Preise ohne Nachzeichnen vorherzusagen und uns nicht zu sehr auf nachlaufende Indikationen zu verlassen, die sich ändern und Nachzeichnen verursachen können.

Wenn Sie eine Position nur basierend auf nachlaufenden Indikatoren eingehen, ist das wie Glücksspiel mit Ihrem Geld. Wir glauben, dass Sie, bevor Sie überhaupt daran denken, eine Position einzugehen, den Markt verstehen und wissen müssen, wohin und warum sich der Preis bewegt.

RelicusRoad hilft Ihnen dabei für alle Symbole, einschließlich XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber), EURUSD, GBPUSD, NASDAQ, GER30/US30, Aktien, Indizes, Krypto usw.

 

Indem wir Ihnen den Rahmen geben, den Sie benötigen, um zu verstehen, wohin der Preis gehen könnte, werden Ihre Einträge so viel präziser, genauer und fundierter.

 

Benutzerfreundliche Marktanalyse & Strategien für Anfänger & Profis

RelicusRoad Pro wurde entwickelt, um Benutzern umfassende Marktinformationen auf einen Blick zu bieten. Es basiert auf über 10+ Jahren Handelserfahrung und wurde benutzerfreundlich und intuitiv entwickelt.

Zusätzlich wird RelicusRoad von einer Trader-Community unterstützt, die sowohl Anfängern als auch professionellen Tradern Anleitung und Unterstützung bietet. Die Community verfügt auch über eine "Ruhmeshalle", in der positives Feedback und tägliche Ergebnisse geteilt werden, um die Benutzer zu motivieren.

 

#Funktioniert auch auf MAC und Mobilgeräten, sodass Sie unterwegs eine unschlagbare Analyse haben und den Preis jederzeit und überall vorhersagen können.

 

Hinweis für Anfänger: Wählen Sie aus 7 bewährten Strategien aus unserer Discord-Gruppe, die von Tausenden von Tradern bestätigt und validiert wurden.

INDIKATOREN & FUNKTIONEN:

1) Funding Talent / Prop Trading Firmen (7 Optionen)

2) Maschinelles Lernen basierte Liquiditätslevel (Volumenanalyse, Bollinger, TMA, Price Action)

3) Signallinien 1 & 2 (Strategie-basiert) (RSI, Stochastik, MACD, Ichimoku, Parabolic SAR, etc.)

4) Price Action Levels (Smart Money führendes Konzept)

5) Dynamische Umkehrpunkte (Verzögert, Hoch, Tiefs, HL, LL, HH, LH)

6) Tägliche Hoch-/Tiefpunkte (Führende Analyse, Smart Money)

7) Tägliche Pivot-Levels (Führend basierend auf Fibonacci)

8) Scalping Fibonacci Levels (Marktlücke, Fair Value Gap)

9) Angebot & Nachfrage (BOS, Order Blocks, Fair Value Gap)

10) Multi-TF Unterstützungs- und Widerstandslinien (Order Blocks, Premium, Discount)

11) Signalwolke (Price Action & Momentum)

12) Fibonacci Umkehr-Levels (Price Action)

13) Multi-TF Trendleiste (ADX & Parabolic SAR)

14) Automatische Marktsitzungszeiten (New York, London, Tokio)

15) Kerzen-Timer (Rot = Markt geschlossen)

 

PFEILE:

1) Scalping-Pfeile (2 Typen)

2) Umkehr-Pfeile (Liquidität)

3) MAO Trend-Pfeile (MACD)

4) Kerzenmuster-Pfeile (Price Action)

5) Orderhistorien-Pfeile

 

INFOPANEL:

1) Serverzeit, Kerzen-Timer

2) Server-Konnektivität und Antwortzeit

3) Spread, Lot-Größenberechnung, Offene Lots, Offenes Risiko

4) Kontostand Positiv % Gesamt und Pro Symbol

5) RSI, Stochastik, Bullen und Bären


**SEHEN SIE SICH DIE VIDEOS & BILDER UNTEN AN**



Bewertungen 162
Erwin Fonke
470
Erwin Fonke 2025.09.05 06:45 
 

i am using this indicator in combination with a EA trading assistent. It,s absolute amazing. Almost passed my FTMO challange now. Great work man! Keep it up!

Juan Feliciano
1731
Juan Feliciano 2025.05.07 21:26 
 

great indicator. super clean and accurate entries. just want to know how to join discord pls

Manuel Gonzalez
157
Manuel Gonzalez 2025.02.16 14:46 
 

Good morning everyone. Please to the administrator and owner of the indicator. A few years ago I bought this wonderful indicator and wanted to make it work. There was a gentleman within discord who helped me a lot but due to my inexperience I did not understand the instructions well. Now I have acquired more experience and please would like to recover the accesses to: User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available (Separately) Please help me recover these accesses. Thank you very much...

TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Indikatoren
Definition : TPO ist eine Time Price Opportunity. Anstelle von Balken oder Kerzen mit einem Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs wird jeder "Balken" in einem Marktprofil durch horizontale Balken gegen den Preis dargestellt. Mit anderen Worten: Zeit-Preis-Chance-Profile (TPO) sind Histogramme, die zeigen, wie viel Zeit bei jedem Preis innerhalb der Profilspanne verbracht wurde. Mit Hilfe eines TPO-Charts können Sie den Umfang der Handelsaktivität auf der Grundlage der Zeit für jedes Pre
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indikatoren
Indikator für Risikomanagement und Limitüberwachung für professionelle Trader und Evaluierungskonten (Prop) Dieses Tool zeigt präzise Informationen zu Risikomanagement und Limits ausschließlich auf dem Chart an, um fokussierte Entscheidungen zu unterstützen. Der Indikator öffnet/schließt/ändert keine Trades und interferiert nicht mit Expert Advisors (EAs). Funktionen Überwachung des täglichen und gesamten Drawdowns Berechnet und zeigt täglichen und gesamten Drawdown auf Basis von Kontostand (Ba
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indikatoren
Hatten Sie einen gewinnbringenden Handel, der sich plötzlich umkehrte? Im Rahmen einer soliden Strategie ist der Ausstieg aus einem Handel ebenso wichtig wie der Einstieg. Exit EDGE hilft Ihnen dabei, Ihren aktuellen Handelsgewinn zu maximieren und zu vermeiden, dass aus erfolgreichen Geschäften Verlierer werden. Verpassen Sie nie wieder ein Ausstiegssignal Überwachen Sie alle Paare und Zeitrahmen in nur 1 Chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Wie man handelt Sie können Ihre offenen Trade
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
PipFinite Impulse PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.94 (62)
Indikatoren
Sind Sie es leid, von Spikes und Peitschen gejagt zu werden? Werden Sie nicht zum Opfer der erratischen Bewegungen des Marktes... Tun Sie etwas dagegen! Treffen Sie sofort klügere Entscheidungen mit der präzisen Balance aus Filtern und genauen Statistiken von Impulse Pro. Timing ist alles im Handel Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en/blogs/post/718212 Antizipieren Sie die nächste große Bewegung, bevor sie sich entfaltet, in 3 einfachen Schritten! Vorteile, die Sie erhal
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Kerzenschlusszähler" vor, der Ihr unentbehrlicher Helfer in der Welt des Handels werden wird. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wann die Kerze geschlossen wird: Wenn Sie gerne mit Kerzenmustern handeln, werden Sie wissen, wann die Kerze geschlossen wird. Mit diesem Indikator können Sie überprüfen, ob sich ein bekanntes Muster gebildet hat und ob eine Möglichkeit zum Handeln besteht. Der Indikator hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf die Markteröffnung und de
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen Pfeil ist einfach zu bedienen und erfordert keine Konfiguration funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen Kaufsignal blauer Pfeil nach oben Verkaufssignal roter Pfeil nach unten Tipps nicht während der Nachrichten und 15-30 Minuten vor ihrer Veröffentlichung zu handeln, da der Markt zu volatil ist und es gibt eine Menge Lärm lohnt sich die Eingabe von Trades ein oder zwei Kerzen aus der aktuellen Periode (empfohlen für 1 Kerze) Zeitrahmen bis zu m 15 em
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
PipFinite Energy Beam
Karlo Wilson Vendiola
3.94 (17)
Indikatoren
Pipfinite entwickelt einzigartige, qualitativ hochwertige und erschwingliche Trading-Tools. Unsere Tools können für Sie funktionieren oder auch nicht, daher empfehlen wir Ihnen dringend, zuerst die Demo-Version für MT4 auszuprobieren. Bitte testen Sie den Indikator vor dem Kauf, um festzustellen, ob er für Sie funktioniert. Wir wollen Ihre guten Bewertungen, also beeilen Sie sich und testen Sie ihn kostenlos...wir hoffen, dass Sie ihn nützlich finden. Kombi Energiestrahl mit Swing Control Strat
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Ein technischer Indikator, der seine Messwerte anhand des Handelsvolumens berechnet. In Form eines Histogramms zeigt es die Akkumulation der Stärke der Bewegung des Handelsinstruments. Es verfügt über unabhängige Berechnungssysteme für bullische und bärische Richtungen. Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten und Zeitrahmen. Kann jedes Handelssystem ergänzen. Der Indikator zeichnet seine Werte nicht neu, die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Es ist einfach zu bedienen, lädt das Diag
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Strategy Tester Rsi Bears Stoch
Harun Celik
Indikatoren
Das Produkt Strategy Tester ist ein Indikator, mit dem Sie Strategien testen und ausführen können. In diesem Indikator sind insgesamt 64 Strategien enthalten. Er verwendet 3 Indikatoren. Sie können Zehntausende von Strategien testen, indem Sie die Parametereinstellungen dieser Indikatoren ändern. Sie können 6 Strategien gleichzeitig ausführen. Mit diesem Produkt können Sie jetzt Ihre eigenen Signale erstellen. Empfehlungen und Funktionen Verwendete Indikatoren: Rsi, Bears power, Stochastic Es
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Indikatoren
Titel : Market Bias Indicator - Oszillator-basiertes Handelsinstrument Einführung : Entdecken Sie das Potenzial des "Market Bias Indicator", eines revolutionären oszillatorbasierten Trading-Tools für die präzise Marktanalyse. Wenn Sie auf der Suche nach einer robusten Alternative zu traditionellen Bias-Indikatoren sind, endet Ihre Suche hier. Der Market Bias Indicator bietet eine unvergleichliche Genauigkeit bei der Erkennung der Marktstimmung und ist Ihr Tor zu sicheren Handelsentscheidungen. E
Auswahl:
Antwort auf eine Rezension