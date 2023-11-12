Enigmera

5

ENIGMERA: Der Kern des Marktes

Wichtig: Die MQL5.com-Demo wird im Strategy Tester ausgeführt und spiegelt möglicherweise nicht vollständig die Funktionalität von Enigmera wider. Überprüfen Sie die Beschreibung, Screenshots und das Video für Details. Zögern Sie nicht, mir bei Fragen eine Nachricht zu senden!

Der Code des Indikators wurde vollständig neu geschrieben. Version 3.0 fügt neue Funktionen hinzu und behebt Fehler, die seit der Einführung des Indikators aufgetreten sind.
Einführung
Dieser Indikator und Handelssystem ist ein bemerkenswerter Ansatz für die Finanzmärkte. ENIGMERA nutzt fraktale Zyklen, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus genau zu berechnen. Es zeigt die wahre Akkumulationsphase und liefert Richtung und Ziele. Ein System, das sowohl in Trends als auch in Korrekturen funktioniert.

Wie es funktioniert
Die meisten Funktionen des Indikators werden über Schaltflächen auf der linken Seite des Charts gesteuert, was eine schnelle Reaktion auf verschiedene Marktsituationen ermöglicht.

Schaltflächen

  1. ON/OFF – Zeigt oder verbirgt den gesamten Indikator.
  2. Channel – Aktiviert den Unterstützungsbereich, der einen akzeptablen Abweichungsbereich anzeigt.
  3. Dev1 (Erste Abweichung) – Zeigt die Preisbewegung innerhalb der Unterstützungabweichung an, was auf eine Markt-Konsolidierung oder Akkumulation von Stärke hinweist.
  4. Dev2 (Zweite Abweichung) – Zeigt die Preisbewegung zwischen den Abweichungen an und signalisiert die Bildung und Richtung eines Trends.
  5. Dev3 (Dritte Abweichung) – Zeigt eine signifikante Trendbeschleunigung und hohe Volatilität an.
  6. 45deg (45 Grad) – Zeigt das Marktempfinden und die Stabilität der Bewegung in Bezug auf die 45-Grad-Linie an.
  7. Tgt1/2 (Halbes Ziel) – Stellt die Hälfte der Trendziel-Linie dar, die in der letzten Phase des Marktes verwendet wird.
  8. Tgt (Ziel) – Die Trendziel-Linie, die das Niveau anzeigt, bei dem Positionen geschlossen werden sollen.
  9. Vol (Volumen) – Zeigt Volumenkreise auf den Kerzen an, um signifikante Veränderungen im Marktvolumen zu kennzeichnen.
  10. X – Zeigt ein „X“ an, wenn der Markt die Ziel-Linie erreicht hat.
  11. Lbls (Etiketten) – Zeigt oder verbirgt die Etiketten auf den Linien.
  12. RandC (Zufällige Farben) – Ändert die Farben der Linien und Etiketten des Indikators zur besseren Visualisierung.

System
ENIGMERA bietet ein vollständiges Bild der Gegenwart – im Gegensatz zu typischen Marktindikatoren, die nur vergangene Daten in die Gegenwart und Zukunft extrapolieren. Wenn Sie sich auf der Unterstützung befinden, ist es echte Unterstützung; wenn Sie auf dem Widerstand sind, ist es echter Widerstand. Ein durchbrochener Level zeigt einen Trendwechsel an.

ENIGMERA wurde für Finanzanalysten und Berater entwickelt, die zuverlässige Einblicke mit ihren Kunden teilen müssen, sowie für Investoren, die höchste Präzision und Vertrauen verlangen.

Es zeichnet sich durch optimale Präzision aus und ermöglicht es den Händlern, ihre Optionen mit Klarheit und Vertrauen zu bewerten.

Mit 20 Jahren Handelserfahrung und Wissen in einem umfassenden Paket kombiniert, ist ENIGMERA sowohl intuitiv als auch benutzerabhängig. Die Effektivität hängt von der richtigen Konfiguration durch den Benutzer ab, um die Leistung zu maximieren.

Empfehlungen:

  • Währungspaare: Alle Paare, alle Märkte
  • Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen
  • Mindestdepositum: Kein Mindestdepositum
  • Kontotyp: Keine Einschränkungen
  • Brokers: Keine Einschränkungen

Dieser komplexe Indikator ist ideal für effektive Daytrading- und Scalping-Strategien. Optimieren Sie Ihr Discretionary Trading mit den fortschrittlichen Algorithmen von Enigmera, geeignet für Forex, Aktien, Indizes und Kryptowährungsmärkte. Entwickelt für MetaTrader 4, vereinfacht Enigmera das Stop-Loss- und Risikomanagement.

Alle Tools, die Sie brauchen, um ein erfolgreicher Trader zu werden. Enigmera funktioniert auf allen Märkten und Zeitrahmen – ohne Neuzeichnen.

Sind Sie bereit, Ihre finanziellen Entscheidungen auf das ultimative Niveau zu heben?


Bewertungen 10
onermentes
19
onermentes 2025.06.17 18:57 
 

Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.

TANJU2690
529
TANJU2690 2025.03.05 13:37 
 

I have never and ever seen any system like Enıgmera. What ever you want, you can find on it. İt is incredible system. And Cretor of aenıgmera, Mr.Ivan is more and more helpfull to understant of logıc Enigmera. Fistly, I want sent all thankfull to Ivan because he teach me Enıgmera Logıc and also share this marvelous product with market

smso9466eiou
167
smso9466eiou 2025.02.23 15:38 
 

a very good indicator that composes all in one, entry, exit and reverse. Great!

Auswahl:
Antwort auf eine Rezension