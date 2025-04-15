Previous Day High Low Levels ms
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.25
- Aktualisiert: 15 April 2025
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Vortageshochtief“ für MT4.
- Der Indikator „Vortageshochtief“ ist ein sehr nützlicher Hilfsindikator.
- Die gestrigen Hoch- und Tiefststände sind so wichtig, weil der Preis sehr oft von ihnen abprallt.
- Diese Niveaus können als zuverlässige Unterstützung und Widerstand betrachtet werden – der Preis respektiert sie sehr.
- Es ist ein nützlicher Indikator für Intraday-Händler, die Umkehrhandelsmethoden und Scalping verwenden.
- Auch sehr gut mit Price Action kombinierbar.
- Mit integrierten Benachrichtigungen für Mobilgeräte und PCs.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.