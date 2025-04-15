Previous Day High Low Levels ms

Crypto_Forex-Indikator „Vortageshochtief“ für MT4.





- Der Indikator „Vortageshochtief“ ist ein sehr nützlicher Hilfsindikator.

- Die gestrigen Hoch- und Tiefststände sind so wichtig, weil der Preis sehr oft von ihnen abprallt.

- Diese Niveaus können als zuverlässige Unterstützung und Widerstand betrachtet werden – der Preis respektiert sie sehr.

- Es ist ein nützlicher Indikator für Intraday-Händler, die Umkehrhandelsmethoden und Scalping verwenden.

- Auch sehr gut mit Price Action kombinierbar.

- Mit integrierten Benachrichtigungen für Mobilgeräte und PCs.

Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.