Dynamic Trading Oscillator mw
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.59
- Aktivierungen: 10
„Dynamischer Handelsoszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4!
– Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung.
– Der dynamische Handelsoszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen.
– Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden.
– Überverkauft: unterhalb der blauen Linie, Überkauft: oberhalb der roten Linie.
– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Mustern kombinieren.
– Er ist deutlich präziser als Standardoszillatoren. Geeignete Zeitrahmen: M30, H1, H4, D1, W1.
– Mit PC- und Mobile-Alarmen.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.