Dynamic Trading Oscillator mw

„Dynamischer Handelsoszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4!





– Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung.

– Der dynamische Handelsoszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen.

– Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden.

– Überverkauft: unterhalb der blauen Linie, Überkauft: oberhalb der roten Linie.

– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Mustern kombinieren.

– Er ist deutlich präziser als Standardoszillatoren. Geeignete Zeitrahmen: M30, H1, H4, D1, W1.

– Mit PC- und Mobile-Alarmen.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.