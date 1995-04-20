Kurzer Produkt-Tagline

Volume-RSI ist ein professioneller MT4-Indikator, der die klassische RSI-Formel auf bullisches und bearisches Volumen anwendet und anzeigt, ob Käufer oder Verkäufer den Markt dominieren.

Hauptbeschreibung (Englisch)

Volume-RSI ist ein benutzerdefinierter MetaTrader 4-Indikator, der die relative Stärke von bullischem und bearischem Volumen anstelle des Preises misst. Er verhält sich wie ein klassischer RSI-Oszillator, aber der Input ist Aufwärts- und Abwärtsvolumen, so dass Sie sofort sehen, ob die reale Handelsaktivität die Preisbewegung unterstützt. Die Werte schwanken zwischen 0 und 100, wobei die Standardwerte bei 30, 50 und 70 liegen.

Der Indikator analysiert die letzten N Kerzen (Standardwert 14). Für jede Kerze klassifiziert er das Volumen als bullish (Schlusskurs > Eröffnung), bearish (Schlusskurs < Eröffnung) oder neutral (Schlusskurs = Eröffnung). Das bullische und bärische Volumen wird getrennt kumuliert und in die Standard-RSI-Formel eingesetzt. Das Ergebnis wird in einem separaten Fenster mit einer glatten blauen Linie gezeichnet, genau wie der eingebaute RSI, aber rein auf Basis der Volumenstärke.

Der Volumen-RSI hilft Ihnen, falsche Ausbrüche herauszufiltern und Trends zu bestätigen:

Werte über 70 zeigen ein starkes bullisches Volumen an und treten häufig bei gesunden Aufwärtstrends auf.

Werte unter 30 zeigen eine starke Dominanz der Baisse an und treten oft bei gesunden Abwärtstrends auf.

Die 50er-Marke dient als Volumen-"Mittellinie": Über 50 dominieren die Käufer, unter 50 dominieren die Verkäufer.

Divergenzen zwischen Preis und Volumen-RSI können auf eine Erschöpfung hinweisen, wenn der Preis ein neues Hoch erreicht, die Volumenstärke jedoch nicht.

Der Indikator ist leichtgewichtig, wird nicht neu gezeichnet und funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen, der von Ihrem Broker unterstützt wird (Forex, Indizes, Metalle, Krypto, CFDs). Die Standardeinstellungen sind für Intraday- und Swing-Trading optimiert, aber Sie können den Zeitraum und den Zeitrahmen frei anpassen, um Ihrer Strategie zu entsprechen.

Liste der Funktionen

Separater Fenster-Oszillator, visuell ähnlich dem klassischen RSI.

Verwendet reales Aufwärts- und Abwärtsvolumen anstelle von Preisänderungen.

Feste Skala von 0 bis 100 mit Stufen bei 30 / 50 / 70.

Funktioniert auf allen MT4-Symbolen und -Zeitfenstern.

Kein Repainting, keine verzögerte Multi-Pass-Glättung.

Einfache, intuitive Parameter (nur Periode und Zeitrahmen).

Kompatibel mit allen modernen MT4-Builds.

Grundlegende Anwendungsbeispiele

Trendbestätigung: In einem Aufwärtstrend sollten Sie Long-Setups bevorzugen, wenn der Volumen-RSI über 50 bleibt und sich aus der 40-50-Zone zurückzieht. In einem Abwärtstrend sind Short-Setups zu bevorzugen, wenn der Volumen-RSI unter 50 bleibt und die 50-60-Zone nicht erreicht.

Ausbruchsfilter: Nehmen Sie nur Ausbrüche, bei denen der Volumen-RSI über 60 bei bullischen Ausbrüchen oder unter 40 bei bärischen Ausbrüchen liegt, was auf eine echte Beteiligung hinweist.

Umkehrsignale: Achten Sie darauf, ob der Kurs ein neues Hoch erreicht, während der Volumen-RSI kein neues Hoch erreicht (bärische Divergenz), oder ob der Kurs ein neues Tief erreicht, während der Volumen-RSI höher bleibt (bullische Divergenz).

Eingabeparameter (für die Beschreibung)