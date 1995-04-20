CCI with Dynamic OSB zones mp

Crypto_Forex Indikator „CCI mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT4, ohne Repainting.





– Der Commodity Channel Index (CCI) eignet sich hervorragend für Momentum-Trading in Trendrichtung.

– Er eignet sich hervorragend für Verkaufspositionen aus dynamischen Überkauft-Zonen und Kaufpositionen aus dynamischen Überverkauft-Zonen in Richtung des Haupttrends.

– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Positionen kombinieren.

– Dynamische Überkauft-Zone – oberhalb der gelben Linie.

– Dynamische Überverkauft-Zone – unterhalb der blauen Linie.

– Der CCI-Oszillator misst die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem historischen Durchschnittskurs.

– Mit Alarmen für PC und Mobilgeräte.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.