NeuroQuantFX Grid-System

NeuroQuantFX Grid System ist ein fortschrittlicher algorithmischer Expert Advisor, der auf einem dynamischen Grid-Trading-Framework aufbaut. Er wurde für Trader entwickelt, die mit Hilfe von adaptiven Rasterabständen, intelligenter Orderplatzierung und intelligenter Risikomanagement-Logik beständiges Wachstum anstreben.

Handelsstrategie

Das NeuroQuantFX Grid System verwendet einen vollautomatischen Grid-Mechanismus, der sowohl unter Trend- als auch unter Schwankungsbedingungen funktioniert.

Der EA analysiert die Marktstruktur, um die idealen Abstände zwischen den Aufträgen zu bestimmen. Grid-Levels werden automatisch mit Hilfe der internen Berechnungsmaschine erstellt, so dass keine manuellen Abstände mehr erforderlich sind.

Die Handelsaktivität kann auf der Grundlage von benutzerdefinierten Start-/Stoppbedingungen beginnen oder pausieren.

Jeder Handelszyklus wird durch eine fortschrittliche Money-Management-Logik geschützt, einschließlich progressiver Gewinnmitnahmen und integrierter Sicherheitsfilter.

Der Expert Advisor arbeitet mit allen Symbolen und allen Zeitrahmen, ohne seine Effizienz zu verlieren.

Seine intelligente Ausführungslogik ist für Broker mit engen Spreads und schneller Auftragsabwicklung optimiert.

Ergebnisse des Expert Advisor Strategie-Testers

Da das NeuroQuantFX-Grid-System nicht auf Indikatoren basiert und rein nach der Grid-Logik arbeitet, hängen die Backtest-Ergebnisse vollständig von den vom Benutzer gewählten Parametern, dem Grid-Abstand und den Marktbedingungen ab.

Das bedeutet, dass die Leistung zwischen verschiedenen Konfigurationen stark variieren kann.

Um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen, sollten Händler ihre eigenen Tests mit der Demoversion durchführen und die Rastereinstellungen entsprechend der Volatilität und dem Verhalten des Instruments anpassen.

Autor

Allan Kiprotich - Entwicklung intelligenter Handelssysteme, die auf Automatisierung, Präzision und langfristige Beständigkeit ausgerichtet sind