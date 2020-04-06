NeuroQuantFX Sistema de cuadrícula

NeuroQuantFX Grid System es un algoritmo avanzado Asesor de Expertos construido sobre una red dinámica de comercio marco. Está diseñado para los comerciantes que buscan un crecimiento constante utilizando el espaciamiento de cuadrícula adaptable, la colocación de órdenes inteligentes, y la lógica inteligente de gestión de riesgos.

Estrategia de negociación

NeuroQuantFX Grid System utiliza un mecanismo de cuadrícula totalmente automatizado capaz de operar tanto en condiciones de tendencia y que van.

El EA analiza la estructura del mercado para determinar el espaciamiento ideal entre las órdenes. Los niveles de cuadrícula se crean automáticamente utilizando su motor de cálculo interno, eliminando la necesidad de espaciamiento manual.

La actividad de negociación puede comenzar o detenerse en función de las condiciones de inicio/parada definidas por el usuario.

Cada ciclo de negociación está protegido por una lógica avanzada de gestión monetaria, que incluye tomas de beneficios progresivas y filtros de seguridad incorporados.

El Asesor Experto funciona con todos los símbolos y en todos los plazos sin perder su eficacia.

Su lógica de ejecución inteligente está optimizada para corredores con spreads reducidos y procesamiento rápido de órdenes.

Expert Advisor Estrategia resultados del probador

Desde el NeuroQuantFX Grid System no se basa en indicadores y opera puramente en la lógica de cuadrícula, backtest resultados dependen enteramente de los parámetros seleccionados por el usuario, el espaciamiento de cuadrícula, y las condiciones del mercado.

Esto significa que el rendimiento puede variar mucho entre diferentes configuraciones.

Para obtener resultados fiables, se recomienda a los operadores que realicen sus propias pruebas con la versión de demostración y ajusten la configuración de la cuadrícula en función de la volatilidad y el comportamiento del instrumento.

Autor

Allan Kiprotich - desarrollo de sistemas de negociación inteligentes centrados en la automatización, la precisión y la coherencia a largo plazo