Einführung von Weltrix – Die ultimative Gold-Trading-Lösung (XAUUSD)

$499 – SPÄTER -> $1999 USD

WICHTIG: VERWENDEN SIE DEN EA NUR MIT DIESER SET-DATEI: DOWNLOAD (UPDATE V1.4 - 23.11.2025) 

Live-Signal 

USER GUIDE

Sieben bewährte Strategien. Ein leistungsstarker EA. Konstante Performance. Hohe Handelsaktivität.

Was Sie in diesem EA NICHT finden werden:

  • Langfristige offene Positionen

  • Grid-System

  • Martingale

  • Überoptimierte Strategien

  • Manipulierte Backtests

Durch die Kombination von sechs unabhängigen, praxiserprobten Strategien liefert Weltrix durchschnittlich etwa 4 Trades pro Tag und hält Ihr Konto in allen Marktbedingungen aktiv und produktiv.

Außerdem eignet er sich hervorragend, um erhebliche Cashback-Einnahmen über Rebate-Programme zu erzielen – dank der hohen Handelsfrequenz. (Für weitere Details senden Sie mir bitte eine Nachricht.)


WICHTIG: Damit AUTO_GMT funktioniert → müssen Sie die URL "http : // worldtimeapi . org" (Leerzeichen entfernen!!) in die Liste der erlaubten URLs in Ihrem MT5-Terminal hinzufügen (Extras -> Optionen -> Experten).

Warum Weltrix wählen?

  • Hohe Frequenz: Durchschnittlich mehr als 4 Trades täglich

  • Nicht überoptimiert: Jede Strategie wurde in verschiedenen Marktzyklen entwickelt und angepasst

  • Einzigartiges Konzept auf MQL5: Jede Strategie wurde in einem eigenen Szenario entworfen, um langfristige Profitabilität bei wechselnden Märkten sicherzustellen

  • Robustes Risikomanagement: Jeder Trade ist durch einen technischen Stop-Loss abgesichert

  • Optimiert für niedrige Spreads: Beste Ergebnisse auf ECN/Raw-Konten

Fortschrittliches Risikomanagement

  • Technisches und Fibonacci-basiertes Stop-Loss-System

  • Progressives Positionsmanagement

  • Tägliche und monatliche Verlustlimits

  • Schutz vor maximalem Drawdown

  • Begrenzung der Exponierung pro Strategie und insgesamt

Anforderungen

  • Handelspaar: XAUUSD

  • Zeiteinheit: H1

  • Mindestkapital: 500 USD

  • Kontotyp: ECN/Raw (niedrige Spreads sind entscheidend)

  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher

  • VPS empfohlen

Wichtige Vorteile

  • Diversifizierter Ansatz: Sechs Strategien verringern die Abhängigkeit von einer einzelnen Marktsituation

  • Bewährt und zuverlässig: basiert auf echten Marktvorteilen, nicht auf Curve-Fitting

  • Aktives Trading: konsistente Ausführung in allen Handelssitzungen

  • Professionelles Risikomanagement: Risikokontrolle auf institutionellem Niveau

Empfohlene Broker

Beste Ausführung und Ergebnisse mit Gold-Brokern mit niedrigen Spreads (z. B. ICMarkets, Capitalpoint, Roboforex, FusionMarkets, Tickmill usw.).

Bitte führen Sie einen Backtest mit Ihrem Broker durch, um die Kompatibilität zu bestätigen.
Bei Fragen senden Sie mir eine private Nachricht.

FAQ

F: Was ist der maximale Stop-Loss dieses EAs?
A: Bei einer Lotgröße von 0,01 lag das schlechteste Szenario zwischen 2022 und 2025 bei -110 USD.

F: Wie lange dauert es im Durchschnitt, einen Stop-Loss auszugleichen?
A: Das hängt davon ab, da der EA sechs unabhängige Strategien nutzt. Im Durchschnitt reichen 1 bis 3 Tage aus, um einen größeren Verlust wieder auszugleichen. In extrem ungünstigen Szenarien kann es bis zu eine Woche dauern.

F: Garantiert der EA Gewinne?
A: Nein. Leider kann ich keine Gewinne versprechen – und wer das auf MQL5 behauptet, ist nicht ehrlich. Was ich garantieren kann, ist, dass Weltrix ein hochkomplexes Produkt mit mehr als 20.000 Codezeilen ist, das speziell für XAUUSD entwickelt wurde, um in verschiedenen Szenarien aktiv zu handeln. Meine Empfehlung: Starten Sie mit der minimalen festen Lotgröße, lernen Sie, wie der EA arbeitet, und wechseln Sie erst danach zu prozentualem Risiko, um schrittweise gemäß Ihrer persönlichen Risikotoleranz zu skalieren.

F: Wurde der EA im Live-Handel getestet?
A: Ja. Ich habe über 20 Versionen innerhalb von 6 Monaten entwickelt. Die endgültige Version, also die aktuelle, läuft seit 1 Woche im Live-Handel. Bald werde ich ein Signal veröffentlichen, sodass jeder die Ergebnisse verfolgen kann.

F: Bieten Sie Rückerstattungen an, wenn ich meine Meinung ändere?
A: Leider nein, da MQL5 keine Rückerstattungen unterstützt. Außerdem erhalte ich selbst einen geringeren Betrag als den Verkaufspreis, und dieser wird verzögert ausgezahlt.

F: Bieten Sie Support an?
A: Absolut. Neben meiner Arbeit als Entwickler nutze ich EAs seit vielen Jahren sowohl auf MQL5 als auch im eigenen Handel. Ich biete vollständigen Support für meine Kunden. Da ich allein arbeite, kann es manchmal etwas länger dauern, bis ich antworte, aber ich werde immer mein Bestes geben, um zu helfen.

F: Wenn der EA schlechter performt, werden Sie ihn aktualisieren?
A: Ja. Ich werde Updates bereitstellen, wann immer es nötig ist – genau wie bei meinen anderen Produkten. Außerdem forsche ich ständig an neuen Verbesserungen für Weltrix, auch wenn er bereits gute Ergebnisse liefert. Ich plane, in Zukunft neue Strategien hinzuzufügen, darunter Swing- und Scalping-Systeme, und möglicherweise auch auf andere Märkte zu erweitern. Fortgeschrittene Nutzer werden zudem ihre eigenen Setfiles erstellen können, und ich werde dafür vollen Support bieten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte kaufen Sie meinen EA nicht, wenn das oben Beschriebene nicht zu Ihrem Handelsstil passt.
Ich freue mich, wenn Sie sich zum Kauf entscheiden – aber nicht, wenn Sie ein unzerstörbares System erwarten.
Ich kann keine täglichen Gewinne versprechen und auch keine vollständige Zufriedenheit garantieren, da der Markt souverän und unvorhersehbar ist.

Bewertungen 11
Tomasz Pilarczyk
104
Tomasz Pilarczyk 2025.12.12 18:05 
 

Weltrix is for now my best EA. It combine perfect stability, risk control and is also very profitable. Several week of test on live account and I can sleep peacefully :) Plus - the Author is very kindly, helpfull and very, very patience ;)

Mateusz Winter
409
Mateusz Winter 2025.11.22 13:47 
 

Weltrix has been a great experience so far — it feels realistic, balanced, and built with actual trading logic instead of hype. The mix of strategies gives it a steady flow without taking crazy risks, and it adapts well to changing conditions. What really adds confidence is the developer: always responsive, open to feedback, and genuinely focused on improving the EA over time. It’s refreshing to see an EA that’s both diverse and backed by someone who truly cares about making it better.

Andrew Lee
2358
Andrew Lee 2025.11.19 23:41 
 

Excellent and prompt support from Guilherme. The multiple strategies in this system make it a great choice for gold trading compared to other systems that use a single strategy.

BreakoutPulse MT5
Guilherme Jose Mattes
5 (9)
Experten
ACHTUNG: VERWENDEN SIE NICHT DEN STANDARDSATZ. BITTE VERWENDEN SIE DIE UNTEN EMPFOHLENEN SETS DOWNLOAD HIER V8.0 Setfiles - aktualisiert 06/11/2025 (neue XAUUSD Sets) Bitte fügen Sie jetzt den Link http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC zu Ihrem MT5-Terminal hinzu . Dies ist ein Scalper-System, und der Tick-Backtest ist für diese Art von System realistischer. Wir stellen Ihnen BreakoutPulse vor: Ihr ultimativer Handelsbegleiter für XAUUSD, US30 und USTEC - und Sie können auch Ihre eigene
Auswahl:
abe abe
275
abe abe 2025.12.16 11:39 
 

I've had contact with the dev and he does listen to suggestions, which is great.

Regarding the EA itself. In backtests you can clearly see that the EA has been optimized for the current bullish price action of gold of 2024-2025. Backtesting on older data shows mediocre (at best) results, indicating that re-optimization by the user will likely be necessary for changing future market conditions. For now I've had good results, but I am worried about long term sustainability. If this is addressed, this EA could be really good.

Guilherme Jose Mattes
3476
Antwort vom Entwickler Guilherme Jose Mattes 2025.12.16 12:00
Hello Mr. Abe,
I didn’t receive any private message from you. I also just checked and noticed that you need to accept my friend request so I can contact you; otherwise, private messages are blocked.
I kindly ask you to reconsider your review and allow me the opportunity to provide proper support and make the EA work for you, as it is working well for other customers.
Thank you.
Tomasz Pilarczyk
104
Tomasz Pilarczyk 2025.12.12 18:05 
 

Weltrix is for now my best EA. It combine perfect stability, risk control and is also very profitable. Several week of test on live account and I can sleep peacefully :) Plus - the Author is very kindly, helpfull and very, very patience ;)

Mateusz Winter
409
Mateusz Winter 2025.11.22 13:47 
 

Weltrix has been a great experience so far — it feels realistic, balanced, and built with actual trading logic instead of hype. The mix of strategies gives it a steady flow without taking crazy risks, and it adapts well to changing conditions. What really adds confidence is the developer: always responsive, open to feedback, and genuinely focused on improving the EA over time. It’s refreshing to see an EA that’s both diverse and backed by someone who truly cares about making it better.

Andrew Lee
2358
Andrew Lee 2025.11.19 23:41 
 

Excellent and prompt support from Guilherme. The multiple strategies in this system make it a great choice for gold trading compared to other systems that use a single strategy.

MatyasK2
564
MatyasK2 2025.11.18 14:45 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

thompsonalmeida
262
thompsonalmeida 2025.11.16 12:24 
 

I tested Weltrix and BreakoutPulse for 2 months and rest assured that this is an EA that will not blow up your account, you can sleep peacefully, the success rate is very high and when a loss comes it quickly recovers, so I recommend this EA if you are looking for long-term consistency.

Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.10.27 15:01 
 

Well it's my first EA I bought from Guilherme and it's doing a fantastic job. Guilherme is also a very friendly person. So I'm happy I found this great EA.

Bruno Baldin
36
Bruno Baldin 2025.10.24 12:46 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

ys1267 tkhs
127
ys1267 tkhs 2025.10.22 13:28 
 

This EA is a rare and exceptional system capable of generating profits with single-position trades, without relying on martingale strategies, aggressive lot recovery, or multi-position hedging. Its public signal and live trading results are perfectly aligned, ensuring transparency and eliminating the opportunity cost often caused by demo-based validation. It is finely tuned to capture the unique price behavior of the gold instrument, and its adaptive trading strategies function with remarkable effectiveness, delivering a high win rate. By using this EA, you not only gain profits but also deepen your understanding of key price movement patterns and principles essential to successful investing.

numuwe hittou
53
numuwe hittou 2025.10.07 14:00 
 

This EA has been performing exceptionally well since the update on September 7th. The developer sincerely listens to user feedback and provides responsive support. I look forward to its continued development.

Goldex66
354
Goldex66 2025.09.03 12:43 
 

I can confidently say that Mr. Guilherme is a top-class expert. The Weltrix robot works flawlessly – from the very beginning it has been delivering stable results, and it’s clear that it was created with great knowledge and experience. I also highly appreciate the post-purchase support – Mr. Guilherme regularly checks in to make sure everything is working fine and takes interest in the results. This approach gives a sense of security and professionalism. I’m really satisfied and can wholeheartedly recommend working with him!”

