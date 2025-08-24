Einführung von Weltrix – Die ultimative Gold-Trading-Lösung (XAUUSD)

WICHTIG: VERWENDEN SIE DEN EA NUR MIT DIESER SET-DATEI: DOWNLOAD (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)

Sieben bewährte Strategien. Ein leistungsstarker EA. Konstante Performance. Hohe Handelsaktivität.

Was Sie in diesem EA NICHT finden werden:

Langfristige offene Positionen

Grid-System

Martingale

Überoptimierte Strategien

Manipulierte Backtests

Durch die Kombination von sechs unabhängigen, praxiserprobten Strategien liefert Weltrix durchschnittlich etwa 4 Trades pro Tag und hält Ihr Konto in allen Marktbedingungen aktiv und produktiv.

Außerdem eignet er sich hervorragend, um erhebliche Cashback-Einnahmen über Rebate-Programme zu erzielen – dank der hohen Handelsfrequenz. (Für weitere Details senden Sie mir bitte eine Nachricht.)





WICHTIG: Damit AUTO_GMT funktioniert → müssen Sie die URL "http : // worldtimeapi . org" (Leerzeichen entfernen!!) in die Liste der erlaubten URLs in Ihrem MT5-Terminal hinzufügen (Extras -> Optionen -> Experten).

Warum Weltrix wählen?

Hohe Frequenz: Durchschnittlich mehr als 4 Trades täglich

Nicht überoptimiert: Jede Strategie wurde in verschiedenen Marktzyklen entwickelt und angepasst

Einzigartiges Konzept auf MQL5: Jede Strategie wurde in einem eigenen Szenario entworfen, um langfristige Profitabilität bei wechselnden Märkten sicherzustellen

Robustes Risikomanagement: Jeder Trade ist durch einen technischen Stop-Loss abgesichert

Optimiert für niedrige Spreads: Beste Ergebnisse auf ECN/Raw-Konten

Fortschrittliches Risikomanagement

Technisches und Fibonacci-basiertes Stop-Loss-System

Progressives Positionsmanagement

Tägliche und monatliche Verlustlimits

Schutz vor maximalem Drawdown

Begrenzung der Exponierung pro Strategie und insgesamt

Anforderungen

Handelspaar: XAUUSD

Zeiteinheit: H1

Mindestkapital: 500 USD

Kontotyp: ECN/Raw (niedrige Spreads sind entscheidend)

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

VPS empfohlen

Wichtige Vorteile

Diversifizierter Ansatz: Sechs Strategien verringern die Abhängigkeit von einer einzelnen Marktsituation

Bewährt und zuverlässig: basiert auf echten Marktvorteilen, nicht auf Curve-Fitting

Aktives Trading: konsistente Ausführung in allen Handelssitzungen

Professionelles Risikomanagement: Risikokontrolle auf institutionellem Niveau

Empfohlene Broker

Beste Ausführung und Ergebnisse mit Gold-Brokern mit niedrigen Spreads (z. B. ICMarkets, Capitalpoint, Roboforex, FusionMarkets, Tickmill usw.).

Bitte führen Sie einen Backtest mit Ihrem Broker durch, um die Kompatibilität zu bestätigen.

Bei Fragen senden Sie mir eine private Nachricht.

FAQ

F: Was ist der maximale Stop-Loss dieses EAs?

A: Bei einer Lotgröße von 0,01 lag das schlechteste Szenario zwischen 2022 und 2025 bei -110 USD.

F: Wie lange dauert es im Durchschnitt, einen Stop-Loss auszugleichen?

A: Das hängt davon ab, da der EA sechs unabhängige Strategien nutzt. Im Durchschnitt reichen 1 bis 3 Tage aus, um einen größeren Verlust wieder auszugleichen. In extrem ungünstigen Szenarien kann es bis zu eine Woche dauern.

F: Garantiert der EA Gewinne?

A: Nein. Leider kann ich keine Gewinne versprechen – und wer das auf MQL5 behauptet, ist nicht ehrlich. Was ich garantieren kann, ist, dass Weltrix ein hochkomplexes Produkt mit mehr als 20.000 Codezeilen ist, das speziell für XAUUSD entwickelt wurde, um in verschiedenen Szenarien aktiv zu handeln. Meine Empfehlung: Starten Sie mit der minimalen festen Lotgröße, lernen Sie, wie der EA arbeitet, und wechseln Sie erst danach zu prozentualem Risiko, um schrittweise gemäß Ihrer persönlichen Risikotoleranz zu skalieren.

F: Wurde der EA im Live-Handel getestet?

A: Ja. Ich habe über 20 Versionen innerhalb von 6 Monaten entwickelt. Die endgültige Version, also die aktuelle, läuft seit 1 Woche im Live-Handel. Bald werde ich ein Signal veröffentlichen, sodass jeder die Ergebnisse verfolgen kann.

F: Bieten Sie Rückerstattungen an, wenn ich meine Meinung ändere?

A: Leider nein, da MQL5 keine Rückerstattungen unterstützt. Außerdem erhalte ich selbst einen geringeren Betrag als den Verkaufspreis, und dieser wird verzögert ausgezahlt.

F: Bieten Sie Support an?

A: Absolut. Neben meiner Arbeit als Entwickler nutze ich EAs seit vielen Jahren sowohl auf MQL5 als auch im eigenen Handel. Ich biete vollständigen Support für meine Kunden. Da ich allein arbeite, kann es manchmal etwas länger dauern, bis ich antworte, aber ich werde immer mein Bestes geben, um zu helfen.

F: Wenn der EA schlechter performt, werden Sie ihn aktualisieren?

A: Ja. Ich werde Updates bereitstellen, wann immer es nötig ist – genau wie bei meinen anderen Produkten. Außerdem forsche ich ständig an neuen Verbesserungen für Weltrix, auch wenn er bereits gute Ergebnisse liefert. Ich plane, in Zukunft neue Strategien hinzuzufügen, darunter Swing- und Scalping-Systeme, und möglicherweise auch auf andere Märkte zu erweitern. Fortgeschrittene Nutzer werden zudem ihre eigenen Setfiles erstellen können, und ich werde dafür vollen Support bieten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte kaufen Sie meinen EA nicht, wenn das oben Beschriebene nicht zu Ihrem Handelsstil passt.

Ich freue mich, wenn Sie sich zum Kauf entscheiden – aber nicht, wenn Sie ein unzerstörbares System erwarten.

Ich kann keine täglichen Gewinne versprechen und auch keine vollständige Zufriedenheit garantieren, da der Markt souverän und unvorhersehbar ist.