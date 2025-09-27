GoldStream

4.5

Der Preis von GoldStream wird schrittweise mit jedem Paar Verkäufen erhöht. Wenn Sie es zum aktuellen Preis kaufen möchten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt.

Bewährte Leistung bei XAUUSD

83.25% Gewinnrate | 3.32 Profitfaktor | 4.35% Maximaler Drawdown

GoldStream liefert konsistente Ergebnisse im Goldhandel durch systematische Einstiegserkennung und diszipliniertes Risikomanagement. Rückgetestet über 209 Trades hat dieser Algorithmus einen Nettogewinn von 144.9% erzielt, während er mit nur 4.35% maximalem Drawdown eine außergewöhnliche Kapitalerhaltung beibehalten hat.

Verifizierte Backtest-Metriken:

  • Gesamter Nettogewinn: +144.9% auf das anfängliche Kapital
  • Gewinnbringende Trades: 174 von 209 Positionen (83.25% Erfolgsrate)
  • Profitfaktor: 3.32 (für jeden verlorenen $1, $3.32 Gewinn)
  • Recovery-Faktor: 17.29 (schnelle Erholung von ungünstigen Perioden)
  • Sharpe-Ratio: 19.67 (hervorragende risikobereinigte Renditen)
  • Maximal aufeinanderfolgende Gewinne: 15 Trades

Fortgeschrittene XAUUSD-Strategie

GoldStream basiert auf Prinzipien der Momentum-Beschleunigung, die speziell für die volatilen Eigenschaften von Gold entwickelt wurden. Der Algorithmus identifiziert institutionelle Flussmuster und Volatilitätsausbruchsignale über mehrere Zeiträume hinweg und eröffnet Positionen, wenn die Wahrscheinlichkeit stark für eine gerichtete Bewegung spricht. Momentum-Erkennungssystem: Fortgeschrittene Algorithmen überwachen ungewöhnliche Orderflüsse und Volumenmuster, die großen Goldbewegungen vorausgehen. Wenn institutionelles Geld in den Markt eintritt, positioniert sich GoldStream vor der Erkennung durch Retail, und erfasst die Beschleunigungsphase der Preisbewegungen.

  • Multi-Zeitraum-Analyse: Das System analysiert gleichzeitig M1-, M5-, M15- und H1-Charts und stellt sicher, dass Einstiegssignale über verschiedene Zeithorizonte hinweg übereinstimmen. Dieser umfassende Ansatz verbessert die Trade-Genauigkeit erheblich und reduziert falsche Signale.
  • Volatilitätsbasierte Ausführung: Die Positionsgröße passt sich automatisch an die aktuelle Markvolatilität an und hält eine konsistente Risikoexposition bei, unabhängig davon, ob Gold pro Tag 200 oder 800 Punkte bewegt. In Perioden hoher Volatilität reduziert der Algorithmus die Exposition, während er das Gewinnpotenzial beibehält.

Intelligentes Risikomanagement

  • Dynamisches Stop-Loss-System: Stop-Level passen sich automatisch basierend auf intraday-Volatilitätsmustern von Gold unter Verwendung von ATR-Berechnungen an. Dies verhindert vorzeitige Ausstiege bei normalem Marktrauschen, während es vor signifikanten ungünstigen Bewegungen schützt.
  • Sitzungsbezogenes Trading: Der Algorithmus erkennt unterschiedliche Verhaltensmuster von Gold während der asiatischen, europäischen und New Yorker Sitzungen und wendet sitzungsspezifische Logik an, um Ein- und Ausstiege basierend auf Liquidität und institutioneller Aktivität zu optimieren.
  • Integration des Wirtschaftskalenders: Eingebautes News-Filtering pausiert den Handel automatisch vor wichtigen wirtschaftlichen Ankündigungen und schützt Positionen vor unvorhersehbaren Volatilitätsspitzen, die Gold bei News-Ereignissen charakterisieren.
  • Trade-Abstandssteuerung: Hält einen optimalen Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Trades bei und verhindert Positionsanhäufungen in volatilen Marktzuständen, die die Risikoexposition verstärken könnten.

Anpassungsfähigkeit an Marktzustände

Die konsistente 83.25% Gewinnrate von GoldStream resultiert aus seiner Fähigkeit, die Ausführung basierend auf der Marktumgebung anzupassen:

  • Trendmärkte: Bei starken gerichteten Bewegungen verlängert der Algorithmus die Positions-Haltedauer und verwendet Trailing-Stops, um die Gewinnfassung zu maximieren, während Gewinne geschützt werden.
  • Range-bound-Bedingungen: In konsolidierenden Märkten konzentriert sich das System auf Mean-Reversion-Möglichkeiten und Breakout-Erkennung und nutzt die Tendenz von Gold, Schlüssel-Support- und Resistance-Level zu respektieren.
  • Hohe Volatilitätsmanagement: Bei extremen Marktereignissen reduziert das System vorübergehend die Exposition, während es auf optimale Wiedereintrittsbedingungen wartet und eine disziplinierte Risikokontrolle beibehält.

Leistungsstabilität

Analyse der Trade-Verteilung

Bewertungen 7
megr5050
82
megr5050 2025.12.18 21:11 
 

Great EA overall! Profitable at all times. I understand that, just as in Formula 1, owning an expensive race car alone is never enough to win. Any EA requires basic trading knowledge and experience to be used effectively. In my experience, this EA performs best during high volatility when the stop loss is removed.

Violette
438
Violette 2025.12.07 13:30 
 

The best EA i have used so far. Since i bought, 100% profit and i use it also in prop firm as it has very small DD (this week on my prop firm account i did earn 1300€ with lot size 0.5) Thank you for this great product !

Jaimor Barossi
145
Jaimor Barossi 2025.11.18 01:24 
 

EA simple the best .

TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Experten
Der Experte "QuantumPip" ist ein vollautomatischer Experte, der mehrere Symbole aus einem Chart handeln kann. Der Experte verwendet auch Preise von Gold, Öl, "Schmuksie" (meine Adaption des "Dixie"-Indikators), DAX oder FTSE, um Eingaben für die Symbole zu berechnen. Der Experte verwendet 2 Arten von rekurrenten neuronalen Modellen - 1 Netzwerk (Entscheidungen "Kauf" oder "Verkauf") und 2 Netzwerke (Entscheidungen "Kauf" oder "Unsicherheit" und "Verkauf" oder "Unsicherheit"). QuantumPip kann dah
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
Experten
Zeitlich begrenztes Angebot: 50% Rabatt auf den Einführungspreis für einen Tag! Opal ist ein leistungsstarkes Tool, das modernste Algorithmen und KI-gesteuerte Berechnungen verwendet. Dieser vollautomatische EA umfasst die außergewöhnlichen Qualitäten, die wir mit dem opulenten Edelstein verbinden: richtige Entscheidungsfindung, Besonnenheit und starker Schutz. Das Kapital wird durch fortschrittliche Money-Management-Module, Filter, zweistufige Trailing-Stops und flexible Anpassungsmöglichke
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Experten
Es handelt sich nicht um ein Raster, Martingal oder Glücksspiel. QuantReaper Mean Reversion nutzt reine Statistik und disziplinierte Logik, um Marktineffizienzen auszunutzen. Es identifiziert überzogene Preisbedingungen, quantifiziert die Volatilität und kehrt den Handel in Richtung Gleichgewicht mit definiertem Risiko und ohne Durchschnittsbildung um. Jede Entscheidung ist systematisch - keine Zufälligkeit, keine Emotionen. QuantReaper Mean Reversion EA ist ein sauberer, datengesteuerter Expert
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experten
Die Strategie des EA basiert auf dem Swing-Trading , mit Einstiegen nach scharfen Impulsen, die vom iPump-Indikator berechnet werden. Wie bereits erwähnt, hat der EA die Möglichkeit, manuelle Trades mit automatischer Unterstützung zu eröffnen. - für einen Abwärtstrend ↓ gehen wir nach einem korrigierenden Anstieg des Preises in einen Trade ein, der Vermögenswert gelangt in die überkaufte Zone, wir verkaufen entlang des Trends. - Bei einem Aufwärtstrend ↑ gehen wir nach einem korrigierenden Kurs
Range Breaker
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
Wir stellen Ihnen den "Range Breaker" vor. Range Breaker ist ein täglicher Breakout EA, der es Ihnen ermöglicht, eine individuelle tägliche Zeitspanne zu definieren. Sobald die festgelegte Zeitspanne verstrichen ist, platziert der "Range Breaker" zwei STOP/LIMIT-Orders an der oberen und unteren Grenze der Spanne. Dieser Ansatz ermöglicht es, tägliche ORB-Strategien zu automatisieren. Nach Ablauf der Tagesspanne können Sie entscheiden, ob Sie die Orders behalten oder schließen/löschen möchten.
Open Season
Philipp Shvetsov
Experten
Open Season ist ein vollautomatischer Expert Adviser, der es "aktiven" und "einstellbaren" Händlern ermöglicht, hochwahrscheinliche EURUSD H1-Preisaktionsausbrüche zu handeln. Er erkennt Preis-Action-Setups vor der Londoner Eröffnung und handelt Ausbrüche. Der EA macht sich die menschliche Psychologie zunutze, um hochwahrscheinliche Short-Positionen zu handeln. Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt Eingebauter Zeitfilter Drei Techniken zur Positionsgrößenbestimmung, um Ihrem Handelsst
R trend sync robot
Ekaterina Saltykova
Experten
r-Trend Sync Robot ist ein Expert Advisor für besonders volatile Märkte wie XAUUSD mit dynamischer Losgröße. Hauptmerkmale des EA : Der Algorithmus des Advisors basiert auf der Analyse umfangreicher historischer Daten (ab 1995 für EURUSD & EURJPY und ab 2004 für XAUUSD), die die Identifizierung allgemeiner Muster im Verhalten dieser Paare über eine breite Palette von Zeitrahmen gewährleistet. Die Analyse historischer Daten half dem Berater, Marktauslöser für mittelfristige Trends und Zyklen zu e
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Experten
SL Gold Scalper EA ist für den Handel mit dem Vermögenswert GOLD (XAUUSD) optimiert. Basierend auf der Analyse des Marktverhaltens eine Strategie, die Verlustgeschäfte minimiert, um die Martingale-Methode erfolgreich umzusetzen. Multi-Time-Frame-Analyse für einen höheren Prozentsatz von sicheren Einträge Vermeidung von Stop-Loss (SL) Jagd von den Marktmachern enthalten. Empfohlener Leitfaden des Expert Advisors ================================================ Eingabe-Einstellungen: MagicNumber
Golden Talos Edge
Marcelo Henrique Alexandre De Campos Arce
Experten
Golden Talos Edge - XAUUSD H1 (nur Long, Trendrücklauf, Prop-Safe) Golden Talos Edge ist ein konservativer, trendfolgender Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf H1. Er sucht nach sauberen Pullbacks innerhalb etablierter Aufwärtstrends, mit festem Stop-Loss, der immer auf der Brokerseite platziert wird, und ohne Martingale, Raster oder Arbitrage . Dies ist die marktfreundliche Version (Talos_V2.55) , die auf XAUUSD H1 beschränkt ist , nur LONG , mit einer robusten Kombination aus: EMA-Trendfilter
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experten
Revolutionieren Sie Ihr Trading-Spiel mit FabTradeX: Ein jahrzehntelang bewährter Expert Advisor für die GBPJPY-Meisterschaft! Starten Sie mit FabTradeX, einem ausgeklügelten Expert Advisor, der sorgfältig für den algorithmischen Handel mit dem Devisenpaar GBPJPY entwickelt wurde, in eine neue Ära der Handelskompetenz. Diese Powerhouse-Strategie ist nicht nur ein Spielveränderer - sie ist ein jahrzehntelanger Marktausbeutungstrend, der beständig überdurchschnittlich abschneidet und nur selten in
UniversalTrader
Remi Passanello
4.64 (11)
Experten
Universal Trader (UT) Dieser EA ist Teil der RPTrade Pro Solutions Systeme. UT ist ein Handelsroboter, der einen Trend- und Oszillator-Indikator verwendet. Er ist so konzipiert, dass er von jedem verwendet werden kann, sogar der absolute Anfänger im Handel kann ihn verwenden. Entwickelt für alle TimeFrames Verwendet Takes Profit, Stop Loss und Trailing Stop. Kann auch als Schalter ohne SL/TP arbeiten Funktioniert mit allen Paaren Wie funktioniert es? UT ist ein Trendfolgemodell. Er verwendet e
Ilan Universal mt5
Andriy Sydoruk
Experten
Ilan Universal ist ein automatischer Berater (Handelsroboter), der für den Handel auf allen Finanzmärkten eingesetzt wird. Er ist sowohl bei Anfängern als auch bei erfahrenen Händlern gefragt, da er die exakte Ausführung der Handelsregeln der gewählten Strategie, die Verringerung der Anzahl der subjektiven Fehler und die Entlastung der Zeit des Benutzers ermöglicht. Die empfohlene Einlage beträgt 10.000 $. Der große Wert dieses Algorithmus ist die Möglichkeit der Optimierung durch Eröffnungskur
Ichimoku Master ECC11
Dimitrios Dimas
5 (1)
Experten
Entdecken Sie die Macht der Ichimoku ECC 11 Strategie auf Meta Trader 5! Prop Firm Ready! Willkommen in der Welt von Ichimoku ECC 11, einem unvergleichlichen Expert Advisor (EA) für den anspruchsvollen Trader. Der Ichimoku ECC 11 basiert auf der robusten Meta Trader 5-Plattform und nutzt die Kraft des verehrten Ichimoku Kinko Hyo-Indikators, um eine außergewöhnliche Handelsperformance auf dem 15-Minuten-Chart zu erzielen. Das Wesentliche von Ichimoku ECC 11 Die Ichimoku ECC 11-Strategie wurde
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
Super Smart Triangle XXX
Giorgi Durgarian
Experten
Unser SMART TRIANGLE EA ist irgendwie wie ein Raster, aber er unterscheidet sich VIEL zu sehr von gewöhnlichen Raster- und Martingal-Strategien, weil wir immer im DREIECK handeln. Zum Beispiel werden in jeder Situation 3 Aufträge zur gleichen Zeit geöffnet (Zum Beispiel EURUSD, EURGBP und GBPUSD in diesem Dreieck. In jeder Situation spielt es keine Rolle, ob GBPUSD steigt oder fällt, wir haben immer EURGBP, der unsere Position absichert und im Falle eines volatilen Marktes Schutz bietet. Diese
Darwin Swing MT5
Guillaume Duportal
4.82 (49)
Experten
Darwin Swing MT5 Übersicht: Darwin Swing ist ein Expert Advisor für mittel­fristiges Swing-Trading. Er analysiert Unterstützungs- und Widerstandsbereiche und nutzt virtuelle Positionen, um mögliche Ausbrüche vorwegzunehmen. Reale Orders werden nur platziert, wenn die vordefinierten Bedingungen erfüllt sind. Nach dem Erfolg von Darwin Evolution folgt Darwin Swing, der parallel eingesetzt werden kann. Ziel ist es, sich mit langfristiger Ausrichtung möglichst eng an manuellen Handel anzulehnen. Es
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Experten
ADX Cross Sell - Präzision mit direktionaler Logik und fortschrittlichem dynamischem Management Aktuelle Version: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez "Kium" ️ Kompatibel mit: MetaTrader 5 ️ Typ: Automatischer Expertenberater (EA) Strategie: Trend mit Momentum-Validierung und Zeitfiltern Schutz: Dynamisches Risikomanagement (SL/TP/BE) Überblick . ADX Cross Buy ist ein trendorientierter Expert Advisor, der nach soliden Kaufgelegenheiten durch das Crossover des ADX-Indikators in Kombin
Imbalance HFT
Mei Yang
Experten
Bei dieser Strategie werden die Kursveränderungen kontinuierlich überwacht, wobei die gesamte Liquidität des Marktes absorbiert wird. Es ist ihr egal, wohin sich der Preis des Vermögenswerts entwickelt; solange es Preisschwankungen gibt, wird sie weiterhin Liquidität absorbieren. Ja, so unglaublich ist das. Die Strategie funktioniert besser bei Gold. Wenn sie auf Nicht-Goldwerten läuft, müssen die Parameter angepasst werden. Zeit: Am besten 5 Minuten Fester Stop-Loss: 800 Punkte Fester Gewinn:
Tatsumaki master scalper
Wilna Barnard
2 (1)
Experten
Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January Take advantage of this special offer before the price returns to $199 . Tatsumaki Master Scalper EA Nutze die Kraft des präzisen Handels mit dem Tatsumaki Master Scalper . Dieser hochmoderne Scalping-EA kombiniert fortschrittliche Strategien mit intelligenten Filtern, um dir einen entscheidenden Vorteil im Handel zu verschaffen. Entwickelt für Trader, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit verlangen, ist der Tatsumaki Mast
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experten
Versucht, verlorene Trades wiederherzustellen. Wenn sich ein Trade in die falsche Richtung bewegt, beginnt der Zone Recovery-Algorithmus. Es findet eine abwechselnde Serie von Buy- und Sell-Trades auf zwei bestimmten Niveaus statt, mit zwei Exit-Points über und jenseits dieser Niveaus. Sobald einer der beiden Exit-Points erreicht ist, schließen alle Trades mit einem kombinierten Gewinn oder Break-Even. Verwendung 1) Platzieren Sie den EA auf einem Chart und wählen Sie aus, wie der erste Handel
EDOSecret Munehisa Homma Candlestick Zen Execution
Pi Lin Li
Experten
《SAKATA ZEN EA: Hommas ³⁰⁰-Jahres-Kerzenleuchterkunst - Privater Volatilitätsjäger》 Wenn das Kerzenlicht der Edo-Ära drei Jahrhunderte durchquert, erwachen die Geister der Samurai in Ihren Charts zu neuem Leben Dies ist kein gewöhnliches Werkzeug, sondern Munehisa Hommas persönliche Kerzenleuchter-Alchemie 【CORE ENGINE】 Sakata Tactics Reborn Geheimnisse des Reismarktes aus dem 18. Jahrhundert quantisiert in ewig brennender Profitmotor Jeder Kerzenständer flüstert Hommas
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Experten
AlgoFusion FX ist ein Expert Advisor (EA) , der für Trader entwickelt wurde, die einen robusten, diversifizierten und mehrstrategischen Ansatz für den algorithmischen Handel verfolgen. Entwickelt für außergewöhnliches Risikomanagement, Marktanpassungsfähigkeit und Leistungsoptimierung, integriert dieser EA fortschrittliche quantitative Modelle und maschinelle Lernalgorithmen, um die Rentabilität in sich ständig verändernden Marktumgebungen zu verbessern. Egal, ob Sie ein institutioneller Trader
Yen Master EA
Yibeltal Beyabel Eneyew
Experten
Yen Master ist ein leistungsstarker und profitabler Expert Advisor, der eine Kombination von Techniken verwendet, um die optimalen Ein- und Ausstiegspunkte für den Handel zu ermitteln. Er wurde mit hochgenauen Daten im Backtesting getestet und für den Handel mit geringem Risiko optimiert. Im Folgenden finden Sie einige der Funktionen und Ergebnisse von Yen Master: Hohe Leistung : Yen Master hat einen sehr hohen Return on Investment. Der Expert Advisor kann ein kleines Konto von $200 auf $248.
Golden Mind EA
Leszek Aleksander Mroczek
Experten
Golden Mind EA - Adaptiver Rasterhandel für GOLD Beschreibung Golden Mind EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine dynamische BUY-only Grid-Strategie verwendet, die ausschließlich für den Handel mit GOLD (XAU/USD) entwickelt wurde. Was diesen EA von traditionellen Grid-Handelssystemen abhebt, ist seine intelligente, paarweise Positionsschließungslogik. Anstatt sich auf feste Take-Profit-Levels zu verlassen, berechnet Golden Mind EA die Gewinndifferenz zwischen Hande
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Double MACD
Daksh Ojha Kumar
Experten
Im Gegensatz zu vielen anderen Handelsrobotern, die in einer kurzen Backtest-Periode beeindruckende Ergebnisse zeigen oder Kurvenanpassungstechniken verwenden, wurde dieser Roboter über einen langen Zeitraum von 3 Jahren getestet. Die Backtest-Ergebnisse sind realistisch und zeigen, dass der Roboter sich an verschiedene Marktumgebungen anpassen kann und langfristig profitabel bleibt. Dieser Forex-Handelsroboter wurde entwickelt, um Privatanlegern eine leistungsstarke und risikoarme Lösung zu bie
CalcWave
Mohit Kumar
Experten
CalcWave EA: Eine robuste, indikatorfreie Handelslösung (nur für EURUSD daily & H1 chart) CalcWave ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der sich ausschließlich auf mathematische Modelle und Money-Management-Regeln stützt - es werden keine Chart-Indikatoren für die Handelsausführung verwendet. Gestützt auf über 20 Jahre Handelserfahrung behandelt dieser EA den Handel als ein Geschäft, nicht als Glücksspiel, und passt sich den dynamischen Märkten von heute an. Hauptmerkmale Verwendet
