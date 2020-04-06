PROTO Fx baut auf der Grundlage von PHantom N1 auf, geht jedoch konzeptionell einen Schritt weiter.

Es basiert auf einem verfeinerten, datengetriebenen Ansatz und wurde über mehrere Jahre hinweg mit umfangreichen historischen Marktdaten sowie Live-Markverhalten trainiert.

Die Entwicklungsumgebung umfasste reale Kursbewegungen, Volatilitätszyklen, strukturelle Marktveränderungen und makroökonomische Ereignisse.

Neben klassischen technischen Indikatoren verarbeitet PROTO Fx multimodale Datenströme darunter auch visuelle Chartmuster, Candlestick-Strukturen und Orderflow-Profile.

Ziel war es, ein Modell zu schaffen, das Marktdynamiken nicht nur erkennt, sondern selektiver und robuster reagiert als sein Vorgänger.

PROTO Fx passt sich kontinuierlich an neue Marktbedingungen an und filtert minderwertige Signale deutlich aggressiver heraus ohne auf fest einprogrammierte Regeln angewiesen zu sein.