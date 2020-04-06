PROTO Fx

PROTO Fx EA – Fortgeschrittenes KI-Expertensystem mit mehrschichtiger Marktintelligenz

PROTO Fx baut auf der Grundlage von PHantom N1 auf, geht jedoch konzeptionell einen Schritt weiter.
Es basiert auf einem verfeinerten, datengetriebenen Ansatz und wurde über mehrere Jahre hinweg mit umfangreichen historischen Marktdaten sowie Live-Markverhalten trainiert.
Die Entwicklungsumgebung umfasste reale Kursbewegungen, Volatilitätszyklen, strukturelle Marktveränderungen und makroökonomische Ereignisse.
Neben klassischen technischen Indikatoren verarbeitet PROTO Fx multimodale Datenströme darunter auch visuelle Chartmuster, Candlestick-Strukturen und Orderflow-Profile.

Ziel war es, ein Modell zu schaffen, das Marktdynamiken nicht nur erkennt, sondern selektiver und robuster reagiert als sein Vorgänger.
PROTO Fx passt sich kontinuierlich an neue Marktbedingungen an und filtert minderwertige Signale deutlich aggressiver heraus ohne auf fest einprogrammierte Regeln angewiesen zu sein.

1. Verbesserte visuelle Marktverarbeitung

Ein zentrales Element von PROTO Fx ist die Fähigkeit, die aktuelle Marktsituation visuell zu erfassen und zu interpretieren, ähnlich wie bei PHantom N1, jedoch mit einer verbesserten Filterlogik.
Der EA erzeugt strukturierte Darstellungen der Chartdaten und verarbeitet diese über eine KI-gestützte Pattern-Engine.

Im Vergleich zur vorherigen Generation legt PROTO Fx mehr Wert auf Trendqualität und strukturelle Stabilität: Unterstützungen, Widerstände, Konsolidierungszonen und Ausbruchsdynamiken werden bewertet,
während verrauschte Setups mit geringer Wahrscheinlichkeit konsequenter verworfen werden.

2. Mehrschichtige KI-Validierungs-Engine

Die visuell und technisch erfassten Informationen durchlaufen einen mehrstufigen Validierungsprozess, der eine semantische KI-Ebene (GPT-5.1) zur kontextuellen Bewertung beinhaltet.
Diese Engine prüft die Plausibilität erkannter Muster, bewertet die Marktstimmung anhand historischer Reaktionen und klassifiziert Signale nach verschiedenen Qualitätsstufen.

Durch diese mehrstufige Pipeline – visuelle Erkennung, quantitative Filter und logische Analyse – werden schwache oder widersprüchliche Signale strenger gefiltert als zuvor.
PROTO Fx konzentriert sich auf Setups mit hoher Überzeugungskraft und reduziert Overtrading in unsicheren Marktphasen.

3. PROTO Fx Core – Adaptive Handelslogik

Nach der Validierung gelangt das Signal in das PROTO Fx Core-Modul – ein intern trainiertes Entscheidungsmodell, das verbesserte Risikoprofile und Marktzustandserkennung nutzt.
Der Core bewertet Signalstärke, Volatilitätsregime, die jüngste Handelsperformance sowie Korrelationen mit anderen Instrumenten, bevor ein Trade platziert wird.

PROTO Fx führt im Vergleich zu PHantom N1 verfeinerte Mechanismen ein: dynamische Risikoskalierung basierend auf Volatilität, intelligenteres Timing der Einstiege sowie optionale
Teilgewinnmitnahmen für eine gleichmäßigere Equity-Kurve. Die Entscheidungsfindung bleibt regelbasiert, ist jedoch adaptiv – konzipiert, um schnell zu reagieren, ohne instabil zu werden.

4. Technische Ausführung, Risikokontrolle & Sicherheit

  • Optimierte Orderausführung mit reduzierter Latenz und verbesserter Handhabung von Spread/Slippage
  • Kontinuierliche Überwachung auf außergewöhnliche Volatilität oder News-Einflüsse
  • Verfeinerte proprietäre Risiko-Engine für Lotgröße, Stop-Loss- / Take-Profit-Abstimmung und Drawdown-Begrenzung
  • Schutzmodi bei hochrelevanten Nachrichten oder extremen Marktphasen zur Reduzierung der Exponierung

PROTO Fx ist darauf ausgelegt, autonom zu arbeiten und dabei den Kapitalschutz in den Vordergrund zu stellen. In unklaren Marktphasen pausiert das System temporär, anstatt Trades zu erzwingen.

5. Wichtige Funktionen auf einen Blick

  • Verbesserte visuelle Echtzeitanalyse im Vergleich zu PHantom N1
  • Mehrschichtige KI-Verifikationspipeline für eine höhere Qualität der Trades
  • Adaptive Entscheidungslogik mit volatilitätsabhängiger Risikoskalierung
  • Fokus auf stabiles Equity-Wachstum und reduziertes Overtrading
  • Skalierbar über mehrere Symbole hinweg, optimiert für M30 / H1
  • Geeignet für Intraday-, Swing- und semi-automatisierte Handelsansätze

Anforderungen & Empfehlungen
1 Broker Beliebig (niedriger Spread, schnelle Ausführung)
2 Mindesteinzahlung 100$
3 Hebel Min. 1:30
4 Zeitrahmen M30 / H1
5 VPS Bitte nutzen Sie einen VPS 24/7
6 Symbol XAUUSD (und weitere)


PROTO Fx ist kein einfacher Expert Advisor, sondern ein fortschrittliches KI-Trading-Framework, das den Markt ähnlich wie ein erfahrener Mensch analysiert – jedoch strukturierter, schneller und ohne emotionale Verzerrung.
Die Kombination aus verbesserter visueller Verarbeitung, mehrschichtiger KI-Validierung und einem erweiterten Entscheidungs-Core hebt das mit PHantom N1 eingeführte Konzept auf ein neues Niveau.
 Ideal für Trader, die auf KI-gestützte Entscheidungsunterstützung setzen möchten und dabei volle Transparenz sowie Kontrolle über ihr Risiko behalten wollen.

PHantom N1
Sofya Tselishcheva
Experten
PHantom N1 EA – Intelligentes Expert-System mit visueller Marktverarbeitung PHantom N1 basiert auf einem datengetriebenen Ansatz und wurde über mehrere Jahre hinweg mit umfangreichen historischen Marktdaten trainiert. Die Entwicklungsumgebung bestand aus realen Preisbewegungen, Volatilitätsphasen, strukturellen Marktänderungen und externen Einflüssen. Dabei wurde nicht nur auf klassische technische Indikatoren zurückgegriffen, sondern auch auf multimodale Datenströme – dazu zählen unter andere
