Erobern Sie den Markt mit Velocity Crossover!

Hören Sie auf zu raten und beginnen Sie, mit Zuversicht zu handeln. Der Velocity Crossover-Indikator ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das die besten gleitenden Durchschnitte (MA) und MACD-Momentum zu kristallklaren Handelssignalen kombiniert, um hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiege zu identifizieren.

Dies ist nicht nur ein weiterer Durchschnittsindikator, sondern eine intelligente Bestätigungsmaschine. Er wartet darauf, dass der Kurs einen wichtigen gleitenden Durchschnitt überschreitet, und vergleicht dann diese Bewegung mit der starken Verschiebung im MACD-Momentum. Das Ergebnis? Saubere, validierte Kauf- und Verkaufspfeile, die direkt auf Ihrem Chart angezeigt werden, so dass Sie nie eine bestätigte Bewegung verpassen.

Hauptmerkmale und Handelsvorteile:

Doppelte Bestätigungssignale: Erzielen Sie eine überragende Genauigkeit, indem Sie einen Crossover des Kurses über den MA UND eine gleichzeitige Momentum-Bestätigung durch den MACD benötigen. Dadurch werden Störgeräusche ausgeschaltet und Fehlsignale reduziert.

Visuelle Pfeil-Warnungen: Erkennen Sie sofort, wo sich der Kurs befindet, da die Kauf- (weiß) und Verkaufspfeile (rot) deutlich auf dem Chart angezeigt werden.

Eingebauter Trend-Filter: Aktivieren Sie den optionalen EMA 200-Filter , um sicherzustellen, dass Ihre Signale mit dem Haupttrend übereinstimmen. Es werden nur Käufe getätigt, wenn der Kurs über dem 200 EMA liegt, und Verkäufe, wenn er darunter liegt, was die Signalqualität erheblich verbessert.

Umfassendes Alarmsystem: Verpassen Sie nie wieder ein Setup, auch wenn Sie nicht am Bildschirm sitzen. Der Indikator bietet Warnungen, E-Mail und Push-Benachrichtigungen (SendApp) direkt auf Ihr mobiles Gerät.

Einstellbare Empfindlichkeit: Passen Sie die wichtigsten MA- und MACD-Parameter an Ihren Handelsstil und die jeweiligen Marktbedingungen an.

Informative Anzeige: Ein detailliertes Info-Panel auf Ihrem Chart bietet eine Zusammenfassung der aktuellen MA-Position, des MACD-Status und des letzten Signals auf einen Blick.

Velocity Crossover-Parameter: Ihr anpassbarer Vorteil

Passen Sie den Indikator mit diesen einfachen Eingaben genau an Ihre Strategie an:

MA_Periode: Legt die Periode für den Exponential Moving Average fest (Standardwert 20).

FastEMA: Die Einstellung der schnellen Periode für die MACD-Berechnung (Standardwert 12).

SlowEMA: Die Einstellung der langsamen Periode für die MACD-Berechnung (Standardwert 26).

SignalPeriode: Die Periode der Signallinie für die MACD-Berechnung (Voreinstellung 9).

EMAFilter verwenden: Ein einfacher Schalter, um den leistungsstarken EMA-200-Filter ein- oder auszuschalten.

EMAPeriode: Die Periode für den Haupttrendfilter EMA (Standardwert 200).

EMAAngewandterKurs: Der zur Berechnung des EMA-Filters verwendete Preis (Standardwert PRICE_CLOSE).

AktivierenBenachrichtigen: Hauptschalter zur Aktivierung aller Benachrichtigungsfunktionen.

SendAlert/SendApp/SendEmail: Individuelle Schalter für Bildschirm-Pop-ups, mobile Benachrichtigungen und E-Mail-Warnungen.

AlertDelaySeconds: Verhindert Alarm-Spam, indem eine Mindestzeitverzögerung zwischen neuen Signalen festgelegt wird (Standardwert 60 Sekunden).

PfeilAbstand: Steuert den Abstand zwischen dem Signalpfeil und dem Candlestick (Standardwert 10).

Verschieben: Ermöglicht es Ihnen, die gesamte Indikatorausgabe auf dem Chart vorwärts oder rückwärts zu verschieben (Standardwert 0).

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung:

Maximieren Sie die Ergebnisse von Velocity Crossover durch die Integration leistungsstarker Marktanalysetools. Die Kombination der präzisen Signale mit fortschrittlichen Konzepten wie Unterstützung/Widerstand und automatischer Trenderkennung wird Ihr Trading auf die nächste Stufe heben.

Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren für maximale Ergebnisse, wie z.B.:

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen .

Sind Sie bereit, Ihre Handelsanalyse von kompliziert in klar zu verwandeln? Laden Sie den Velocity Crossover noch heute herunter und beginnen Sie damit, bestätigte Signale zu sehen, auf die es ankommt!