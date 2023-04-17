Pro Sessions MT4

Dies ist ein Indikator für Handelssitzungen, der alle Niveaus (Open-High-Low-Close) für vier Sitzungen anzeigen kann. Der Indikator kann auch Sitzungsniveaus vorhersagen. Die Sessions können mit Linien oder Rechtecken (leer oder gefüllt) gezeichnet werden, die Linien können bis zur nächsten Session verlängert werden. Sie können jede Session einfach durch Drücken von Hotkeys (standardmäßig '1', '2', '3', '4') aus- und einblenden.

Sie können ASR-Zeilen (Average Session Range) anzeigen (Standard-Hotkey 'A'). Dies ist ähnlich wie die ADR-Berechnung, nur dass sie auf der Grundlage der letzten X Sitzungen berechnet wird, was es Ihnen ermöglicht, die potenzielle Spanne der aktuellen (und vorherigen) Sitzungen zu sehen (wie weit sich der Preis heute bewegen kann). Der Durchschnitt wird als die Summe der vorherigen Sitzungen geteilt durch die Anzahl der Sitzungen (Parameter 'ASR period (num sessions to calculate the average)') berechnet, jede Sitzung hat ihren eigenen ASR-Wert.

Der Indikator berechnet und zeichnet zukünftige Sitzungen und deren Größe. Eridentifiziert korrekt Löcher in der Geschichte der Kurse.
Er kann auch ein vertikales Trennzeichen am Anfang jeder Sitzung zeichnen.

Der Indikator bestimmt automatisch das Farbschema des Charts.

Er sendet auch Warnungen, wenn der Kurs die Niveaus der Sitzung berührt oder wenn der Kurs die geschlossene Sitzung in einem bestimmten Abstand durchbricht. Die Warnungen für jede Sitzung können deaktiviert werden.

Der Parameter"Stop session if the other session starts" (Hotkey 'S') ermöglicht es Ihnen, eine alte Session zu stoppen und Alarme zu erhalten, wenn sie in einer neuen Session durchbrochen wird.

Der Indikator kann Pivot-Levels zeichnen und daraufhin Alarme senden. Diese Niveaus werden auf der Grundlage der Werte der vorangegangenen Sitzungen berechnet ( Standard-Hotkey ' P').


Parameter

Anzahl der zu zeichnenden Tage.
Zeitversatz (addiert Verschiebung für alle Sitzungen).
Show Future Sessions - zeigt erwartete Sitzungen in der Zukunft.
Show Open lines.
Show High lines.
Show Low lines.
Show Close lines.
Show Middle lines (zwischen High-Low)
Extend lines to the next Session.
Show Rectangles High-Low.
Show Rectangles Open-Close.
Fill High-Low.
Fill Open-Close.
Vertikale Linie am Anfang anzeigen.
Sitzungsnamen anzeigen.
Wochentag anzeigen.
Sitzungsspanne anzeigen.
Prozentuale Änderungen anzeigen - zeigt die prozentuale Änderung des Preises zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs der Sitzung oder zwischen dem Höchst- und dem Tiefstkurs der Sitzung an.
Sitzung anhalten, wenn die andere Sitzung beginnt - Sydney endet mit dem Beginn von Tokio. Tokio endet zu Beginn von London. London endet zu Beginn von New York.
Hotkey zum Umschalten von 'Sitzung anhalten'
Farbschema.

Sitzung #1
Sitzung aktivieren.
Sitzungsname.
Startzeit (Brokerzeit).
Endzeit (Brokerzeit).
Linienfarbe.
Linienbreite.
Linienstil.
Füllfarbe High-Low.
Füllfarbe Open-Close.
Farbe der Rechtecklinie.
Breite der Rechtecklinie.
Stil der Rechtecklinie.
Farbe der vertikalen Linie.
Breite der vertikalen Linie.
Stil der vertikalen Linie.
Textfarbe.
Name der Schriftart.
Schriftgröße.
Textbeschriftung auf dem.
Hotkey zum Umschalten der Sitzung.

Die gleichen Parameter für die Sitzungen #2, #3, #4.


Sitzungen Pivot

Pivot anzeigen
Modus des Pivots:

  • Klassisch
  • Woodie
  • DeMark
  • Camarilla

Future Pivot anzeigen.

Durchschnittliche Session Range

ASR-Linien anzeigen.
ASR-Periode (Anzahl der Sitzungen zur Berechnung des Durchschnitts).
Die Mitte der ASR ist:

  • bei der Session Open
  • zwischen Hoch-Tief
  • zwischen Open-Close
  • bei der Session Close
Hotkey zum Umschalten von 'ASR'.


Alarme
Aktuelle Sitzungen prüfen (noch nicht geschlossen)
Vorherige Sitzungen prüfen (heute oder gestern geschlossen)
Alarm, wenn der Preis 'Open' berührt hat
Alarm, wenn der Preis 'High' berührt hat
Alarm, wenn der Preis 'Low' berührt hat
Alarm, wenn der Preis 'Close' berührt hat
Alarm, wenn der Preis 'Middle' berührt hat
Alarm bei Berührung von 'ASR'
Alarm bei Berührung eines der Pivot-Levels
Alarm nur bei Bar-Closing
Alarm bei Beginn einer neuen Session
Alarm, wenn der Preis die geschlossene Session um die Distanz durchbricht
Distanz für den Session Breakout
Pop-up-Alarm des MT
Push-Benachrichtigungen
E-Mail-Benachrichtigungen
Tonalarm
Alarme für Session #1 zulassen
Alarme für Session #2 zulassen
Alarme für Session #3 zulassen
Alarme für Session #4 zulassen

Bewertungen 5
Kris
192
Kris 2025.04.12 08:24 
 

Excellent indicator, easily the best on the market! The developer is also very responsive and quick to make updates when necessary.

Lev Vladimirovic Marushkin
2034
Lev Vladimirovic Marushkin 2024.07.23 21:56 
 

best

Chapa
472
Chapa 2023.07.21 05:35 
 

There is not a single sessions indicator like this one out there. So customizable, the author has thought of just about everything and includes pivots to boot.... VERY SLICK! Awesome customer service as well. Prompt, professional and very receptive to suggestions. I had a request and Taras had an update within 24hrs... TOTAL PRO! .............. and thanks for the 10 activations!

