Pro Sessions MT4

Dies ist ein Indikator für Handelssitzungen , der alle Niveaus (Open-High-Low-Close) für vier Sitzungen anzeigen kann. Der Indikator kann auch Sitzungsniveaus vorhersagen. Die Sessions können mit Linien oder Rechtecken (leer oder gefüllt) gezeichnet werden, die Linien können bis zur nächsten Session verlängert werden. Sie können jede Session einfach durch Drücken von Hotkeys (standardmäßig '1', '2', '3', '4') aus- und einblenden.

Sie können ASR-Zeilen (Average Session Range) anzeigen (Standard-Hotkey 'A'). Dies ist ähnlich wie die ADR-Berechnung, nur dass sie auf der Grundlage der letzten X Sitzungen berechnet wird, was es Ihnen ermöglicht, die potenzielle Spanne der aktuellen (und vorherigen) Sitzungen zu sehen (wie weit sich der Preis heute bewegen kann). Der Durchschnitt wird als die Summe der vorherigen Sitzungen geteilt durch die Anzahl der Sitzungen (Parameter 'ASR period (num sessions to calculate the average)') berechnet, jede Sitzung hat ihren eigenen ASR-Wert. Der Indikator berechnet und zeichnet zukünftige Sitzungen und deren Größe. Eridentifiziert korrekt Löcher in der Geschichte der Kurse.

Er kann auch ein vertikales Trennzeichen am Anfang jeder Sitzung zeichnen. Der Indikator bestimmt automatisch das Farbschema des Charts.

Er sendet auch Warnungen, wenn der Kurs die Niveaus der Sitzung berührt oder wenn der Kurs die geschlossene Sitzung in einem bestimmten Abstand durchbricht. Die Warnungen für jede Sitzung können deaktiviert werden.

Der Parameter"Stop session if the other session starts" (Hotkey 'S') ermöglicht es Ihnen, eine alte Session zu stoppen und Alarme zu erhalten, wenn sie in einer neuen Session durchbrochen wird.

Der Indikator kann Pivot-Levels zeichnen und daraufhin Alarme senden. Diese Niveaus werden auf der Grundlage der Werte der vorangegangenen Sitzungen berechnet ( Standard-Hotkey ' P').





Parameter



Anzahl der zu zeichnenden Tage.

Zeitversatz (addiert Verschiebung für alle Sitzungen).

Show Future Sessions - zeigt erwartete Sitzungen in der Zukunft.

Show Open lines.

Show High lines.

Show Low lines.

Show Close lines.

Show Middle lines (zwischen High-Low)

Extend lines to the next Session.

Show Rectangles High-Low.

Show Rectangles Open-Close.

Fill High-Low.

Fill Open-Close.

Vertikale Linie am Anfang anzeigen.

Sitzungsnamen anzeigen.

Wochentag anzeigen.

Sitzungsspanne anzeigen.

Prozentuale Änderungen anzeigen - zeigt die prozentuale Änderung des Preises zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs der Sitzung oder zwischen dem Höchst- und dem Tiefstkurs der Sitzung an.

Sitzung anhalten, wenn die andere Sitzung beginnt - Sydney endet mit dem Beginn von Tokio. Tokio endet zu Beginn von London. London endet zu Beginn von New York.

Hotkey zum Umschalten von 'Sitzung anhalten'

Farbschema.



Sitzung #1

Sitzung aktivieren.

Sitzungsname.

Startzeit (Brokerzeit).

Endzeit (Brokerzeit).

Linienfarbe.

Linienbreite.

Linienstil.

Füllfarbe High-Low.

Füllfarbe Open-Close.

Farbe der Rechtecklinie.

Breite der Rechtecklinie.

Stil der Rechtecklinie.

Farbe der vertikalen Linie.

Breite der vertikalen Linie.

Stil der vertikalen Linie.

Textfarbe.

Name der Schriftart.

Schriftgröße.

Textbeschriftung auf dem.

Hotkey zum Umschalten der Sitzung.

Die gleichen Parameter für die Sitzungen #2, #3, #4.





Sitzungen Pivot

Pivot anzeigen

Modus des Pivots:



Klassisch

Woodie

DeMark

Camarilla

Future Pivot anzeigen.





Durchschnittliche Session Range

ASR-Linien anzeigen.

ASR-Periode (Anzahl der Sitzungen zur Berechnung des Durchschnitts).

Die Mitte der ASR ist:



bei der Session Open

zwischen Hoch-Tief

zwischen Open-Close

bei der Session Close

Hotkey zum Umschalten von 'ASR'.



Alarme

Aktuelle Sitzungen prüfen (noch nicht geschlossen)

Vorherige Sitzungen prüfen (heute oder gestern geschlossen)

Alarm, wenn der Preis 'Open' berührt hat

Alarm, wenn der Preis 'High' berührt hat

Alarm, wenn der Preis 'Low' berührt hat

Alarm, wenn der Preis 'Close' berührt hat

Alarm, wenn der Preis 'Middle' berührt hat

Alarm bei Berührung von 'ASR'

Alarm bei Berührung eines der Pivot-Levels

Alarm nur bei Bar-Closing

Alarm bei Beginn einer neuen Session

Alarm, wenn der Preis die geschlossene Session um die Distanz durchbricht

Distanz für den Session Breakout

Pop-up-Alarm des MT

Push-Benachrichtigungen

E-Mail-Benachrichtigungen

Tonalarm

Alarme für Session #1 zulassen

Alarme für Session #2 zulassen

Alarme für Session #3 zulassen

Alarme für Session #4 zulassen