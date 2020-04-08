Pivot Flow Pro - Trend-Struktur-Marktrichtung unter Verwendung von Pivot-Hochs und -Tiefs, um ein dynamisches Bull/Bear-Band zu bilden.



Nicht nachzeichnender Trend-Struktur-Indikator, der die Marktrichtung unter Verwendung von gemittelten Pivot-Hochs und -Tiefs identifiziert, um ein dynamisches Bull/Bear-Band zu bilden, mit Signalen, die ausschließlich auf geschlossenen Kerzen bestätigt werden. Wenn der Preis über oder unter den adaptiven Pivot-Levels schließt, wechselt der Indikator den Trend und druckt einen Flip-Pfeil, während Fortsetzungspunkte gültige Ausbruchspunkte in Richtung der aktuellen Struktur hervorheben - so erhalten Sie einen klaren, geräuschgefilterten Blick auf Trendumkehrungen und Trendmomentum.

MT4 Any Time Frame



Win Rate bei 93% und seit über 1 Jahr live getestet.



* Der Handel beinhaltet ein Risiko. Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.