Trend Line GEN
- Indikatoren
- Gede Egi Narditya
- Version: 1.0
Entwickler: gedeegi
Allgemeine Beschreibung
Trend Line GEN adalah indikator yang secara otomatis menggambar trendline berdasarkan titik-titik swing penting (highs dan lows) pada chart. Dieser Indikator kann als Unterstützung und Widerstand dienen, um den Handel zu unterstützen.
Hauptmerkmale
- Automatische Swing-Erkennung: Mengidentifikasi pivot high dan pivot low secara otomatis.
- Flexible Slope-Berechnung: Pilihan metode perhitungan kemiringan berdasarkan ATR (volatilitas), Stdev (deviasi standar), atau Linreg (regresi linear).
- Übersichtliche Visualisierung: Menampilkan garis historis sebagai garis solid dan memproyeksikan garis masa depan sebagai garis putus-putus.
- Vollständige Anpassung: Pengaturan periode, multiplier slope, dan warna dapat disesuaikan.
Verwendung im Handel
- Identifizierung von Unterstützungen und Widerständen: Garis atas berfungsi sebagai resistance; garis bawah berfungsi sebagai support.
- Ausbruchs-Bestätigung: Menunjukkan potensi breakout saat harga menembus salah satu garis secara signifikan.
- Trendrichtung lesen: Die Trendbestätigung ist wichtig, wenn der Kurs eine bestimmte Richtung einschlägt.
