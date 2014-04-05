Starke Trends einfangen - Intelligente Rauschfilterung - Klare Signale

ADX Sniper ist ein Signalindikator für MetaTrader 5, der unter Verwendung einer fortschrittlichen ADX- und DI-Logik in Kombination mit einem EMA-Trendfilter entwickelt wurde. Er hilft Händlern zu erkennen, wann der Markt beginnt, einen starken Trend zu bilden und liefert nur dann Signale, wenn die Marktbedingungen wirklich für den Handel geeignet sind.

ADX Sniper erzeugt keine Zufallssignale.

Der Indikator wird nur dann aktiviert, wenn der Markt eine ausreichende Trendstärke aufweist, was dem Händler hilft, abgehackte und seitwärts gerichtete Bedingungen zu vermeiden.

Kernsignal-Logik:

ADX bricht über den Schwellenwert für die Trendstärke aus (Standard: 25)

Kombiniert mit DI+ und DI- Richtung

Ideal für das Erkennen des Anfangsstadiums eines neuen Trends

DI+ kreuzt über DI-: Kaufsignal

DI+ kreuzt unter DI-: VERKAUFSSIGNAL

Wirksam bei bereits etablierten Trends

Handelsstrategie:

Der ADX Sniper basiert auf einer trendfolgenden Handelsstrategie mit zwei Kernkomponenten:

Das EMA-System fungiert als Marktkompass, der die primäre Trendrichtung definiert:

UPTREND: EMA_Short > EMA_Long (grün)

ABWÄRTS: EMA_Short < EMA_Long (rot)

Der Indikator verwendet einen ADX-Breakout-Algorithmus in Kombination mit DI-Cross-Signalen, um ein starkes Momentum und optimale Einstiegspunkte zu erkennen.

Die Signale werden visuell angezeigt als:

BUY-Pfeile (aufwärts gerichtete Pfeile)

SELL-Pfeile (abwärts gerichtete Pfeile)

Regeln der Kernstrategie

Handeln Sie nur in der Richtung des durch den EMA definierten Haupttrends

BUY-Trades nur während eines UPTREND mit einem gültigen BUY-Signal von ADX oder DI eingehen

Verkaufen Sie nur während eines DOWNTRENDs mit einem gültigen SELL-Signal von ADX oder DI

Dieser Ansatz hilft, gegenläufige Trades zu vermeiden, reduziert das Rauschen und verbessert die Zuverlässigkeit der Signale.



Erweiterte Filter (optional ein/aus):

ADX Sniper bietet flexible Filtereinstellungen zur Anpassung an unterschiedliche Handelsstile:

EMA Trend Filter (Fast EMA und Slow EMA)

EMA Short-Filter (Preis vs. Fast EMA)

EMA Slope Filter (EMA Steigung zur Bestätigung des Momentums)

Ichimoku-Wolkenfilter (starke Trendbestätigung)

RSI-Filter (Vermeidet Rauschen und Seitwärtsmärkte)

ADX-Anstiegsfilter (signalisiert nur, wenn der ADX steigt)

Diese Filter reduzieren die Zahl der Fehlsignale erheblich und sorgen dafür, dass nur qualitativ hochwertige Handelseinträge erhalten bleiben.

Für wen ist dieser Indikator geeignet?

Trendfolgende Trader

Trader, die ADX, DI, EMA oder Ichimoku verwenden

Manuelle Trader, die klare und übersichtliche Signale benötigen

Händler, die Signale als Input für EAs oder halbautomatische Systeme verwenden möchten.

ADX Sniper verspricht keine Gewinne, aber es hilft Händlern, nur dann zu handeln, wenn der Markt wirklich im Trend liegt.

Weniger Signale - höhere Qualität - sicherere und diszipliniertere Handelsentscheidungen.