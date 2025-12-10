Kaufmans AMA Candle

RITZ-Kerze Kaufmans AMA

ist ein präziser Marktflussindikator, der auf Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA / AMA) basiert - einem dynamischen Glättungsalgorithmus, der sich automatisch an die sich verändernde Volatilität anpasst.

Diese verbesserte Version interpretiert das AMA-Momentum direkt in intelligente Kerzen-Farbsignale, die Händlern eine saubere, geräuschgefilterte Sicht auf die Trendstärke und die Tendenzrichtung bieten.

Während sich die meisten Indikatoren übermalen oder zu langsam reagieren, liefert RITZ Candle AMA stabile, nicht übermalende Farbveränderungen, die auf echten, bestätigten Kursbewegungen basieren.

Das Ergebnis: eine klare visuelle Anleitung, die über alle Zeitrahmen hinweg konsistent funktioniert - von schnellen Scalping-Charts bis hin zur MN1-Makrostruktur.

"Saubere Trendverlaufsvisualisierung, angetrieben durch Kaufmans Adaptive MA - stabil, nicht übermalend und präzise anpassbar."

Wichtigste Highlights

Adaptive Trendfärbung

Kurskerzen werden automatisch auf der Grundlage der Steigung und Beschleunigung der Kaufman-AMA eingefärbt, so dass Sie Trendfortsetzungen, Erschöpfungen und potenzielle Umkehrungen auf einen Blick erkennen können.

Nicht-umfärbende Logik

Der Indikator verwendet nur bestätigte Balken.

Kein Neulackieren. Keine Zweideutigkeit. Was Sie auf dem Chart sehen, ist das, was der Markt gedruckt hat.

Volatilitätsbewusste Präzision

AMA reagiert in Phasen hoher Volatilität schneller und verlangsamt sich in Konsolidierungsphasen - für gleichmäßige, zuverlässige Signale ohne Ausschläge.

Multi-Timeframe-Stabilität

Die Engine ist so optimiert, dass sie sich von M1 bis MN1 konsistent verhält, einschließlich historischer Segmente, in denen sich das Volatilitätsverhalten drastisch ändert.

Funktioniert mit jedem Handelsstil

Scalping - Day-Trading - Swing-Trading - Automatisierte Strategiebestätigung - Trendstruktur-Visualisierung.

Für wen ist es geeignet?

Trader, die saubere Charts mit weniger Fehlsignalen wünschen

Preisaktive Händler, die eine dynamische Trendbestätigung benötigen

Algorithmische Trader, die eine stabile, nicht-nachmalende Logik wünschen

Jeder, der AMA/KAMA mag, es aber direkt auf Kerzen visualisiert haben möchte

Was macht diese Version anders

Diese Implementierung integriert Kaufman's AMA in die Kerzendaten selbst - nicht nur als separate Zeile.

Der Indikator berechnet eine echte ER-basierte Effizienz, wendet eine nicht-übermalende Farblogik an und bewahrt die Integrität der AMA-Welle selbst auf sehr alten oder großen Zeitrahmen.

Er bietet eine glatte Trendwellenform, die sich intelligent anpasst und in allen Marktregimen visuell stabil bleibt.