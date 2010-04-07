SMMA Bands Indicator

Der SMMA-Bands-Indikator ist ein fortschrittliches, volatilitätsbasiertes Handelsinstrument, das 6 dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus um eine von zwei geglätteten gleitenden Durchschnitten (SMMA) gebildete Hüllkurve erzeugt.

    Dieser Indikator kombiniert die Zuverlässigkeit der SMMA-Trend-Identifikation mit der Präzision von Standardabweichungs-basierten Volatilitätsbändern, wodurch er sich sowohl für Trendfolge- als auch für Mean-Reversion-Strategien eignet.
    Jedes Band hat seinen eigenen Puffer für die Verwendung in EA.

    machen Sie gerne Vorschläge und fügen Sie Bewertungen hinzu, ich werde immer sorgfältig antworten.
    und wünschen Ihnen gute Trades.
    Elie


