Phoenix Candlestick Pattern Monitor (MT5)





Echtzeit-Tool zur Erkennung und Überwachung von Kerzenmustern für MetaTrader 5. Identifiziert automatisch klassische Kerzenmuster über mehrere Symbole hinweg und zeigt umfassende Musterstatistiken über ein visuelles Dashboard an.





Übersicht





Der Phoenix Candlestick Pattern Monitor erkennt und verfolgt Doji-, Hammer-, Shooting Star-, Bullish Engulfing-, Bearish Engulfing-, Morning Star-, Evening Star-, Three White Soldiers- und Three Black Crows-Muster. Das System scannt bis zu 18 konfigurierbare Symbole gleichzeitig und führt Musterzählstatistiken für jedes überwachte Instrument.





Das Dashboard zeigt das Auftreten von Mustern in einem übersichtlichen Rasterformat mit Symbolnamen, Gesamtzahl der Muster und dem zuletzt erkannten Muster an. Jedes erkannte Muster kann visuelle Pfeile auf dem Chart mit anpassbaren Farben für bullische und bärische Signale auslösen. Die Mustererkennung läuft bei Schlusskursen, um bestätigte Signale ohne Neudarstellung zu gewährleisten.





Die Alarmfunktion umfasst Popup-Benachrichtigungen, akustische Alarme und mobile Push-Benachrichtigungen, wenn sich Muster auf überwachten Symbolen bilden. Das System unterstützt die musterbezogene Filterung von Alarmen, sodass sich Händler auf ausgewählte Muster konzentrieren und andere ignorieren können. Alle Musterdefinitionen verwenden Standardregeln der Kerzenanalyse mit konfigurierbaren Empfindlichkeitsschwellen für die Doji-Erkennung und das Verhältnis von Körper zu Schatten.





Der Indikator ermöglicht das Umschalten zwischen Symbolen mit einem Klick direkt vom Dashboard aus, sodass eine schnelle Navigation zwischen den überwachten Instrumenten möglich ist. Ein konfigurierbarer Hotkey ermöglicht das sofortige Ein- und Ausblenden des Panels, der Chartpfeile oder beider Elemente unabhängig voneinander. Die Musterstatistiken bleiben auch nach einem Neustart des Charts erhalten und werden während der gesamten Handelssitzung gesammelt.





Installation





Laden Sie das Tool aus dem MQL5 Market herunter und fügen Sie es zu einem beliebigen Chart hinzu. Konfigurieren Sie die überwachten Symbole in den Einstellungen, dann beginnen die Muster automatisch, alle angegebenen Instrumente zu erkennen.





Anforderungen





MetaTrader 5 Build 3280 oder höher. Dies ist ein benutzerdefinierter Indikator. Funktioniert mit allen Brokern und Symboltypen. Die Erkennung läuft bei Bar-Close für nicht übermalende Signale.





Feedback & Bewertungen





Wenn Sie dieses Tool nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung auf MQL5. Ihr Feedback fließt direkt in zukünftige Updates, Verbesserungen und neue Tools von Phoenix ein – wir entwickeln mehr von dem, was Trader tatsächlich schätzen.





Support





Lebenslanger Support über MQL5 Private Message. Antwort innerhalb von 24 Stunden.





Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd.

