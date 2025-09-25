Trend Line GEN
- Indicadores
- Gede Egi Narditya
- Versión: 1.0
INDICADOR: Línea de tendencia GEN INDICADOR: Línea de tendencia GEN
Desarrollador: gedeegi
Descripción general
Trend Line GEN es un indicador que muestra una línea de tendencia a través de un gráfico de máximos y mínimos. Este indicador se convierte en un soporte y una resistencia para el trading.
Características principales
- Detección Automática de Swings: Identifica automáticamente el pivote alto y el pivote bajo.
- Cálculo flexible de la pendiente: Pilihan metode perhitungan kemiringan berdasarkan ATR (volatilitas), Stdev (deviasi standar), atau Linreg (regresi linear).
- Visualización clara: Visualice los datos históricos como datos sólidos y visualice los datos de masa de inversión como datos de masa de inversión.
- Personalización completa: Puede personalizar el periodo, la pendiente del multiplicador y la hora.
Uso en Trading
- Identificación de soportes y resistencias: Los valores de atas se convierten en resistencia; los valores de bawah se convierten en soporte.
- Confirmación de ruptura: Confirma el potencial de una ruptura cuando un activo tiene un valor significativo.
- Lectura de la dirección de la tendencia: Esta herramienta permite confirmar la dirección de la tendencia.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración