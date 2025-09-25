Trend Line GEN

INDICADOR: Línea de tendencia GEN INDICADOR: Línea de tendencia GEN

Desarrollador: gedeegi

Descripción general

Trend Line GEN es un indicador que muestra una línea de tendencia a través de un gráfico de máximos y mínimos. Este indicador se convierte en un soporte y una resistencia para el trading.

Características principales

  • Detección Automática de Swings: Identifica automáticamente el pivote alto y el pivote bajo.
  • Cálculo flexible de la pendiente: Pilihan metode perhitungan kemiringan berdasarkan ATR (volatilitas), Stdev (deviasi standar), atau Linreg (regresi linear).
  • Visualización clara: Visualice los datos históricos como datos sólidos y visualice los datos de masa de inversión como datos de masa de inversión.
  • Personalización completa: Puede personalizar el periodo, la pendiente del multiplicador y la hora.

Uso en Trading

  • Identificación de soportes y resistencias: Los valores de atas se convierten en resistencia; los valores de bawah se convierten en soporte.
  • Confirmación de ruptura: Confirma el potencial de una ruptura cuando un activo tiene un valor significativo.
  • Lectura de la dirección de la tendencia: Esta herramienta permite confirmar la dirección de la tendencia.


Filtro:
Burak Vardar
266
Burak Vardar 2025.11.19 15:52 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario